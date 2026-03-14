París-Niza: Dorian Godon se lleva una luchada victoria en la recortada penúltima etapa

En la corta y explosiva etapa de la de la París-Niza 2026, recortada por las adversas condiciones climáticas, Dorian Godon (INEOS Grenadiers) se llevó una luchada victoria este sábado, en la penúltima jornada, disputada en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, sobre una distancia de 47 kilómetros.

Al final todo se definió al sprint con victoria para el francés Dorian Godon (INEOS Grenadiers), que superó holgadamente al eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team) y al neerlandés Cees Bol (Decathlon CMA CGM Team), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

El líder de la carrera, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ingresó en el pelotón an la casilla 59°, con el mismo tiempo del ganador. El portador del maillot jaune mantuvo la ventaja con el colombiano Daniel Felipe Martínez y se encamina a ganar la carrera.

En cuanto a los escarabajos, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) se reportó en el lote en la posición 50°, Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), finalizó en la casilla 56°, ambos con el mismo tiempo del ganador, mientras que Harold Tejada (XDS Astana Team) sufrió una caída en la parte final y llegó en el puesto 109°.

La ‘Carrera del Sol’ vivirá este domingo la octava y última etapa, una jornada rompe-piernas de 129,9 kilómetros en Niza, donde conoceremos al sucesor del estadounidense Matteo Jorgenson, campeón de las últimas dos ediciones.

París-Niza (2.UWT)

Resultados Etapa 7 | Pont Louis Nucera – Isola (47 km)

1 Dorian Godon INEOS Grenadiers 1:01:48 2 Biniam Girmay NSN Cycling Team m.t. 3 Cees Bol Decathlon CMA CGM Team m.t. 4 Laurence Pithie Red Bull – BORA – hansgrohe m.t. 5 Luke Lamperti EF Education – EasyPost m.t. 6 Mike Teunissen XDS Astana Team m.t. 7 Jensen Plowright Alpecin-Premier Tech m.t. 8 Jasper Stuyven Soudal Quick-Step m.t. 9 Matteo Trentin Tudor Pro Cycling Team m.t. 10 Samuel Watson INEOS Grenadiers m.t.

50 Daniel Felipe Martínez Red Bull – BORA – hansgrohe m.t. 56 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL m.t. 109 Harold Tejada XDS Astana Team m.t.



Jonas Vingegaard, sólido líder de la París-Niza 2026. (Foto © Maillot Jaune LCL)

Clasificación General Individual