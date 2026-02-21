Panamericano de Pista Santiago 2026: Elizabeth Castaño 3° en el ómnium con Yareli Acevedo en lo más alto del podio

En la pista del velódromo de Peñalolén, Elizabeth Castaño se colgó la medalla de bronce en el ómnium, otorgando a Colombia otra medalla en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista Santiago 2026.

Castaño, que sumó 125 unidades, se ubicó tercera. El podio lo completaron la mexicana Yareli Acevedo 1°, que consiguió 148 puntos, mientras que el segundo cajón lo ocupó la argentina Maribel Aguirre, que se sumó 131 unidades.



Elizabeth Castaño, medalla de bronce en el ómnium del Campeonato Panamericano de Pista Santiago 2026. (Foto © FCC)

La selección colombiana dirigida por John Jaime González y Andrés Torres suma cinco medallas en el certamen continental, cuatro de plata y una de bronce, luego de tres jornadas.

Este sábado, se definirán a los nuevos campeones panamericanos en la persecución individual, la prueba por puntos y el kilómetro femenino, y del ómnium y el sprint en los varones.

La Selección Colombia tendrá en competencia a:

4tos de final Sprint – Kevin Quintero y Cristian Ortega

Kilómetro Damas – Stefany Cuadrado

Ómnium: Juan Esteban Arango

Prueba por puntos – Elizabeth Castaño

Podio Ómnium Femenino

🥇 Yareli Acevedo (MÉXICO) 148 puntos

🥈 Maribel Aguirre (Argentina) 131 puntos

🥉 Elizabeth Castaño (COLOMBIA) 125 puntos

*Con Información de Fedeciclismo