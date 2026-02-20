Pista
Panamericano de Pista Santiago 2026: Colombia suma una medalla más en la segunda jornada con Kevin Quintero
La Selección Colombia de pista dirigida por John Jaime González y Andrés Torres sigue sumando medallas en el Campeonato Panamericano, que se lleva a cabo en el en el Velódromo de Peñalolén de Santiago de Chile.
En la segunda jornada del certamen continental, el seleccionado nacional se volvió a subir al podio con Kevin Santiago Quintero, quien se colgó la medalla de plata tras finalizar segundo en la final del keirin masculino, prueba que fue ganada por el trinitense Nicholas Paul.
Quintero logró la tercera presea para Colombia en Santiago 2026, que se sumó a las dos conseguidas en la jornada inaugural, por los equipos de velocidad en damas y varones, mientras que Stefany Cuadrado logró clasificarse a la semifinal del sprint, luego de ganar sus enfrentamientos clasificatorios.
Por otro lado, cuarteto nacional de persecución logró establecer un nuevo récord nacional en la final por el bronce de la prueba, tras completar los 4.000 metros en 3:53.306, sin embargo, el seleccionado finalizó en el cuarto lugar de la general, en un podio que fue liderado por Canadá, Estados Unidos y Chile, en ese orden.
En el semifondo, Elizabeth Castaño finalizó en el duodécimo lugar en la final de la eliminación, mientras que Jordan Parra no logró terminar la prueba del scratch masculina.
El Panamericano de Pista continuará con las clasificaciones del sprint y la persecución individual masculina, y del ómnium femenino en la mañana, mientras que en la tarde se disputarán las finales de la persecución individual y la prueba por puntos, en los varones, y del ómnium y el sprint en las damas.
La Selección Colombia tendrá en competencia a:
Semifinales Sprint Femenino – Stefany Cuadrado
Sprint Masculino – Kevin Quintero, Santiago Ramírez y Cristian Ortega
Persecución Individual – Anderson Arboleda y Brayan Sánchez
Ómnium: Elizabeth Castaño
Prueba por puntos – Anderson Arboleda
*Con Información de Fedeciclismo
Pista
Ministerio del Deporte intensifica seguimiento a la obra del velódromo de Mosquera
El Gobierno Nacional, en cabeza de la ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, continúa realizando un seguimiento riguroso a la construcción del velódromo de Mosquera, un proyecto estratégico para el fortalecimiento del ciclismo de pista en el país, que a la fecha registra un avance superior al 83 %.
En el más reciente encuentro, se evaluó el estado actual de la obra y se definieron acciones estratégicas orientadas a la toma de decisiones conjuntas entre la alcaldía municipal, la gobernación, el Ministerio del Deporte, la interventoría y el contratista, actores responsables de la ejecución del proyecto. El objetivo es implementar acciones que permitan garantizar la culminación satisfactoria del escenario deportivo.
Como resultado de la reunión, se acordó, entre otras responsabilidades, la realización de una mesa técnica y establecer medidas para la gestión y precisión de las necesidades inmediatas, que optimicen el cumplimiento del cronograma.
Como avance significativo se destaca la instalación de la cubierta tipo sándwich, actualmente la actividad con mayor porcentaje de ejecución, así como el revestimiento de la fachada, mientras que la instalación de la pista de madera comenzó después de que finalizaran las obras en los túneles de acceso.
El equipo del ministerio realizará una nueva visita el próximo 18 de marzo.
*Con Información de Mindeporte
Pista
Panamericano de Pista Santiago 2026: los equipos de velocidad suman medallas de plata para Colombia en la jornada inaugural
Arrancaron las competencias del Campeonato Panamericano de Pista Élite, en el Velódromo de Peñalolén de Santiago de Chile, donde la Selección Colombia dirigida por John Jaime González inició con pie derecho su actuación en suelo chileno con la obtención de dos medallas de plata.
