Ruta
Montería 2026: Maite Coelho da la sorpresa en la CRI de las juveniles con Estefanía Castillo 2° y Lineth García 3°
La ciclista brasilera Maite Coelho, dio la sorpresa y logró quedarse con la medalla de oro, en la contrarreloj individual de la categoría júnior, que para las damas tuvo una distancia de 14,5 kilómetros de recorrido por las calles de Montería, en el departamento de Córdoba.
“No tengo palabras para describir este momento, esto muy contenta. La verdad, esto es como un sueño. Sufrí mucho con el calor durante todo el recorrido, pero al final aliviada con la victoria”, dijo Coelho al canal RCN.
Gran actuación de las pedalistas colombianas, quienes escoltaron a la ganadora. Nuestro país se quedó con las medallas de plata y bronce con Estefanía Castillo y Lineth García, en el 2° y 3°, puesto, respectivamente.
Quince ciclistas de 10 países diferentes tomaron la partida en esta categoría, en la que Colombia dominó en los últimos dos certámenes continentales con la antioqueña Luciana Osorio, ganadora de la presea dorada en las últimas dos ediciones.
Campeonato Panamericano de Ruta – CRI
Resultados Contrarreloj » Circunvalar › Buenavista (14,5 km)
|1
|Maitê Coelho
|Brasil
|20:21
|2
|Estefanía Castillo
|Colombia
|0:05
|3
|Lineth Valentina García
|Colombia
|0:19
|4
|Nabyenka Garcíaa
|México
|0:35
|5
|Alexandra Osorio
|Chile
|0:39
|6
|Cecilia Torrales
|Paraguay
|1:08
|7
|Nahomi Jativa
|Ecuador
|1:09
|8
|Alison Fuertes
|Ecuador
|1:13
|9
|María Sánchez
|Venezuela
|1:18
|10
|Brania Orquera
|Bolivia
|1:20
|11
|Ana Fierro
|Chile
|1:28
|12
|Alice Villalba
|Paraguay
|2:19
|13
|Francell Martínez
|Costa Rica
|2:26
|14
|Cheyenne Urquizu
|Bolivia
|2:38
|15
|Sol Mockford
|Uruguay
|2:51
Ruta
José Manuel Posada, nuevo campeón panamericano junior de la crono en Montería
La Selección Colombia de Ruta consiguió su primera medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026 con José Manuel Posada. El antioqueño ganó de forma categórica la contrarreloj individual junior masculina.
El juvenil paisa fue el más rápido en la crono de 22,2 kilómetros disputada este martes en Montería, Córdoba. La medalla de plata quedó en manos del chileno Luciano Carrizo y el podio lo cerró el ecuatoriano Andrés López.
El top 5 lo completaron el chileno Jaime Carreño a 32 segundos de Posada y el colombiano Emanuel Restrepo a un minuto de su compatriota.
Colombia mantuvo la hegemonía en esta prueba al cronómetro en el Panamericano de Ruta, con las victorias de Jerónimo Calderón, Robinson Rincón y Germán y Darío Gómez, quines ganaron en las ultimas cuatro ediciones.
Campeonato Panamericano de Ruta – CRI
Resultados Contrarreloj » Circunvalar › Buenavista (22,6 km)
|1
|José Manuel Posada
|Colombia
|28:07
|2
|Luciano Carrizo
|Chile
|0:21
|3
|Andrés López
|Venezuela
|0:31
|4
|Jaime Carreño
|Chile
|0:32
|5
|Emanuel Restrepo
|Colombia
|1:00
|6
|Hernán Bastidas
|Ecuador
|1:16
|7
|Adrián Solis
|Nicaragua
|1:18
|8
|Jaider Rosero
|Ecuador
|1:38
|9
|Keith Enwright
|Belice
|3:50
|10
|Jonah Kelly
|Barbados
|4:05
|11
|Jeyson Navarrete
|Nicaragua
|5:08
|12
|Alexander Castro
|Panamá
|+ 05:19
Ruta
La Milano-Torino, el próximo gran reto del joven escarabajo Martín Santiago Herreño
El joven escarabajo Martín Santiago Herreño, ciclista formado en las huestes del Club de Canapro, y quien hace parte del equipo italiano Bardiani-CSF 7 Saber, estará por segunda vez en Milano-Torino, una prueba legendaria que supera los 100 años de historia y en la que el año pasado ocupó el puesto 96° a 8:10 del mexicano Isaac del Toro, campeón de la clásica italiana.
