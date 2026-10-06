Ruta
Óscar Quiroz, listo para defender con el Nu Colombia el título de la Vuelta a Nariño
El equipo de ciclismo Nu Colombia tomará este miércoles la partida de la décima Vuelta a Nariño “Cinco Mundos por Descubrir” con una nómina encabezada por Óscar Quiroz, campeón defensor de la prueba, y Rodrigo Contreras, tricampeón de la Vuelta a Colombia. Serán cinco jornadas y cerca de 487 kilómetros desde el Pacífico hasta la región Andina, en una edición que recorrerá 16 municipios del departamento.
Junto a Quiroz y Contreras estarán Carlos Gutiérrez, Jhonatan Chaves, Cristian Rico, Johan Rubio, William Colorado y Óscar Fernández. La competencia comenzará este miércoles con un recorrido que partirá desde Tumaco y avanzará por Llorente, Junín, Altaquer y Ricaurte hasta la llegada en Piedrancha. Será el primer contacto de una carrera que cambia de paisaje y altitud a medida que deja la Costa Pacífica y se interna en territorio andino.
El jueves, la segunda etapa partirá de Ricaurte y pasará por Piedrancha, El Espino, Túquerres, Imués y El Pedregal antes de finalizar en Funes. Un día después llegará una jornada importante para la clasificación general con la contrarreloj individual en Iles, tercera fracción de la competencia.
La carrera continuará el sábado entre Yacuanquer y El Tambo, pasando por Consacá, Sandoná y La Florida, antes de afrontar el domingo su última etapa. El cierre partirá desde la Laguna de La Cocha, atravesará Pasto, Buesaco, El Empate y Cartago y tendrá su meta final en La Unión.
Para Óscar Quiroz, la Vuelta a Nariño supone el regreso a una carrera que conoce especialmente bien. El ciclista nariñense llega como campeón de la edición 2025 y volverá a competir ante su público. A su lado estará Contreras, mientras el resto de la formación ofrecerá al equipo diferentes alternativas para una prueba que combina alta montaña, contrarreloj y jornadas combinadas de perfil llano y de media montaña.
“Tenemos a Óscar defendiendo un título que significa mucho para él y a Rodrigo como otra referencia importante para la clasificación general, pero esta es una carrera que exige estar bien ubicados desde el primer día. El recorrido cambia mucho de altitudes y la contrarreloj también tendrá su peso. La idea es correr con varias alternativas y tomar las decisiones de acuerdo con lo que vaya mostrando la carrera”, señaló el director técnico Gabriel Jaime Mesa.
Ruta
José Misael Urián asalta el liderato de la Vuelta a Venezuela tras reinar en el exigente ascenso a Carache
El pedalista boyacense José Misael Urián conquistó la etapa reina de la Vuelta a Venezuela 2026 tras coronar con éxito un exigente ascenso en la pintoresca localidad de Carache. El pedalista de la escuadra Team Sistecrédito demostró sus extraordinarias condiciones como escalador al cruzar la línea de meta en solitario, consolidando una jornada perfecta tanto para su cuenta personal como para las aspiraciones de su escuadra.
Con esta brillante exhibición en la alta montaña, Urián no solo se adjudicó el triunfo de la fracción, sino que también se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general. El corredor colombiano desbancó del primer lugar a su compatriota Jefferson Ruiz (GW Erco Sportfitness), quien no pudo sostener el ritmo en las rampas definitivas y cedió el maillot amarillo que venía vistiendo con orgullo desde la jornada anterior.
La jornada, diseñada especialmente para poner a prueba la resistencia física de los mejores escaladores de la competencia, contó con un extenuante recorrido de 152.5 kilómetros. El pelotón partió desde la localidad de Buena Vista y enfrentó un terreno sumamente hostil y quebrado, el cual seleccionó de forma natural a los favoritos antes de iniciar la rampa final hacia el montañoso destino de Carache.
Gracias a la extraordinaria faena de Urián, el Team Sistecrédito sumó su séptimo triunfo en territorio venezolano, extendiendo una racha implacable en el calendario sudamericano. Este logro colectivo añade un nuevo capítulo de éxito para la estructura colombiana en el país vecino, tras el notable dominio exhibido previamente durante sus compromisos en la pasada Vuelta a Mérida.
La carrera venezolana continuará este miércoles, una jornada ondulada de 154 kilómetros que se disputará entre las ciudades de Quibor y Araure, donde el Sistecrédito defenderá el 1-2 del podio.
