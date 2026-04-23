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Orgullo Paisa dispone lo mejor de su nómina para afrontar la Vuelta Bantrab en Guatemala
El equipo Orgullo Paisa continúa su proyección internacional y en esta oportunidad dirá presente en la quinta edición de la Vuelta Bantrab, que se disputará en Guatemala del 29 de abril al 3 de mayo de 2026.
El equipo de los antioqueños viajará este lunes 27 de abril rumbo a territorio centroamericano con una nómina competitiva conformada por: Yeison Reyes, Kevin Castillo, Alejandro Osorio, David Santiago Gómez, Bernardo Suaza y Juan Felipe Osorio, bajo la dirección técnica de Juan Pablo Suárez.
“Vamos con un equipo bastante competitivo encabezado por Yeison Reyes y Kevin Castillo. Esperamos hacer un gran papel, estamos muy motivados y queremos estar en los primeros lugar y traerle una alegría a Antioquia”, indicó Suarez.
La competencia contará con cinco exigentes etapas para un total de más de 660 kilómetros de recorrido, combinando jornadas de alta montaña y circuitos que exigirán lo mejor de cada corredor.
La jornada inicial recorrera 161 kilómetros entre Amatitlán, Escuintla, Santa Lucía Cotzumalguapa, San Bernardino y final en Retalhuleu. La segunda etapa tendrá un trazado de 119,3 kilómetros entre San Felipe, Coatepeque, Catarina y San Rafael, con final en el pie de la Cuesta.
El tercer capítulo será un circuito de 132 kilómetros en la Autopista Los Altos, en Quetzaltenango, mientras que la cuarta etapa recorrerá 152,5 kilómetros entre El Migrante, Salcajá, Alaska, Los Encuentros, Tecpán y Patzicía, siendo una de las jornadas más exigentes del evento.
La carrera chapina cerrará con un circuito de 100 kilómetros en la Ciudad de Guatemala, en el sector de Bantrab Reforma – Plaza Costa Rica, donde se definirá la clasificación general.
La participación en esta competencia internacional representa una nueva oportunidad para que el Orgullo Paisa continúe consolidando su proceso deportivo, enfrentando rivales de alto nivel y dejando en alto el nombre de Antioquia y de Colombia.
*Con Información Prensa Orgullo Paisa
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Eddy Merckx (el mejor de la historia) vs. Tadej Pogacar (el monstruo de la actualidad)
Desde que existe, el deporte en todas sus manifestaciones ha forjado su historia gracias a la confrontación que es propia de los seres humanos y, por lo tanto, la historia del ciclismo en particular no es la excepción. Desde que nacieron las primeras competencias, con ellas también nacieron los hombres y mujeres que desde hace más de un siglo han conseguido con sus enfrentamientos y rivalidades individuales o colectivas, hazañas convertidas en leyendas que permanecen indelebles como si el tiempo no pasara para ellas.
Revisando la historia del ciclismo, son épicas e inolvidables las de Hoyos-Forero, Cochise-Pachón, Coppi-Bartali, Anquetil-Poulidor, Moser-Saronni, Hinault-Lemond y tantas otras que se llevaron a cabo directamente en las carreteras y cuyos resultados están con letras de oro en libros, revistas, documentales y estadísticas que conservan celosamente esa historia de más de 100 años.
Sin embargo, estamos asistiendo actualmente a una moderna y no menos interesante y polémica confrontación – no directa sino con 50 años de diferencia – entre dos fenomenales campeones del ciclismo sin que ellos se hubiesen propuesto provocarla: TADEJ POGACAR y EDDY MERCKX.
La confrontación nace en todo el mundo entre aficionados periodistas, exciclistas convertidos en comentaristas, analistas, técnicos, entre otros, en virtud de los formidables logros del fenómeno esloveno desde su aparición como ciclista profesional en 2018 y perteneciente el equipo árabe UAE desde 2019 lo que le ha permitido convertirse en el epicentro del ciclismo mundial por su juventud, clase de superdotado y determinación, agotando calificativos y arrasando con sus rivales en toda clase de terrenos y de pruebas, especialmente en la escalada su terreno favorito.
