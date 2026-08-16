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Paul Magnier conquista la ADAC Cyclassics en Hamburgo con Orluis Aular en el top 15

Publicado

Hace 2 horas

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El frncés Paul Magnier ganó en Hamburgo la ADAC Cyclassics 2026. (Foto © Soudal Quick-Step)
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Santiago Umba suma su cuarto triunfo en esta temporada tras ganar la clásica turca Ordu en el Mar Negro

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16 agosto, 2026

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El arcabuqueño Santiago Umba, en lo más alto del podio de la clásica turca Ordu 2026, de categoría UCI 1.2. (Foto © Solution Tech–Nippo–Rali)
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Alexis Guérin se consagra campeón de la Volta a Portugal con Adrián Bustamante en el puesto 12°

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El francés Alexis Guerin con sus compañeros de equipo en la última etapa de la Vuelta a Portugal 2026. (Foto © Volta a Portugal)
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Thomas Silva se queda con el título de la Artic Race 2026; Cedrik Christophersen se lleva la última etapa

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16 agosto, 2026

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El uruguayo Thomas Silva se consagró campeón de Artic Race 2026. (Foto © Arctic Race of Norway)
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