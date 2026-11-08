Ruta
Paul Daumont se consagra tricampeón del Tour de Burkina Faso
Luego de diez exigentes días de competencia, el ciclista local Paul Daumont se coronó campeón del Tour de Burkina Faso al defender con éxito su liderato durante la jornada final. Con este triunfo frente a su público, el corredor burkinés alcanza un hito histórico al convertirse en tricampeón de la competencia, sumando esta corona a los títulos obtenidos previamente en las ediciones de 2023 y 2025.
El podio de la carrera africana, que no contó con participación colombiana, lo completaron el marroquí Youssef Bdadou y el sudafricano Gustav Basson (Tshenolo Pro Cycling Team), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
La última etapa de la carrera, un trazado en su mayoría llano de 111,4 kilómetros que unió la localidad de Dapelogo con la capital Uagadugú, se resolvió en favor del argelino Azzedine Lagab, quein demostró ser el más rápido en los metros finales para adjudicarse la victoria, la séptima de su país.
Cabe destacar que esta edición del Tour de Burkina Faso se desarrolló sin la presencia de corredores colombianos en el pelotón. De este modo, la carrera del calendario UCI cerró el telón consolidando la hegemonía de Paul Daumont en su tierra y ratificando el crecimiento del ciclismo africano en el calendario internacional.
Clasificación General Final
|1
|Paul Daumont
|Selección de Burkina Faso
|31:59:29
|2
|Youssef Bdadou
|Selección de Marruecos
|0:25
|3
|Gustav Basson
|Tshenolo Pro Cycling Team
|0:26
|4
|Soumaila Ilboudo
|Selección de Burkina Faso
|1:07
|5
|Timmy De Boes
|Team Flanders
|1:10
|6
|Driss El Alouani
|Selección de Marruecos
|1:19
|7
|Yaxano Smet
|Team Flanders
|2:12
|8
|Yaya Diallo
|Selección de Malí
|2:27
|9
|Azzedine Lagab
|Selección de Argelia
|4:30
|10
|Saturnin Yameogo
|Selección de Burkina Faso
|5:01
Ruta
Tour Femenino Sistecrédito 2026: Jessenia Meneses se corona campeona y Diana Peñuela triunfa en Palmira
La ciclista antioqueña Jessenia Meneses, representante de la escuadra Orgullo Paisa, se coronó como la gran campeona del Tour Femenino Sistecrédito 2026 tras el cierre de la competencia en suelo vallecaucano. Gracias a una destacada regularidad y solidez durante las cinco jornadas disputadas, la corredora logró defender su liderato y asegurar el título general de una de las carreras más importantes del calendario nacional.
Más allá del espectáculo en la etapa de clausura, el protagonismo de la clasificación general se centró en la consistencia de Meneses a lo largo de toda la semana. Su capacidad para mantenerse en los puestos de vanguardia en cada fracción le permitió consolidar la ventaja necesaria frente a sus rivales directas y subir a lo más alto del podio final acompañada de dos corredoras del Sistecrédito: Stefanía Sánchez y Laura Daniela Rojas.
El desenlace de la competencia tuvo lugar en el municipio de Palmira, escenario de la quinta y última etapa. La victoria de la fracción quedó en manos de Diana Peñuela, integrante del Team Sistecrédito, quien impuso sus condiciones en la jornada final para quedarse con el triunfo del día tras un gran remate.
De esta manera, el Tour Femenino Sistecrédito 2026 baja el telón tras cinco intensos días de ciclismo en el Valle del Cauca, dejando a Jessenia Meneses como la nueva monarca de la prueba y sucediendo a su coterránea Stefanía Sánchez, campeona del año pasado.
CLASIFICACIONES COMPLETAS
Ruta
Juan Esteban Sánchez termina 7° en la prueba de ciclismo de ruta de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026
El pedalista colombiano Juan Esteban Sánchez firmó una destacada actuación en la prueba de ciclismo de ruta de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. La exigente competencia se llevó a cabo en las calles de la capital de Senegal sobre un trazado de 76,5 kilómetros, donde el representante nacional demostró su talento y entrega ante la élite juvenil del mundo.
Durante todo el trayecto, Sánchez supo leer los movimientos de carrera y mantenerse competitivo frente a las principales potencias del pelotón internacional. Su presentación en territorio senegalés dejó en alto el ciclismo colombiano y con muy buenas sensaciones para la lo que viene en la contrarreloj individual.
En la definición por las medallas de esta histórica edición olímpica celebrada en continente africano, la presea dorada quedó en poder del belga Daan Wilmsen, quien impuso condiciones en el remate final. El podio juvenil lo completaron el ruso Stepan Bortnik, ganador de la medalla de plata, y el australiano Caleb McKenzie, quien se quedó con el bronce.
El joven antioqueño Juan Esteban Sánchez tendrá otra oportunidad de colgarse una medalla este 10 de noviembre, cuando se diputen las pruebas contra el cronómetro por las calles de Senegal.
Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026
Ciclismo de Ruta | Prueba Masculina | Dakar – Dakar (76,5 km)
|1
|Daan Wilmsen
|Belgium
|1:47:04
|2
|Stepan Bortnik
|Russia
|m.t.
|3
|Caleb Mckenzie
|Australia
|m.t.
|4
|Timotej Michalik
|Slovakia
|m.t.
|5
|Gianluigi Zamudio
|Mexico
|0:06
|6
|Ričards Hansons
|Latvia
|0:26
|7
|Juan Esteban Sánchez
|Colombia
|0:26
|8
|Matteo Zambelli
|Austria
|0:26
|9
|Rohnan Nicholson
|Zimbabwe
|0:26
|10
|Josué Alvarado
|Venezuela
|0:29
Ruta
Isaac Del Toro supera a Paul Seixas en un cerrado duelo y gana el Critérium del Tour de Francia en Singapur
El ciclista mexicano Isaac Del Toro, portador del maillot blanco del pasado Tour de Francia, se coronó campeón de la quinta edición del Critérium de Singapur. El joven corredor del equipo UAE Team Emirates-XRG demostró ser el más fuerte en el tramo decisivo de la competencia, imponiéndose tras completar un exigente recorrido de 60 kilómetros por las calles asiáticas.
La disputa por los lugares de honor mantuvo la emoción hasta el cierre de la jornada, dejando definido un podio de alto nivel. El francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) cruzó la meta en la segunda posición, mientras que el tercer peldaño fue ocupado por el danés Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility).
El evento, que alcanzó su quinta versión, no contó con la participación de ciclistas colombianos. La carrera se desarrolló sobre un rápido y técnico circuito urbano al que los corredores debieron dar múltiples vueltas.
Esta prueba de exhibición cumploó con el objetivo estratégico de promocionar la marca del Tour de Francia en el continente asiático. Una vez más, Singapur vibró con el paso de destacadas estrellas del ciclismo mundial, consolidando esta cita como una fiesta deportiva de cierre de temporada para los aficionados al deporte de las bielas.
Resultados del Tour de France Prudential Singapore Critérium (60 km)
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|2
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM
|3
|Søren Wærenskjold
|Uno-X Mobility
|4
|Mauro Schmid
|Team Jayco-AlUla
|5
|Kaden Groves
|Alpecin-Premier Tech