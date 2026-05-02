BMX
Panamericano de BMX Bogotá 2026: Diego Arboleda revalidó su título en la categoría Championship
El bicicrosista antioqueño Diego Arboleda revalidó su título de campeón en el Panamericano de BMX Racing 2026 en la categoría Championship, en la que Colombia copó el podio con Carlos Ramirez segundo y Mateo Carmona tercero.
Arboleda volvió a ser gran protagonista en el certamen orbital, para llevarse la medalla de oro y repetir el título conseguido el año pasado. Arboleda sumó su quinto título panamericano tras los conseguidos en Chile 2025, Bogotá 2024, Santiago del Estero 2022 y Lima 2021.
El evento continental, sirvió para ratificar el gran nivel de la selección colombiana frente a lo más selecto de la especialidad, que se desarrolló en la pista de BMX Carlos Ramírez de Bogotá del Parque Recreodeportivo El Salitre.
El evento que reune a 16 delegaciones del continente en las categorías Challenge, Crucero y Championship (Élite, Sub-23 y Junior), continuará este domingo en la capital colombiana con la Copa Latinoamericana de BMX.
Panamericano BMX Racing
📍Bogotá, Colombia 🇨🇴
Élite Varones
🏆 Diego Arboleda 🇨🇴
🥈 Carlos Ramirez 🇨🇴
🥉 Mateo Carmona 🇨🇴
BMX
Podio colombiano en el Panamericano de BMX 2026 con Valentina Muñoz, Gabriela Bolle y Sharid Fayad
En la pista de BMX Carlos Ramírez del Parque Deportivo el Salitre, en Bogotá, se cumplió este sábado el Campeonato Panamericano de BMX Racing 2026 en la categoría Championship, donde Colombia ganó el oro con Valentina Muñoz.
La bicicrosista antioqueña, que logró su primer título panamericano en la categoría élite, ratificó su gran momento adjudicándose el máximo galardón del continente.
Muñoz superó en la prueba final a sus compatriotas Gabriela Bolle y Sharid Fayad, quienes se quedaron con la plata y el bronce, respectivamente.
Este domingo continuarán las competencias en la capital colombiana, con el Campeonato Suramericano, en el que los deportistas colombianos buscarán seguir sumando títulos continentales.
Panamericano BMX Racing
📍Bogotá, Colombia 🇨🇴
Damas Élite
🏆 Valentina Muñoz 🇨🇴
🥈 Gabriela Bolle 🇨🇴
🥉 Sharid Fayad 🇨🇴
BMX
Campeonato Panamericano BMX 2026: la Pista Carlos Ramírez será epicentro del bicicrós en América
La capital colombiana será sede del Campeonato Panamericano de BMX 2026, que se disputará hasta el 3 de mayo en la Pista de BMX Carlos Ramírez, ubicada en el Parque Recreo Deportivo El Salitre. El evento reunirá a 16 delegaciones del continente en las categorías Challenge, Crucero y Championship (Élite, Sub-23 y Junior), bajo la supervisión de autoridades designadas por la Copaci y la Federación Colombiana de Ciclismo, consolidando a la capital colombiana como epicentro del BMX en América.
Las competencias oficiales se desarrollarán hasta el domingo, iniciando con ceremonia de inauguración hoy sábado 2 de mayo a las 8:30 a. m., seguida del comienzo de pruebas, con premiación inmediata al finalizar cada categoría.
El domingo 3 de mayo se correrá la cuarta ronda de la Copa Latinoamericana de BMX, con la programación competitiva bajo el mismo formato, a partir de las 8:00 de la mañana.
La premiación para las categorías Élite, Sub-23 23 y Junior (damas y varones) será de un buzo de campeón panamericano para el primer puesto, y trofeos del primer al octavo lugar, así como de premios en efectivo estipulados por la UCI, pagados en dólares estadounidenses, y puntos para el ranking mundial UCI.
De igual manera, para las categorías Challenge y Crucero se premiarán del primer al octavo lugar. La categoría Sin Pedales será reconocida con medallas.
El ingreso del público al escenario será gratuito, con control de aforo en tribuna para 1.500 personas, garantizando acceso a los aficionados en un escenario que cumple con los estándares técnicos internacionales.
El Campeonato Panamericano de BMX Racing 2026 y la cuarta ronda de la Copa Latinoamericana de BMX contará con transmisión por televisión, a través del Canal RCN, en horarios por confirmar.
Este certamen, avalado por la Confederación Panamericana de Ciclismo, se realiza con el apoyo del Ministerio del Deporte; el IDRD y la Liga de Ciclismo de Bogotá.
*Con Información de Fedeciclismo
BMX
Bogotá vibró con las válidas 5 y 6 de la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing
Con dos medallas de plata y una de bronce en la categoría championship, finalizó el equipo bogotano su participación en las válidas 5 y 6 de la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing, que se realizó en la pista Carlos Ramírez de Bogotá.
Las dos platas se dieron en hombres, y las consiguió Juan José Velásquez, segundo en ambas válidas, el sábado detrás de Diego Arboleda (Antioquia) oro y por delante de Juan Naranjo (Caldas) bronce, y el domingo escoltando a Juan Naranjo (Caldas) oro y superando a Mateo Carmona (Antioquia) bronce.
El bronce se dio en las damas y lo consiguió Manuela Martínez el sábado, detrás de Gabriela Bollé (Atlántico) oro y Valentina Muñoz (Antioquia) plata.
La cita nacional del BMX, organizada por la Federación Colombiana de Ciclismo, continuará en junio en Medellín con la VII y VIII Válida de la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing.
*Con Información Prensa IDRD