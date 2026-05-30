Ruta
Oscar Gallagher gana el penúltimo capítulo del Tour de Japón con Leonel Quintero 2°
La sexta etapa del Tour de Japón quedó en manos de Oscar Gallagher (Ccache x Bodywrap). El joven australiano fue el más rápido en el final y logró su primera victoria en la temporada, luego de recorrer 108,8 kilómetros entre Hashimoto Park y Toriihara Par.
El corredor oceánico, de 19 años, que alcanzó su primer triunfo en su carrera profesional, superó al venezolano Leonel Quintero (Victoire Hiroshima) y al esloveno Tilen Finkšt (Solution Tech NIPPO Rali), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación al otro suramericano en competencia, el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) ingresó en el pelotón, ocupando la casilla 13°, a un segundo del ganador.
En cuanto a la clasificación general, el italiano Matteo Fabbro (Solution Tech NIPPO Rali) mantuvo el liderato de la prueba asiática. El segundo puesto lo ocupa su compañero de equipo, el belga Kamiel Bonneu a 55 segundos del líder. El podio parcial lo completa el español Benjamín Prades (VC Fukuoka).
La última etapa de la carrera japonesa se correrá este domingo con un recorrido de 107,8 kilómetros en un circuito en la ciudad de Tokyo, donde conoceremos al sucesor del italiano Alessandro Fancellu, campeón del año pasado.
Tour de Japó (2.2)
Reasultados Etapa 6 | Hashimoto Park – Toriihara Park (108,8 km)
|1
|Oscar Gallagher
|CCACHE x BODYWRAP
|2:23:02
|2
|Leonel Quintero
|Victoire Hiroshima
|0:01
|3
|Tilen Finkšt
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:01
|4
|Benjamín Prades
|VC Fukuoka
|0:01
|5
|Alexander Salby
|Li Ning Star
|0:01
|6
|Matias Malmberg
|Team UKYO
|0:01
|7
|Nicolò Garibbo
|Swatt Club
|0:01
|8
|Daiki Magosaki
|Victoire Hiroshima
|0:01
|9
|Hayato Okamoto
|Aisan Racing Team
|0:01
|10
|Luke Mudgway
|Li Ning Star
|0:01
|11
|Fergus Browning
|Terengganu Cycling Team
|0:01
|12
|Federico Iacomoni
|Team UKYO
|0:01
|13
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|0:01
Clasificación General Individual
|1
|Matteo Fabbro
|Solution Tech NIPPO Rali
|13:27:35
|2
|Kamiel Bonneu
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:55
|3
|Benjamín Prades
|VC Fukuoka
|0:58
|4
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|1:13
|5
|Fergus Browning
|Terengganu Cycling Team
|1:25
|6
|Nicolò Garibbo
|Team UKYO
|1:35
|7
|Adne van Engelen
|Terengganu Cycling Team
|2:02
|8
|Luke Burns
|CCACHE x BODYWRAP
|2:06
|9
|Matthew Greenwood
|Victoire Hiroshima
|3:00
|10
|Yuhi Todome
|Aisan Racing Team
|3:02
|19
|Leonel Quintero
|Victoire Hiroshima
|7:25
Ruta
Giro de Italia 2026: Jonas Vingegaard consigue su quinta victoria y se asegura su primer título en la ‘Corsa Rosa’
En el último final picando hacia arriba, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ganó la penúltima etapa del Giro de Italia 2026 y se aseguró su primer título en la ‘Corsa Rosa’. La jornada que partió de Gemona del Friuli y culminó en Piancavallo, recorrió 200 kilómetros con dos grandes dificultades montañosas, donde el colombiano Egan Bernal (Netcompany Ineos) logró un meritorio sexto puesto.
La victoria se definió en favor del pedalista escandinavo, que atacó al grupo de los favoritos en el último ascenso y finalmente el líder fue más fuerte que todos sus rivales, adjudicándose su quinto triunfo en la ronda italiana luego de 5 horas 3 minutos 55 segundos.
La fuga del día la animaron el francés Axel Huens (Groupama – FDJ United), el australiano Jack Haig (Netcompany INEOS), el italiano Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta), el estadounidense Larry Warbasse (Tudor Pro Cycling Team), el español Igor Arrieta (UAE Team Emirates – XRG) y el noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), pero en el último ascenso fueron neutralizados por los favoritos.
En la primera subida a Piancavallo (18,1km à 8,1%) el oceánico Jack Haig fue el primero en pasar, mientras que en la segunda vez que se hizo el exigente ascenso Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) coronó en primer lugar.
La edición 109 de la ronda italiana finalizará este domingo con la etapa 21, una jornada corta de 131 kilómetros, en un circuito en Roma, donde conoceremos al sucesor del británico Simon Yates, campeón del año pasado.
