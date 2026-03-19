Panamericano de Ruta: Walter Vargas repite la película por séptima vez y revalida el título de la contrarreloj

El gran especialista al cronómetro Walter Vargas, alcanzó este jueves en Montería su séptimo título panamericano en la prueba de contrarreloj individual. El corredor del Team Medellín-EPM subió a lo más alto del podio tras ratificar su potencial en esta modalidad, que tantas glorias le ha dado.

“Feliz de lo realizado, en una prueba que me gusta y que me da la clasificación al mundial. Creo que aquí damos un paso para estar en Montreal. Esta se convierte en la victoria más especial por lo que fue en casa”, dijo Vargas al finalizar la prueba.



Eder Frayre, Walter Vargas y Antonio Fagúndez, en el podio de la crono en el Panamericano de Ruta 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Rodando a una velocidad promedio de 52,84 Km/h, Vargas ganó la medalla de oro al imponer un insuperable guarismo de 48 minutos 54 segundos, para los 43,1 kilómetros sobre los que se desarrolló esta prueba contra al cronómetro en territorio cordobés.

El pedalista antioqueño venció por 56 segundos al mexicano Eder Frayre, quien promedió 51,88 kms/h, para quedarse la medalla de plata. El tercer cajón del podio lo completó el uruguayo Eric Antonio Fagúndez, quien cedió 1 minuto y 12 segundos con Vargas. El otro colombiano en competencia Rodrigo Contreras no tuvo un buen día y terminó en el 6° puesto.



Walter Vargas en acción, en la crono del Panamericano de Ruta 2026. (Foto Carlos Cruz © FCC)

Campeonato Panamericano de Ruta – CRI

Resultados Contrarreloj » Montería (43,1 km)