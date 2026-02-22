Connect with us

Ruta

Paul Lapeira hace respetar la casa y se queda con el Tour de los Alpes Marítimos

Publicado

Hace 4 horas

el

El francés Paul Lapeira ganó el Tour de los Alpes Marítimos 2026. (Foto Decathlon CMA CGM Team © Getty Sport)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Juan Ayuso gana la última etapa de la Vuelta al Algarve y se queda con el título; Daniel Felipe Martínez en el top 10

Publicado

Hace 1 hora

el

22 febrero, 2026

Por

Juan Ayuso ganó la última etapa de la Vuelta al Algarve y se consagró campeón de la carrera portuguesa. (Foto Decathlon CMA CGM Team © Getty Sport)
Seguir leyendo

Ruta

Iván Romeo se consagra campeón de la Vuelta a Andalucía; Juan Diego Quintero el mejor colombiano

Publicado

Hace 2 horas

el

22 febrero, 2026

Por

Andreas Leknessund, Iván Romeo y Thomas Pidcock, en el podio de la Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista del Sol 2026. (Foto Movistar Team © Sprint Cycling)
Seguir leyendo

Ruta

Isaac del Toro sigue haciendo historia y consigue su primer título del año en el UAE Tour; Harold Tejada termina 4°

Publicado

Hace 3 horas

el

22 febrero, 2026

Por

El mexicano Isaac del Toro, en el podio como campeón del UAE Tour 2026. (Foto © UAE Tour)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.