LAS CIFRAS MANDAN
|EDDY MERCKX (17 junio 1945)
|TADEJ POGACAR (21 septiembre 1998)
|AMBITO PROFESIONAL
|AMBITO PROFESIONAL
|1965 con 20 años – 9 victorias
|2018 con 20 años – 1 victoria
|1966 – 20 victorias
|2019 – 18 victorias
|1967 – 26 victorias
|2020 – 9 victorias
|1968 – 32 victorias
|2021 – 13 victorias
|1969 – 43 victorias
|2022 – 16 victorias
|1970 – 52 victorias
|2023 – 17 victorias
|1971 – 54 victorias
|2024 – 25 victorias
|1972 – 50 victorias
|2025 – 20 victorias
|TOTAL 286 victorias
|TOTAL 111 victorias
El palmarés conseguido hasta ahora por Pogacar, es comparable solamente con los monstruos de antaño, comenzando por el italiano Fausto Coppi, Jacques Anquetil y Bernard Hinault, de Francia, el español Miguel Induraín y el belga EDDY MERCKX considerado por muchos, olvidado o ignorado por otros como EL MEJOR CICLISTA DE LA HISTORIA cuyos logros en cantidad (se han convertido en insuperables – incluido el propio Pogacar -, desde el punto de vista cronológico, pero tal vez susceptibles de ser igualados o superados en algunos apartados cuanto a cantidad, calidad o importancia.
El gráfico comparativo, incluye la comparación- en cuanto al número de victorias – año por año en igual número de temporadas (8) y con las mismas edades , desde el momento en que cada uno de los dos astros inicia su carrera profesional y las cifras demuestran la imposibilidad cronológica hoy, de que Pogacar (111 victorias) pueda superar a Merckx (286 victorias) en el gran total de victorias (525) después de 13 temporadas , así a Pogacar le queden por lo menos de 5 a 7 años de carrera y seguirá aumentando sus triunfos ahora que está terminando la temporada de las clásicas 2026 y seguirán los más grandes desafíos en las careras por etapas.
Por lo anterior , resulta prudente la espera y más bien causa extrañeza escuchar, entre otras, opiniones como las de Alberto Contador y Lance Armstrong declarando a ‘Pogi’ como el mejor ciclista de la historia sin tener en cuenta otras variantes y las frías estadísticas que permiten comparar a Pogacar con Merckx , tal vez alejados de las cifras de cada uno de los “dos extraterrestres” conseguidas en el mismo tiempo y espacio, en las mismas carreras , lo que permite concluir cuál de los dos es el mejor en la historia hasta hoy y mirar con optimismo el futuro de un deporte que a nivel competitivo los tiene como el motivo más grande de inspiración para millones de hombres y mujeres en el mundo que pedalean una bicicleta .
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El Team Orígenes Coffee, invitado a participar en la cuarta edición del Grand Prix Boris Carené
La organización del Grand Prix Boris Carené, una carrera organizada por el equipo Team Cama CCD que hace parte del calendario francés, eligió al equipo colombiano Orígenes Coffee en la lista de escuadras internacionales invitadas a participar en la carrera de cuatro etapas que se llevará a cabo en la isla de Guadalupe.
El conjunto colombiano que dirige Luis Sierra afrontará la competencia con una nómina experimentada en el ámbito internacional que incluye al nariñense Robinson Chalapud y al bogotano Aldemar Herrera.
Cabe destacar que el Orígenes Coffee cuenta en sus filas con un selecto grupo de ciclistas Sub-23 entre los que se encuentran Felipe Guzmán, Leider Calderón, Yonatan López y Santiago Puerres.
La cuarta edición del Grand Prix Boris Carené se disputará del 13 al 17 de mayo con la presencia de varios equipos locales e internacionales.
