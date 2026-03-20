Ruta
Panamericano de Ruta Montería 2026: Juan Esteban Sánchez se queda con la presea dorada en la prueba de fondo de los juveniles
En un final a pura velocidad, el antioqueño Juan Esteban Sánchez consiguió la medalla de oro en la prueba de fondo de los juveniles en el Campeonato Panamericano de Ruta, que se disputa en el departamento de Córdoba.
El campeón nacional colombiano fue el más rápido en el embalaje que definió la prueba, disputada en el municipio de Cereté con 120 kilómetros de recorrido. El podio lo completaron el chileno Luciano Carrizo y el mexicano Santiago García, luego de que el venezolano Rikeyberth Josué Alvarado fuera descalificado por un cabezazo.
Con esta nueva medalla la delegación colombiana sumó su cuarta presea dorada tras las conseguidas por Salomé Vargas en la ruta y las de Walter Vargas y José Manuel Posada en las pruebas de contrarreloj.
La competencia de los ciclistas juveniles contó con la participación de 52 pedalistas, que representaron a 18 diferentes países.
Campeonato Panamericano de Ruta – Juveniles
Resultados Prueba de fondo » Cereté – Cereté (120 km)
|1
|Juan Esteban Sánchez
|Colombia
|2:54:06
|2
|Luciano Carrizo
|Chile
|m.t.
|3
|Santiago García
|México
|m.t.
|4
|Óscar Restrepo
|Colombia
|m.t.
|5
|Eduard Ayala
|Venezuela
|m.t.
|6
|Rafael Campos
|Venezuela
|m.t.
|7
|Julio Cesar Ibarra
|México
|m.t.
|8
|Claudio Yandel
|Puerto Rico
|m.t.
|9
|Cristián Garfias
|México
|m.t.
|DSQ
|Rikeyberth Alvarado
|Venezuela
|Descalificado
Ruta
Milano-Sanremo estrena su Hall de la Fama y Francesco Moser vuelve al podio de la Classicissima
La ciudad de Sanremo vivió una jornada especial en la antesala de la Milano-Sanremo y de la Sanremo Women con la inauguración oficial del nuevo Walk of Fame (Paseo de los Campeones) dedicado a las grandes figuras de ambas carreras. El espacio quedó ubicado a lo largo del bicicarril bajo Corso Imperatrice, en pleno corazón de la localidad ligur, y nace como un homenaje permanente a los ciclistas que han escrito páginas imborrables en la historia de la Classicissima. Allí ya fueron instaladas las huellas de los vencedores de 2025, Mathieu Van der Poel y Lorena Wiebes, junto con placas conmemorativas con los nombres de antiguos campeones.
La iniciativa cobra un significado aún mayor en una temporada marcada por el regreso de la prueba femenina al calendario. El objetivo del Walk of Fame será conservar, año tras año, las huellas de los ganadores de ambas competencias, construyendo un recorrido simbólico para aficionados, residentes y turistas alrededor de una de las carreras más emblemáticas del ciclismo mundial.
En el acto estuvieron presentes Alessandro Mager, alcalde de Sanremo; Alessandro Sindoni, concejal de Turismo y Deporte; Paolo Bellino, CEO y director general de RCS Sports & Events; además de los dos últimos italianos ganadores de la Milano-Sanremo, Vincenzo Nibali y Filippo Pozzato, junto a la neerlandesa Lorena Wiebes.
Nibali destacó el valor especial de este reconocimiento y recordó la emoción que todavía le produce su victoria en la Classicissima. El siciliano, además, apuntó que el viento de cola podría elevar la velocidad en el desenlace del sábado, aunque ve como grandes favoritos a Mathieu Van der Poel y Tadej Pogačar. Por su parte, Filippo Pozzato definió la Milano-Sanremo como una carrera imprevisible, capaz de explotar en sus kilómetros finales y de transformar cualquier pronóstico.
Desde la organización, Paolo Bellino subrayó que este Hall de la Fama representa una forma concreta y duradera de celebrar la historia, los valores y el legado de una prueba única en el mundo. En la misma línea, las autoridades locales destacaron que esta instalación refuerza aún más el vínculo entre Sanremo y su carrera más icónica, al tiempo que consolida la imagen de la ciudad como sede de eventos deportivos de proyección internacional.
La jornada también tuvo un componente especial con el regreso simbólico de Moser al podio de la Classicissima, ya que Moser Trento será el vino oficial tanto de la Milano-Sanremo como de la Sanremo Women, con su botella Moser Trentodoc 51,151 Brut como protagonista de las celebraciones.
