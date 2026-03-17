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Ruta

Panamericano de Ruta: Kristen Faulkner mantiene la hegemonía de USA en la CRI femenina; Camila Valbuena 6°

Publicado

Hace 3 horas

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Kristen Faulkner, campeona panamericana de la contrarreloj entre las élite. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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José Manuel Posada, nuevo campeón panamericano junior de la crono en Montería

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17 marzo, 2026

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José Manuel Posada, campeón de la crono en el Panamericano de Ruta 2026 en la categoría junior. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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La Milano-Torino, el próximo gran reto del joven escarabajo Martín Santiago Herreño

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17 marzo, 2026

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Martín Santiago Herreño correrá por segunda vez la clásica italiana Milano-Torino. (Foto © Bardiani-CSF 7 Saber)
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El Ineos de Egan Bernal estrenaría nuevo patrocinador ¿Vingegaard sería parte del acuerdo con Netcompany?

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17 marzo, 2026

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El zipaquireño Egan Bernal se destacó en los campeonatos nacionales de ruta 2026. (Foto Carlos Cruz © FCC)
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