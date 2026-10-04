¡Orgullo colombiano! Jessica Marcela Parra se consagra campeona de la Vuelta a Costa Rica con Camila Valbuena 2°

La formidable pedalista colombiana Jessica Marcela Parra, del equipo PatoBike BMC, se consagró este domingo como la campeona de la Vuelta Femenina a Costa Rica 2026, luego de defender el liderato obtenido en la cronoescalada de la jornada anterior.

La corredora bogotana cerró así una destacada participación en la competencia centroamericana, en la que además conquistó el título de campeona de Montaña. El Podio final lo completaron su campiotriato Camila Valbuena (Manzate La Selva No Varix) y la ucraniana Natalia Safroniuk (Pato Bike BMC Team).

La última etapa se disputó con un circuito de ocho vueltas, con salida y llegada en el Parque de Escazú, para completar un recorrido de 83 kilómetros. La victoria de la jornada fue para la chilena Catalina Soto, de la Selección de Chile, quien cerró la Vuelta con el título de campeona de la regularidad y la victoria en tres etapas.

Por su parte, la ucraniana Natalia Safroniuk, compañera de Parra en el PatoBike BMC, se consagró como campeona Sub-23 y de las metas volantes, completando una destacada participación a lo largo de las diferentes etapas.

De esta manera, la Vuelta Femenina a Costa Rica 2026 llegó a su final después de cuatro jornadas de competencia, con presencia de corredoras nacionales e internacionales y con Jessica Parra como la nueva campeona de la prueba.

Clasificación General: Jessica Parra – PatoBike BMC.

Montaña: Jessica Parra – PatoBike BMC.

Regularidad: Catalina Soto – Selección de Chile.

Sub-23: Natalia Safroniuk – PatoBike BMC.

Metas Volantes: Natalia Safroniuk – PatoBike BMC.

Podio por equipos:

1- Selección de Chile

2- ManzaTe La Selva NoVarix

3- Colono Bikestation Kolbi



Jessica Parra, nueva campeona de la Vuelta Femenina a Costa Rica 2026. (Foto © Federación Costarricense de Ciclismo)

Clasificación General Final

1 Jessica Marcela Parra Pato Bike BMC Team 12:15:45 2 Camila Valbuena Manzate La Selva No Varix 0:31 3 Natalia Safroniuk Pato Bike BMC Team 1:01 4 María Quesada Colono Bikestation Kolbi 1:09 5 Catalina Soto Selección de Chile 1:32 6 Sophie Loohuis Global Cycling Team WMN 2:03 7 Aranza Villalón Selección de Chile 3:15 8 Angie Mariana Londoño Topstone-Segafredo 4:08 9 Gabriela Soto Banrural Tropig Dom Palet 5:11 10 Luisa Daniela Hernández Manzate La Selva No Varix 6:06

*COn Información Federación Costarricense de Ciclismo