Ruta
Óscar Santiago Garzón se consagra campeón de la Vuelta al Putumayo 2026; Brandon Vega se lleva el circuito final
El ciclista cundinamarqués Óscar Santiago Garzón se consagró campeón de la Vuelta al Putumayo 2026, tras defender el liderato en la jornada final. El joven corredor del GW Erco Sportfitness lleva tres podios en la temporada tras salir segundo en la Clásica Nacional Alcaldía de Anapoima y en la Vuelta al Tolima.
El nacido en Gama, Cundinamarca, estuvo muy bien rodeado por su equipo para sortear sin contratiempos la última etapa. Garzón sostuvo la regularidad a lo largo de los cuatro días de competencia para llevarse el título y suceder al caucano caucano Leison Maca, campeón del año pasado.
El podio de la carrera del calendario nacional lo completaron Daniel Carvajal (GW Erco Sportfitness) y Sebastián Pinilla (GW Erco Sportfitness), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
La última etapa tuvo como ganador al bogotano Brandon Vega (GW Erco Sportfitness), quien fue el más rápido del circuito final en el municipio de Mocoa.
RESULTADOS COMPLETOS
Ruta
Tour de Francia: embestida de Isaac del Toro en Barcelona para ganar la segunda etapa
En un final lleno de emociones, Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) se quedó con la victoria en la segunda etapa del Tour de Francia 2026, sobre un trazado de 168,5 kilómetros entre Tarragona y Barcelona, en territorio español.
El pedalista mexicano fue el más rápido, ganando holgadamente por delante de su jefe de filas, el esloveno Tadej Pogacar y del belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), quienes se reportaron segundo y tercero, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, todos llegaron cediendo tiempocon el grupo de favoritos. El mejor ubicado fue el antioqueño Sergio Higuita (XDS Astana Team) en el puesto 19°, seguido del zipaquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos) en la casilla 23° y del huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) en la posición 25°.
En cuanto a la clasificación general no se presentaron grandes cambios, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) sigue liderando la carrera, escoltado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) y el belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe).
La fuga del día la protagonizaron el alemán Félix Engelhardt (Team Jayco AlUla) y los neerlandeses Frank van den Broek (Team Picnic PostNL) y Alex Molenaar (Caja Rural – Seguros RGA). El trío trabajo armoniosamente para alcanzar una buena ventaja, pero esto no sucedió y el pelotón los mantuvo controlados.
Antes de encarar la fase montañosa del final los tres punteros fueron neutralizados. Luego en la Côte du Château de Montjuïc (1.6 km à 8.7%) algunos corredores lo intentaron, pero todos fracasaron en su intento.
Este lunes se disputará la tercera etapa de la ronda francesa, con salida en Granollers y arribo en Les Angles, con un trayecto de 195,9 kilómetros en terreno montañoso, que incluye cuatro puertos categorizados y un final en alto.
Tour de Francia (2.UWT)
Resultados Etapa 2 | Tarragona – Barcelona (168,5 km)
|19
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|0:43
|23
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|0:47
|25
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|0:51
|119
|Einer Rubio
|Movistar Team
|13:33
|141
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|13:33
Clasificación General Individual
|26
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|3:01
|29
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|3:37
|31
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|3:53
|128
|Einer Rubio
|Movistar Team
|16:58
|142
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|17:38
Ruta
Lorenzo Finn gana la primera batalla montañosa del Sibiu Cycling Tour con Iván Ramiro Sosa 9°
La segunda etapa del Sibiu Cycling Tour 2026 la ganó Lorenzo Finn (Red Bull-BORA-hansgrohe). El italiano fue el más fuerte en el ascenso final y logró la victoria en solitario, luego de recorrer 157,8 kilómetros entre la ciudad de Sibiu y la localidad de Paltinis, en la región de Transilvania.
El campeón del mundo sub-23, que asumió el liderato de la carrera, cruzó la línea de meta de primero nueve segundos por delante del sudafricano Byron Munton (Modern Adventure Pro Cycling). Tercero se reportó el español Pablo Torres (UAE Team Emirates-XRG).
Con relación al único colombiano en competencia, el cundinamarqués Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) ingresó en el 9° puesto, a más de un minuto del ganador.
En cuanto a la clasificación general, Lorenzo Finn le arrebató el liderato de la carrera al danés Julius Johansen (UAE Team Emirates-XRG). El segundo puesto ahora lo ocupa Byron Munton (Modern Adventure Pro Cycling) a 36 segundos del nuevo líder.
La 16ª edición de la carrera rumana continuará este domingo con otra etapa montañosa de 157,4 kilómetros entre la ciudad de Sibiu y la localidad de Bâlea Lac, con un final en alto de categoría especial.
Sibiu Cycling Tour (2.1)
Resultados Etapa 2 | Sibiu – Păltiniș Arena (157,8 km)
|1
|Lorenzo Finn
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:47:52
|2
|Byron Munton
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:09
|3
|Pablo Torres
|UAE Team Emirates-XRG
|0:50
|4
|Walter Calzoni
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|1:05
|5
|Kyrylo Tsarenko
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|1:05
|6
|Adria Pericas
|UAE Team Emirates-XRG
|1:05
|7
|Jannis Peter
|Unibet Rose Rockets
|1:05
|8
|Marcel Camprubí
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|1:07
|9
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|1:07
|10
|Mark Donovan
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|1:08
Clasificación General Individual
|1
|Lorenzo Finn
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|6:24:12
|2
|Byron Munton
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:36
|3
|Pablo Torres
|UAE Team Emirates – XRG
|0:55
|4
|Mark Donovan
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|1:16
|5
|Marcel Camprubí
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|1:18
|6
|Kyrylo Tsarenko
|Unibet Rose Rockets
|1:21
|7
|Jannis Peter
|Solution Tech NIPPO Rali
|1:21
|8
|Walter Calzoni
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|1:26
|9
|Adrià Pericas
|UAE Team Emirates – XRG
|1:29
|10
|Sergio Meris
|Unibet Rose Rockets
|1:33
|16
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|1:52
Paracycling
Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026: el paracycling colombiano sumó nuevas preseas al medallero general
El paracycling vivió su tercera jornada de competencias en el marco de los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026. La delegación colombiana sumó nuevas preseas al medallero general, destacando la actuación de la bogotana Paula Andrea Ossa en la prueba de fondo en ruta femenina, en la que consiguió dos preseas doradas.
En el circuito rutero del municipio de Agustín Codazzi, Ossa revalidó su condición de favorita al quedarse con la medalla de oro en la prueba de la categoría C4 – C5 damas, venciendo a Fabiana Ventura de Brasil y a Laydis del Carmen Vega de Panamá.
Por su parte, la rama masculina sumó dos nuevos podios para el país: en la modalidad del Tándem (B Varones), la dupla de Javier Serna y su guía Santiago Vélez logró la medalla de plata, detrás de la representación de Brasil.
La última medalla la obtuvo el antioqueño Carlos Andrés Vargas, quien se quedó con el bronce, en la categoría C4 – C5 Varones. Brasil se colgó el oro y Argentina la plata.
*Con Información Prensa Cómite Paraolímpico Colombiano