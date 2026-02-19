Connect with us

Pista

Panamericano de Pista Santiago 2026: los equipos de velocidad suman medallas de plata para Colombia en la jornada inaugural

Publicado

Hace 22 mins

el

Marianis Salazar, Juliana Gaviria y Stefany Cuadrado, el equipo de velocidad femenino que se quedó con la medalla de plata. (Foto © FCC)
Temas relacionados:
Anuncio

Pista

Ministerio del Deporte intensifica seguimiento a la obra del velódromo de Mosquera

Publicado

Hace 1 hora

el

18 febrero, 2026

Por

Así avanzan las obras en el velódromo de Mosquera. (Foto © Mindeporte)
Seguir leyendo

Pista

Campeonato Panamericano de Pista: la Selección Colombia lista para dar la batalla en Santiago

Publicado

Hace 16 horas

el

18 febrero, 2026

Por

Stefany Cuadrado, una de las principales cartas de la selección colombiana de pista. (Foto © FCC)
Seguir leyendo

Pista

“Fueron errores humanos, cometidos en un periodo particularmente complejo de mi vida”: Martha Bayona tras la suspensión de la UCI

Publicado

Hace 2 semanas

el

8 febrero, 2026

Por

Martha Bayona, suspendida 18 meses por la Unión Ciclista Internacional. (Foto © FCC)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.