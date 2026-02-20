Panamericano de Pista Santiago 2026: Colombia suma una medalla más en la segunda jornada con Kevin Quintero

La Selección Colombia de pista dirigida por John Jaime González y Andrés Torres sigue sumando medallas en el Campeonato Panamericano, que se lleva a cabo en el en el Velódromo de Peñalolén de Santiago de Chile.

En la segunda jornada del certamen continental, el seleccionado nacional se volvió a subir al podio con Kevin Santiago Quintero, quien se colgó la medalla de plata tras finalizar segundo en la final del keirin masculino, prueba que fue ganada por el trinitense Nicholas Paul.

Quintero logró la tercera presea para Colombia en Santiago 2026, que se sumó a las dos conseguidas en la jornada inaugural, por los equipos de velocidad en damas y varones, mientras que Stefany Cuadrado logró clasificarse a la semifinal del sprint, luego de ganar sus enfrentamientos clasificatorios.



Stefany Cuadrado se clasificó a las semifinales de la velocidad. (Foto © FCC)

Por otro lado, cuarteto nacional de persecución logró establecer un nuevo récord nacional en la final por el bronce de la prueba, tras completar los 4.000 metros en 3:53.306, sin embargo, el seleccionado finalizó en el cuarto lugar de la general, en un podio que fue liderado por Canadá, Estados Unidos y Chile, en ese orden.

En el semifondo, Elizabeth Castaño finalizó en el duodécimo lugar en la final de la eliminación, mientras que Jordan Parra no logró terminar la prueba del scratch masculina.

El Panamericano de Pista continuará con las clasificaciones del sprint y la persecución individual masculina, y del ómnium femenino en la mañana, mientras que en la tarde se disputarán las finales de la persecución individual y la prueba por puntos, en los varones, y del ómnium y el sprint en las damas.

La Selección Colombia tendrá en competencia a:

Semifinales Sprint Femenino – Stefany Cuadrado

Sprint Masculino – Kevin Quintero, Santiago Ramírez y Cristian Ortega

Persecución Individual – Anderson Arboleda y Brayan Sánchez

Ómnium: Elizabeth Castaño

Prueba por puntos – Anderson Arboleda

*Con Información de Fedeciclismo