Giro d’Italia (2.UWT)
Resultados Etapa 20 | Gemona del Friuli 1976-2026 – Piancavallo (200 km)
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|5:03:55
|2
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|1:15
|3
|Jai Hindley
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:15
|4
|Derek Gee
|Lidl – Trek
|1:15
|5
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS
|1:19
|6
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|1:25
|7
|Afonso Eulálio
|Bahrain – Victorious
|2:03
|8
|Damiano Caruso
|Bahrain – Victorious
|2:13
|9
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|2:13
|10
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|2:13
|16
|Einer Rubio
|Movistar Team
|4:00
Clasificación General Individual
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|80:17:01
|2
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|5:22
|3
|Jai Hindley
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|6:25
|4
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS
|7:02
|5
|Derek Gee
|Lidl – Trek
|7:56
|6
|Afonso Eulálio
|Bahrain – Victorious
|9:39
|7
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|10:13
|8
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|10:52
|9
|Damiano Caruso
|Bahrain – Victorious
|11:24
|10
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|12:54
|20
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:04:26
Ruta
Benoit Cosnefroy, etapa y liderato en la Boucles de la Mayenne; Juan Sebastián Molano guarda fuerzas para la jornada final
En una gran actuación, el francés Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG) se puso de líder de la Boucles de la Mayenne 2026 al imponerse este sábado en la segunda etapa de 215,1 kilómetros, disputada entre las localidades francesas de Aron y Pré-en-Pail-Saint-Samson.
El corredor galo se impuso al sprint; segundo entró su compatriota Noa Isidore (Decathlon CMA CGM Team) y tercero llegó el italiano Vincenzo Albanese (EF Education – EasyPost), los tres con el mismo tiempo.
Tras la victoria, el pedalista del UAE comanda la general con 7 segundos de ventaja sobre su coterráneo Thibaud Gruel (Groupama – FDJ United) a un día del final. El podio parcial lo completa otro local, Noa Isidore (Decathlon CMA CGM Team)
El único colombiano en competencia, el sprinter Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG), que guardó fuerzas para la jornada final, ingresó en la casilla 108° en grupo rezagado a más de 20 minutos del ganador del día.
La carrera francesa vivirá este domingo la tercera etapa y última etapa, una fracción llana de 147,4 kilómetros entre Cossé-le-Vivien y Laval, donde conoceremos al sucesor del neozelandés, Aaron Gate, campeón del año pasado.
Boucles de la Mayenne – Crédit Mutuel (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Aron – Pré-en-Pail-Saint-Samson (215,1 km)
|1
|Benoît Cosnefroy
|UAE Team Emirates – XRG
|5:12:50
|2
|Noa Isidore
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|3
|Vincenzo Albanese
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|4
|Brady Gilmore
|NSN Cycling Team
|m.t.
|5
|Clément Izquierdo
|Cofidis
|m.t.
|6
|Axel Mariault
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|7
|Louis Barré
|CIC Pro Cycling Academy
|m.t.
|8
|Alexandre Delettre
|TotalEnergies
|m.t.
|9
|Marco Brenner
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|10
|Mads Pedersen
|Lidl – Trek
|m.t.
|108
|Juan Sebastián Molano
|(UAE Team Emirates – XRG)
|20:52
Clasificación General Individual
|1
|Benoît Cosnefroy
|UAE Team Emirates – XRG
|9:08:11
|2
|Thibaud Gruel
|Groupama – FDJ United
|0:07
|3
|Noa Isidore
|Decathlon CMA CGM Team
|0:12
|4
|Clément Izquierdo
|Cofidis
|0:15
|5
|Aubin Sparfel
|Decathlon CMA CGM Team
|0:15
|6
|Mads Pedersen
|Lidl – Trek
|0:19
|7
|Louis Barré
|Team Visma | Lease a Bike
|0:19
|8
|Alexandre Delettre
|TotalEnergies
|0:21
|9
|Marco Brenner
|EF Education – EasyPost
|0:23
|10
|Vincenzo Albanese
|Tudor Pro Cycling Team
|0:24
|97
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|21:30
Ruta
Lorena Wiebes sale victoriosa en el inicio del Giro de Italia Femenino con Arlenis Sierra en el top 20
En un final emocionante, Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) fue la vencedora este sábado en el inicio del Giro de Italia Femenino, jornada que partió de Cesenatico y arribó a Ravenna con una distancia de 139 kilómetros.
En la definición, la sprinter neerlandesa superó holgadamente a la italiana Elisa Balsamo (Lidl – Trek) y a la irlandesa Lara Gillespie (UAE Team ADQ), quienes ocuparon la segunda y tercera casilla.
La cubana Arlenis Sierra (Movistar Team) se reportó en el puesto 17°, mientras que la brasilera Ana Vitória Magalhães (Movistar Team) se clasificó 82° a 32 segundos de la ganadora.
La ronda italiana para mujeres, que no cuenta con participación colombiana, continuará este domingo con la segunda etapa de las nueve pactadas, que recorrerá 156 kilómetros entre Roncade y Caorle.
Giro d’Italia Women (2.WWT)
Resultados Etapa 1 | Cesenatico – Ravenna (139 km)
|1
|Lorena Wiebes
|Team SD Worx – Protime
|3:18:22
|2
|Elisa Balsamo
|Lidl – Trek
|m.t.
|3
|Lara Gillespie
|UAE Team ADQ
|m.t.
|4
|Chiara Consonni
|CANYON//SRAM zondacrypto
|m.t.
|5
|Georgia Baker
|Liv AlUla Jayco
|m.t.
|6
|Linda Zanetti
|Fenix-Premier Tech
|m.t.
|7
|Charlotte Kool
|Uno-X Mobility
|m.t.
|8
|Gladys Verhulst-Wild
|AG Insurance – Soudal Team
|m.t.
|9
|Célia Gery
|FDJ United – SUEZ
|m.t.
|10
|Lily Williams
|Human Powered Health
|m.t.
|17
|Arlenis Sierra
|Movistar Team
|m.t.