Nómina del Orígenes Coffee
Robinson Chalapud
Leider Calderón
Aldemar Herrera
Felipe Guzmán
Yonatan López
Santiago Puerres
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La nueva edición de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito tendrá un recorrido súper exigente
La Federación Colombiana de Ciclismo presentó oficialmente el recorrido de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026, una edición que combinará exigencia montañosa, jornadas estratégicas y una contrarreloj individual decisiva para coronar a la nueva campeona de la carrera en su undécima edición.
Del 2 al 7 de junio, el pelotón recorrerá más de 600 kilómetros a través de seis etapas que atravesarán Cundinamarca, Tolima, Quindío y Risaralda, con finales en alto y puertos emblemáticos que pondrán a prueba la resistencia, la táctica y la capacidad escaladora de las mejores ciclistas del país y de los equipos extranjeros participantes.
La carrera abrirá con una fracción de alta exigencia en territorio cundinamarqués, con el doble paso por el Alto del Sisga, saliendo de manera controlada de Chía, avanzando hasta Villapinzón y haciendo el retorno para terminar en Tocancipá, en un trazado ondulado y acumulativo que premiará la regularidad y tendrá una llegada al sprint.
La segunda jornada mantendrá el protagonismo de la montaña con dos ascensos tradicionales: el paso por el Alto del Vino y el exigente Alto del Trigo, antes del arribo a Guaduas. Será un día clave para las aspirantes al título, en un recorrido que favorece ataques lejanos y estrategias ofensivas.
La tercera fracción, que se llevará a cabo entre Honda y Girardot, tendrá un perfil más rodador, la cuál ofrecerá oportunidades para las corredoras más rápidas y para los equipos interesados en controlar la carrera. Sin embargo, el desgaste acumulado podría abrir espacio a fugas estratégicas rumbo a Girardot.
La etapa reina, tendrá como escenario cumbre el mítico Alto de La Línea, uno de los puertos más emblemáticos del ciclismo colombiano, que por segunda ocasión en la historia recibirá al pelotón femenino élite y Sub-23. El ascenso final, tras el paso por Cajamarca, será determinante para la clasificación general y perfila diferencias importantes entre las favoritas.
El pelotón continuará en la quinta etapa por el Eje Cafetero en una jornada quebrada que incluirá el paso por el Alto del Roble y un recorrido técnico antes del arribo a Santuario. Una fracción que puede generar movimientos tácticos en la antesala de la contrarreloj final.
La Vuelta se definirá con una exigente contrarreloj individual de 30 kilómetros entre el Ingenio Risaralda (cerca de La Virginia) y Apía. Una prueba contra el reloj que exigirá potencia, administración del esfuerzo y precisión técnica, ideal para consolidar o revertir diferencias en la clasificación general.
La Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026 presenta un recorrido equilibrado, con alta presencia de montaña y un cierre contra el cronómetro que garantiza espectáculo hasta el último kilómetro. La combinación de puertos históricos y escenarios estratégicos reafirma el compromiso con el fortalecimiento y la proyección del ciclismo femenino colombiano en el calendario nacional.
Recorrido Oficial Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026
ETAPA 1 – martes 2 de junio
Chía – Tocancipá – Gachancipá – Cruce Sesquilé – Alto del Sisga – Chocontá – Villapinzón – retorno a 2km – Villapinzón – Chocontá – Alto del Sisga – Gachancipá – Tocancipá / 121 km.
ETAPA 2 – miércoles 3 de junio
Cota – Siberia – Alto del Vino – La Vega – Villeta – Alto del Trigo – Guaduas /118 km.
ETAPA 3 – jueves 4 de junio
Honda – Cambao – Guataquí – Nariño – Girardot / 116 km.
ETAPA 4 – viernes 5 de junio
Girardot – Variante Ibagué – Cajamarca – Alto de La Línea / 116 km.
ETAPA 5 – sábado 6 de junio
Armenia – Alto del Roble – Pereira – Avenida Américas – Mercasa – Cerrito – La Virginia – Ingenio Risaralda – Santuario / 107 km.
ETAPA 6 – domingo 7 de junio
CRI – Ingenio Risaralda (cerca a La Virginia) – Apia / 30 km.
*Con Información de Fedeciclismo