Vuelta Ciclista a Venezuela (2.2)
Resultados Etapa 3 | Buena Vista › Carache (152,5 km)
|1
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|4:04:37″
|2
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:10
|3
|Brandon Vega
|GW Erco Sportfitness
|0:19
|4
|Erick Fernando Pozo
|Best PC
|0:30
|5
|Jefferson Ruiz
|GW Erco Sportfitness
|0:40
Clasificación General Individual
|1
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|11:06:30″
|2
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:07
|3
|Brandon Vega
|GW Erco Sportfitness
|0:27
|4
|Jefferson Ruiz
|GW Erco Sportfitness
|0:41
|5
|Erick Fernando Pozo
|Best PC
|0:42
Ruta
Brandon Escobar gana la crono inaugural de la Clásica El Carmen de Viboral entre los juveniles
Luego de una gran actuación, Brandon Escobar (Team Sistemas Palacios) ganó este martes la contrarreloj que sirvió para darle apertura a la Clásica de Ciclismo El Carmen de Viboral en la categoría juvenil.
Sin duda, una vibrante batalla contra el cronómetro se vivió en el oriente antioqueño, en el que el nariñense fue el más rápido. Al final, el podio del día lo completaron Miguel Ángel Vanegas (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral) 2° y Emanuel Restrepo (Team Sistecredito) 3°.
El inicio da la carrera antioqueña para los juveniles se llevó a cabo con una crono de 18,8 kilómetros por las calles del municipio que le pone nombre a la carrera. En esta nueva edición 101 ciclistas de 15 equipos tomaron la partida.
La ‘Grande de Antioquia’ continuará este miércoles con el segundo capítulo, un circuito que recorrerá los municipios del Carmen de Viboral, Betania y Las Brisas.
Clásica de Ciclismo El Carmen de Viboral – Categoría Juvenil
Resultados CRI | Contrarreloj Individual (18,8 km)
|1
|Brandon Escobar
|Team Sistecrédito
|24:35″
|2
|Miguel Ángel Vanegas
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|0:12
|3
|Emanuel Restrepo
|Team Sistecrédito
|0:12
|4
|Jose Manuel Posada
|Team Sistecrédito
|0:32
|5
|Juan Esteban Sánchez
|Orgullo Paisa
|0:38
Ruta
Max Bock sale vencedor de la Copa Città di San Daniele con Juan Diego Quintero en el top 10
El ciclista alemán Max Bock conquistó la Copa Città di San Daniele 2026. El joven pedalista del Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies impuso sus condiciones de velocista, adjudicándose la octogésima novena edición de esta emblemática clásica de un día.
El podio de la competencia, reservada para corredores de las categorías Élite y Sub-23, lo completaron el eslovaco Samuel Novák, representante del Tirol KTM Cycling Team, mientras que el experimentado suizo Colin Stüssi, portando los colores del Team Vorarlberg, se quedó con la tercera posición tras una reñida batalla en los kilómetros finales.
La exigente prueba en territorio italiano sirvió además como vitrina para las nuevas promesas del ciclismo latinoamericano. El pelotón continental contó con presencia colombiana a través de las escuadras de desarrollo de los principales equipos del World Tour, los cuales buscaron medir sus fuerzas ante los mejores prospectos del ciclismo europeo.
La buena noticia llegó por los lados del vallecaucano Juan Diego Quintero (Netcompany INEOS Racing Academy) quien terminó cerrando el top 10, mientras que el boyacense Jonathan Guatibonza, del Movistar Team Academy, batalló por terminar la carrera, pero no lo consiguió; eso sí sumó valiosos kilómetros de experiencia.
Resultados Coppa Citta’ Di San Daniele (1.2)
San Daniele del Friuli – San Daniele del Friuli (148,2 km)
|1
|Max Bock
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|3:24:51
|2
|Samuel Novak
|Tirol KTM Cycling Team
|0:04
|3
|Colin Stüssi
|Team Vorarlberg
|0:04
|4
|Stefano Masciarelli
|SC Padovani Polo Cherry Bank
|0:04
|5
|Matteo Scalco
|XDS Astana Development Team
|0:04
|6
|Tomos Pattinson
|EF Education-Aevolo
|0:04
|7
|Simone Zanini
|XDS Astana Development Team
|0:04
|8
|Michele Bicelli
|Biesse-Carrera Premac
|0:04
|9
|Alessandro Cattani
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|0:12
|10
|Juan Diego Quintero
|Netcompany INEOS Racing Academy
|0:38
|DNF
|Jonathan Guatibonza
|Movistar Team Academy
|No finalizó