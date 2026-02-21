Connect with us

Panamericano de Pista Santiago 2026: Elizabeth Castaño 3° en el ómnium con Yareli Acevedo en lo más alto del podio

Maribel Aguirre, Yareli Acevedo y Elizabeth Castaño, en el podio del ómnium en el Campeonato Panamericano de Pista Santiago 2026. (Foto © FCC)
Stefany Cuadrado se colgó la medalla de plata en el sprint del Campeonato Panamericano de Pista 2026

20 febrero, 2026

Stefany Cuadrado, medalla de plata en el sprint del Campeonato Panamericano de Pista Santiago 2026. (Foto © FCC)
Panamericano de Pista Santiago 2026: Colombia suma una medalla más en la segunda jornada con Kevin Quintero

20 febrero, 2026

Kevin Santiago Quintero se colgó la medalla de plata en el keirin. (Foto © FCC)
Ministerio del Deporte intensifica seguimiento a la obra del velódromo de Mosquera

20 febrero, 2026

Así avanzan las obras en el velódromo de Mosquera. (Foto © Mindeporte)