El cierre lo puso una voz de enorme peso en la historia de la carrera. Francesco Moser, ganador de la Milano-Sanremo 1984, recordó el valor que siempre tuvo esta competencia en el calendario italiano y en su propia trayectoria. El legendario corredor trentino, que fue segundo detrás de Eddy Merckx en 1975 antes de conquistar finalmente la prueba en su temporada dorada de 1984, aseguró que sigue considerando ese triunfo como uno de los grandes recuerdos de su carrera, junto a su victoria en el Giro de Italia de ese mismo año.
Ya retirado y dedicado al vino junto a su familia, Moser celebró además que el vencedor reciba ahora el espumoso 51,151, una cifra cargada de simbolismo en homenaje a su mítico Récord de la Hora, y expresó su deseo de ver nuevamente a un italiano en lo más alto del podio, señalando a Filippo Ganna como una de las grandes esperanzas locales.
Ruta
Dylan Groenewegen sale victorioso en la Bredene Koksijde Classic con Juan Sebastián Molano 11°
En un final al sprint, Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) se convirtió en el vencedor de la Bredene Koksijde Classic 2026, prueba 1.PRO que contó con 203,4 kilómetros de recorrido.
El velocista neerlandés se exigió al máximo para derrotar en el embalaje a todos sus rivales. El alemán Pascal Ackermann (Team Jayco-AlUla) y el checo Pavel Bittner (Team Picnic PostNL) completaron el podio de la clásica belga.
El único pedalista colombiano en competencia, el sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates-XRG) se reportó en el puesto 11° con el mismo tiempo del ganador.
Con esta victoria Groenewegen alcanzó los 82 triunfos en su carrera profesional, ratificándose como uno de los velocistas más victoriosos del pelotón. En este 2026, en su primer temporada con el Unibet Rose Rockets, completó su segundo triunfo tras ganar la Clásica de la Comunidad Valenciana.
Resultados Bredene Koksijde Classic (1.Pro)
Oostende – Koksijde (203,4 km)
|1
|Dylan Groenewegen
|Unibet Rose Rockets
|4:27:58
|2
|Pascal Ackermann
|Team Jayco-AlUla
|m.t.
|3
|Pavel Bittner
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|4
|Steffen De Schuyteneer
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|5
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|m.t.
|6
|Stanislaw Aniolkowski
|Cofidis
|m.t.
|7
|Luca Mozzato
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|8
|Alexis Renard
|Cofidis
|m.t.
|9
|Jason Tesson
|Team TotalEnergies
|m.t.
|10
|Gerben Thijssen
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|11
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
Ruta
Salomé Vargas se proclama nueva campeona panamericana júnior de la ruta en Cereté tras ganar al sprint
La joven ciclista colombiana Salomé Vargas puso a celebrar a todo el país tras coronarse campeona panamericana de la ruta en la categgoría júnior al imponerse de forma brillante en un sprint grupal, después de recorrer 67 kilómetros en las calles del municipio de Cereté, en el departamento de Córdoba.
La hija del seleccionador nacional David Vargas se quedó con la medalla de oro al ganar la prueba de fondo en el Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026, sumando la tercera presea dorada para Colombia en territorio cordobés.
El segundo puesto lo ocupó la venezolana Jennifer Lagos y el podio lo completó, la chilena Alexandra Osorio, que subió al tercer lugar tras la descalficación de la colombiana Estefanía Castillo.
Tras la revisión de los comisarios, que invocaron el artículo 5.2: por desacelerar durante el sprint, permaneciendo consientemente dentro de la línea de otras ciclistas, celebrando en el grupo y quitando las manos del manillar, por lo que le arrebataron el bronce.
La prueba de las juveniles contó con la participación de 34 ciclistas, representando a 11 países, diez de ellas corrieron en la panamericano del año pasado, que se llevó a cabo en Punta del Este, Uruguay y en el que Colombia también ganó con Luciana Osorio.
Campeonato Panamericano de Ruta – Juveniles
Resultados Prueba de fondo » Cereté – Cereté (67 km)
|1
|Salomé Vargas
|Colombia
|1:45:55
|2
|Jennifer Lagos
|Venezuela
|m.t.
|3
|Alexandra Osorio
|Chile
|m.t.
|4
|Ximena Valentín
|México
|m.t.
|5
|Valeria Keralt Sandiga
|Perú
|m.t.
|6
|Alice Ledgard
|Perú
|m.t.
|7
|Antonella Mora
|Chile
|m.t.
|8
|Ana Fierro
|Chile
|m.t.
|9
|Gianna Corelli
|Venezuela
|m.t.
|10
|Dayana Ramírez
|Venezuela
|m.t.
|11
|Maitê Coelho
|Brasil
|m.t.
|12
|Emelith Rodríguez
|Colombia
|m.t.
|13
|Sol Mockford
|Uruguay
|m.t.
|14
|Ana Maria Cifuentes
|Colombia
|m.t.
|15
|Brittany Vaicilla
|Ecuador
|m.t.