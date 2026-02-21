Connect with us

Paul Magnier consigue su segundo triunfo en la Vuelta al Algarve; Santiago Mesa se reporta entre los diez mejores

Publicado

Hace 3 horas

el

El francés Paul Magnier ganó la cuarta etapa de la Vuelta al Algarve 2026. (Foto Soudal Quick-Step © Getty Sport)
Ruta

Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026: definida la nómina de la Selección Colombia

Publicado

Hace 1 hora

el

21 febrero, 2026

Por

William Colorado, una de las cartas de la selección colombian en la categoría sub-23. (Foto © FCC)
Ruta

Jhonatan Guatibonza, la representación colombiana en el Tour de Ruanda 2026

Publicado

Hace 1 hora

el

21 febrero, 2026

Por

El boyacense Jhonatan Guatibonza estará con el Movistar Team Academy en el Tour de Ruanda 2026. (Foto © Movistar Team)
Ruta

Vuelta a Andalucía 2026: así se clasifica el trío de colombianos en la general a un día del final

Publicado

Hace 2 horas

el

21 febrero, 2026

Por

Juan Diego Quintero, el mejor colombiano en la Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista del Sol 2026. (Foto Facebook © Juan Diego Quintero)