El colombiano de 19 años, que participó en el campeonato nacional de ruta sin mucha figuración, viene mostrando una leve mejoría en su rendimiento. Herreño ya ha participado en dos competencias europeas este año, siendo su mejor resultado en el Trofeo Laigueglia (1.Pro), ubicándose en el puesto 44° a más de 4 minutos de sus compatriota Santiago Buitrago, ganador de la prueba.
Para la tradicional antesala de la Clásica Milán-San Remo al pedalista nacional lo acompañarán los hermanos Matteo y Filippo Turconi, Luca Covili, Manuele Tarozzi, Alex Tolio y Luca Paletti, mientras que Roberto Reverberi liderará al equipo italiano desde el coche de apoyo.
La histórica prueba italiana, que este año cumple su edición 106, repetirá el formato utilizado el pasado año presentando un doble ascenso a la Basílica de Superga como punto clave de un recorrido destinado de este modo a escaladores puros, ya que la subida cuenta con un desnivel medio superior al 9% en sus 4 kilómetros.
La prueba partirá de la ciudad italiana de Rho y finalizará tras 174 kilómetros, con un recorrido llano en la primera parte y un final que incluye la tradicional doble ascensión del puerto más emblemático de la carrera, Superga.
Ruta
Panamericano de Ruta: Kristen Faulkner mantiene la hegemonía de USA en la CRI femenina; Camila Valbuena 6°
Estados Unidos revalidó su título conseguido en Uruguay el año pasado con Kristen Faulkner, que sucedió a su compatriota Ruth Edwards en la contrarreloj individual del Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026. La estadounidense, de 33 años, fue la mejor de la crono, registrando un tiempo de 38:31″.
La corredora norteamericana fue la más veloz en la CRI, compuesta de 31,4 kilómetros. Faulkner voló en el ejercicio cronometrado y conquistó la medalla de oro. La estadounidense Emily Ehrlich y la chilena Aranza Villalón, completaron el podio de la prueba al cronómetro.
Las dos colombianas en competencia no consiguieron estar en el top 5, Camila Valbuena finalizó en la 6° posición a 3:57″ y Diana Peñuela terminó en la 10° casilla a 5:25″ de la ganadora.
El evento ciclístico continental continuará este jueves en el departamento de Córdoba con la cronos de los Sub-23 y los élites en la rama masculina, que deberán recorrer 36 y 43 kilómetros, respectivamente.
Campeonato Panamericano de Ruta 2025 – CRI Femenina
Circunvalar – Buenavista (31,4 km)
|1
|Kristen Faulkner
|USA
|38:31
|2
|Emily Ehrlich
|USA
|0:32
|3
|Aranza Villalón
|Chile
|2:47
|4
|Lilibeth Chacón
|Venezuela
|3:28
|5
|Andrea Ramírez
|México
|3:52
|6
|Camila Valbuena
|Colombia
|3:57
|7
|Catalina Soto
|Chile
|4:01
|8
|Sara Roel
|México
|4:12
|9
|Delfina Dibella
|Argentina
|4:33
|10
|Diana Peñuela
|Colombia
|5:25
|11
|Karine De Macedo
|Brasil
|5:26
|12
|Miryam Núñez
|Ecuador
|6:35
|13
|Gabriela Soto
|Guatemala
|6:35
|14
|María Acosta
|Argentina
|6:35
|15
|Alondra Granados
|Costa Rica
|6:58