La delegación tricolor se subió al segundo cajón del podio en las pruebas de velocidad por equipos, en una jornada que dejó al combinado nacional con un balance positivo en el primer día de competencias.
Cabe señalar que este certamen se enmarca en el nuevo ciclo olímpico con miras a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Los mejores exponentes del ciclismo de pista del continente volverán a la acción hoy jueves con la disputa de las clasificaciones del sprint femenino y del keirin masculino en horas de la mañana, mientras que en la tarde se disputarán las finales de la persecución por equipos, del scratch y el keirin masculino, y de la eliminación femenina.
Resultados de la primera jornada
Velocidad por equipos damas
🥇 México 🇲🇽
🥈 Colombia 🇨🇴
🥉 Estados Unidos 🇺🇸
Velocidad por equipos varones
🥇 Canadá 🇨🇦
🥈 Colombia 🇨🇴
🥉 Trinidad y Tobago 🇹🇹
Pista
Campeonato Panamericano de Pista: la Selección Colombia lista para dar la batalla en Santiago
La Selección Colombia de Pista ya se encuentra en Santiago de Chile, para representar al país en el Campeonato Panamericano de Pista Élite, certamen que reunirá a las principales figuras del continente en las modalidades de velocidad y semifondo, del 18 al 22 de febrero, en el Velódromo de Peñalolén.
El equipo nacional, que competirá bajo las órdenes de John Jaime González, estará conformado por 13 corredores, en un grupo equilibrado de especialistas en pruebas de fondo y velocidad, con ciclistas de amplia trayectoria internacional y jóvenes talentos que continúan consolidando el proceso olímpico, con miras a Los Ángeles 2028.
El equipo de velocidad estará encabezado por el excampeón mundial y actual campeón panamericano del keirin Kevin Santiago Quintero y por la campeona panamericana del kilómetro y medallista mundial de bronce en el keirin, Stefany Cuadrado, quienes estarán acompañados por Santiago Ramírez, Cristian Ortega, Rubén Murillo, Juliana Gaviria y Marianis Salazar.
Por su parte, el equipo de semifondo tendrá en competencia a Jordan Parra, Anderson Arboleda, Juan Esteban Arango, Bryan Sánchez, Elizabeth Castaño y Luciana Osorio, múltiple campeona panamericana de pista juvenil, quien debutará en la categoría élite.
El programa oficial del evento comenzará hoy miércoles, 18 de febrero, con las clasificaciones de la persecución por equipos en ambas ramas, y las clasificaciones y final de la velocidad equipos damas y varones y del scratch femenino.
El jueves 19 el turno será para las clasificaciones del sprint femenino y del keirin masculino en la mañana, mientras que en la tarde se disputarán las finales de la persecución por equipos, del scratch y el keirin masculino, y de la eliminación femenina.
El viernes continuarán las competencias con la clasificación y rondas del sprint masculino; la persecución individual masculina y el desarrollo del ómnium femenino en sus cuatro pruebas. En la jornada se entregarán los títulos del sprint y el ómnium femenino, así como los de la persecución y la prueba por puntos masculina.
El sábado 21 de febrero, se definirán a los nuevos campeones panamericanos en la persecución individual, la prueba por puntos y el kilómetro femenino, y del ómnium y el sprint en los varones.
El domingo 22 se cerrará el certamen panamericano con las finales de la eliminación y el kilómetro masculino; el keirin femenino y la madison en ambas ramas.
La delegación colombiana afrontará el certamen continental con el objetivo de sumar puntos clave en el ranking internacional, en un escenario de alto nivel técnico que servirá como referencia para los próximos compromisos del calendario mundial.
En la más reciente participación, en Los Ángeles 2025, el equipo nacional sumó 20 medallas: tres oros, 10 platas y siete bronces, convirtiéndose en la delegación con más preseas del evento y ubicándose en el tercer lugar del medallero general, solo por detrás de EE.UU. y Trinidad y Tobago.
*Con Información de Fedeciclismo