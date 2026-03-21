Orluis Aular y Jan Christen abandonaron la Milano-Sanremo tras una dura caída

Tras una dura caída en el transcurso del primer Monumento de la temporada, la Milano-Sanremo, el pedalista venezolano Orluis Aular se vio obligado a abandonar la carrera World Tour, que corría por segunda vez.

Además del velocista suramericano, también estuvo involucrado en el incidente el suizo Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG), quienes tras el protocolo se vieron obligados a retirarse por los golpes sufridos.

“Caída y abandono de Orluis Aular con un golpe en la cadera”, indicó el equipo telefónico en sus redes sociales, anunciando la situación del corredor del Movistar Team.

Aular, que mira con ilusión al futuro y sueña con debutar en el Tour de Francia, era una de las cartas del Movistar para luchar por una buena posición en la siempre imprevisible Classicisima.