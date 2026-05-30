Oscar Gallagher gana el penúltimo capítulo del Tour de Japón con Leonel Quintero 2°

La sexta etapa del Tour de Japón quedó en manos de Oscar Gallagher (Ccache x Bodywrap). El joven australiano fue el más rápido en el final y logró su primera victoria en la temporada, luego de recorrer 108,8 kilómetros entre Hashimoto Park y Toriihara Par.

El corredor oceánico, de 19 años, que alcanzó su primer triunfo en su carrera profesional, superó al venezolano Leonel Quintero (Victoire Hiroshima) y al esloveno Tilen Finkšt (Solution Tech NIPPO Rali), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

Con relación al otro suramericano en competencia, el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) ingresó en el pelotón, ocupando la casilla 13°, a un segundo del ganador.

En cuanto a la clasificación general, el italiano Matteo Fabbro (Solution Tech NIPPO Rali) mantuvo el liderato de la prueba asiática. El segundo puesto lo ocupa su compañero de equipo, el belga Kamiel Bonneu a 55 segundos del líder. El podio parcial lo completa el español Benjamín Prades (VC Fukuoka).

La última etapa de la carrera japonesa se correrá este domingo con un recorrido de 107,8 kilómetros en un circuito en la ciudad de Tokyo, donde conoceremos al sucesor del italiano Alessandro Fancellu, campeón del año pasado.

Tour de Japó (2.2)

Reasultados Etapa 6 | Hashimoto Park – Toriihara Park (108,8 km)

1 Oscar Gallagher CCACHE x BODYWRAP 2:23:02 2 Leonel Quintero Victoire Hiroshima 0:01 3 Tilen Finkšt Solution Tech NIPPO Rali 0:01 4 Benjamín Prades VC Fukuoka 0:01 5 Alexander Salby Li Ning Star 0:01 6 Matias Malmberg Team UKYO 0:01 7 Nicolò Garibbo Swatt Club 0:01 8 Daiki Magosaki Victoire Hiroshima 0:01 9 Hayato Okamoto Aisan Racing Team 0:01 10 Luke Mudgway Li Ning Star 0:01 11 Fergus Browning Terengganu Cycling Team 0:01 12 Federico Iacomoni Team UKYO 0:01 13 Eduardo Sepúlveda Li Ning Star 0:01



El italiano Matteo Fabbro, líder del Tour de Japón 2026. (Foto © Solution Tech NIPPO Rali)

Clasificación General Individual