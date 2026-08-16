Paul Magnier conquista la ADAC Cyclassics en Hamburgo con Orluis Aular en el top 15

En un final a pura velocidad, Paul Magnier conquistó la ADAC Cyclassics en Hamburgo, Alemania. El francés sigue cosechando victorias, después de destacarse en el Giro de Italia, el joven corredor del Soudal Quick-Step volvió a celebrar este domingo en territorio teutón.

El sprinter galo sacó toda su potencia en el embalaje para derrotar al neerlandés Mike Teunissen (XDS Astana Team) 2° y al neozelandés Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe) 3°, luego de recorrer 205,3 kilómetros.

Para destacar la actuación del venezolano Orluis Aular (Movistar Team), quien estuvo muy atento en la parte final para terminar en el puesto 14° con el mismo tiempo del ganador, mientras que el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG), que sufrió una caída durante el trayecto, se clasificó en la posición 43°.

El único colombiano en competencia, el zipaquireño Brandon Rivera (Netcommpany Ineos) se reportó en la casilla 117° a más de 7 minutos del ganador.

Resultados ADAC Cyclassics (1.UWT)

Buxtehude – Hamburg (205,3 km)