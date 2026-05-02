Panamericano de BMX Bogotá 2026: Diego Arboleda revalidó su título en la categoría Championship

El bicicrosista antioqueño Diego Arboleda revalidó su título de campeón en el Panamericano de BMX Racing 2026 en la categoría Championship, en la que Colombia copó el podio con Carlos Ramirez segundo y Mateo Carmona tercero.

Arboleda volvió a ser gran protagonista en el certamen orbital, para llevarse la medalla de oro y repetir el título conseguido el año pasado. Arboleda sumó su quinto título panamericano tras los conseguidos en Chile 2025, Bogotá 2024, Santiago del Estero 2022 y Lima 2021.



Carlos Ramírez, Diego Arboleda y Mateo Carmona, en el podio del Campeonato Panamericano de BMX 2026. (Foto © FCC)

El evento continental, sirvió para ratificar el gran nivel de la selección colombiana frente a lo más selecto de la especialidad, que se desarrolló en la pista de BMX Carlos Ramírez de Bogotá del Parque Recreodeportivo El Salitre.

El evento que reune a 16 delegaciones del continente en las categorías Challenge, Crucero y Championship (Élite, Sub-23 y Junior), continuará este domingo en la capital colombiana con la Copa Latinoamericana de BMX.

Panamericano BMX Racing

📍Bogotá, Colombia 🇨🇴

Élite Varones

🏆 Diego Arboleda 🇨🇴

🥈 Carlos Ramirez 🇨🇴

🥉 Mateo Carmona 🇨🇴