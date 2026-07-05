Óscar Santiago Garzón se consagra campeón de la Vuelta al Putumayo 2026; Brandon Vega se lleva el circuito final

En un final lleno de emociones, Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) se quedó con la victoria en la segunda etapa del Tour de Francia 2026, sobre un trazado de 168,5 kilómetros entre Tarragona y Barcelona, en territorio español.

El pedalista mexicano fue el más rápido, ganando holgadamente por delante de su jefe de filas, el esloveno Tadej Pogacar y del belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), quienes se reportaron segundo y tercero, respectivamente.

En cuanto a los colombianos, todos llegaron cediendo tiempocon el grupo de favoritos. El mejor ubicado fue el antioqueño Sergio Higuita (XDS Astana Team) en el puesto 19°, seguido del zipaquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos) en la casilla 23° y del huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) en la posición 25°.

En cuanto a la clasificación general no se presentaron grandes cambios, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) sigue liderando la carrera, escoltado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) y el belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe).



Los protagonistas de la fuga del día en la segunda etapa del Tour de Francia 2026. (Foto © Tour de France)

La fuga del día la protagonizaron el alemán Félix Engelhardt (Team Jayco AlUla) y los neerlandeses Frank van den Broek (Team Picnic PostNL) y Alex Molenaar (Caja Rural – Seguros RGA). El trío trabajo armoniosamente para alcanzar una buena ventaja, pero esto no sucedió y el pelotón los mantuvo controlados.

Antes de encarar la fase montañosa del final los tres punteros fueron neutralizados. Luego en la Côte du Château de Montjuïc (1.6 km à 8.7%) algunos corredores lo intentaron, pero todos fracasaron en su intento.

Este lunes se disputará la tercera etapa de la ronda francesa, con salida en Granollers y arribo en Les Angles, con un trayecto de 195,9 kilómetros en terreno montañoso, que incluye cuatro puertos categorizados y un final en alto.

Tour de Francia (2.UWT)

Resultados Etapa 2 | Tarragona – Barcelona (168,5 km)

19 Sergio Higuita XDS Astana Team 0:43 23 Egan Bernal Netcompany INEOS 0:47 25 Harold Tejada XDS Astana Team 0:51 119 Einer Rubio Movistar Team 13:33 141 Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA 13:33



Jonas Vingegaard, líder del Tour de Francia 2026. (Foto © Team Visma | Lease a Bike)

Clasificación General Individual