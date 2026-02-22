Paul Lapeira hace respetar la casa y se queda con el Tour de los Alpes Marítimos

El francés Paul Lapeira (Decathlon CMA CGM Team) ganó la edición 58° del Tour de los Alpes Marítimos, que no contó con participación colombiana. El corredor galo conquistó la clásica francesa, luego de recorrer 154 kilómetros entre las localidades de Villefranche-sur-Mer y Biot.

El podio de la carrera europea de un día lo completaron el italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team) y el británico Simon Carr (Cofidis), quienes ocuparon el 2° y el 3° puesto, respectivamente.



Christian Scaroni, Paul Lapeira y Simon Carr, en el podio del Tour de los Alpes Marítimos 2026. (Foto Decathlon CMA CGM Team © Getty Sport)

En cuanto al único suramericano en competencia, el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team) llegó rezagado, reportándose en el puesto 59° a más de 9 mimutos del ganador.

Lapeira, de 25 años, que alcanzó su primera victoria del año, sucedió al italiano Christian Scaroni, campeón del año pasado y quien terminó en el podio como subcampeón. Es bueno recordar que esta carrera la ganó en dos oportunidades Nairo Quintana (2022-2020) y Carlos Betancur en 2014.

¡TRIUNFAZO DE LAPEIRA EN EL TOUR DE LOS ALPES!



El francés completó un tiempo de 03:38:08 para quedarse con la carrera.



Scaroni fue segundo y Carr completó el podio. #CiclismoEnDSPORTS



🎙️ @CastellanosCami pic.twitter.com/UPBV0z6t3B — DSPORTS (@DSports) February 22, 2026

Resultados Tour des Alpes-Maritimes (1.1)

Villefranche-sur-Mer – Biot (154 km)