Connect with us

Pista

Panamericano de Pista 2026: Cristián Ortega pierde el duelo ante Nicholas Paul y se queda con la medalla de plata en el sprint

Publicado

Hace 2 horas

el

Cristián Ortega, en el podio como subcampeón del sprint, en el Campeonato Panamericano de Pista. (Foto © FCC)
Temas relacionados:
Anuncio

Pista

Stefany Cuadrado revalida el título panamericano del kilómetro en Santiago 2026 con récord incluido

Publicado

Hace 1 hora

el

21 febrero, 2026

Por

Stefany Cuadrado, en el podio como campeona del kilómetro, en el Campeonato Panamericano de Pista. (Foto © FCC)
Seguir leyendo

Pista

La Liga de Ciclismo del Valle le apuesta a ser potencia en la modalidad de pista

Publicado

Hace 14 horas

el

21 febrero, 2026

Por

La Liga de Ciclismo del Valle dio inicio a los tradicionales “Viernes de Pista” en el Velódromo Alcides Nieto Patiño. (Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)
Seguir leyendo

Pista

Stefany Cuadrado se colgó la medalla de plata en el sprint del Campeonato Panamericano de Pista 2026

Publicado

Hace 22 horas

el

20 febrero, 2026

Por

Stefany Cuadrado, medalla de plata en el sprint del Campeonato Panamericano de Pista Santiago 2026. (Foto © FCC)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.