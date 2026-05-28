Orbea pedalea con fuerza en el mercado colombiano

La marca española Orbea sigue pedaleando con fuerza en Colombia para posicionar sus bicicletas en un mercado que continúa creciendo. Germán Leandro Pérez, director de Mellvar, partner local para la representación en el país, habló con la Revista Mundo Ciclístico, para contarnos sobre los objetivos que tiene el reconocido fabricante de bicicletas, de la mano de la extensa trayectoria y experiencia del Grupo Vardí.

“Desde Mellvar hemos hecho un esfuerzo muy importante por construir una red sólida de distribuidores en todo el país, no solo aumentando cobertura, sino también elevando la experiencia con el ciclista. Hoy contamos con distribuidores más capacitados, con mejor exhibición de producto y alineados con los valores de marca”, empezó por decir el director de Mellvar.

Orbea en Colombia: ¿Qué se ha hecho y qué viene?

En estos últimos años, el trabajo con Orbea en Colombia ha estado enfocado en tres pilares fundamentales: fortalecimiento de la red de distribuidores, posicionamiento de marca y cercanía con el ciclista colombiano.

Otro hito clave ha sido el primer dealer meeting en 2025, donde reunimos a más de 50 distribuidores a nivel nacional. Este tipo de espacios nos permitió compartir visión, alinear estrategias y consolidar una comunidad alrededor de Orbea en Colombia.

En paralelo, hemos trabajado en visibilidad de marca, activaciones y desarrollo del mercado, especialmente en segmentos clave como MTB, carretera y e-bike, donde vemos un potencial enorme de crecimiento en el país.

Hacia adelante, nuestro enfoque es aún más ambicioso. Queremos que Orbea sea reconocida no solo como una marca premium, sino como una marca cercana, aspiracional y relevante para el ciclista colombiano. Nuestro objetivo es claro: que cuando un ciclista colombiano piense en dar el siguiente paso en su bicicleta, Orbea sea su mejor opción.

¿Cuál es el plan de expansión de la marca en los próximos años?

Está basado en un crecimiento sostenible, estratégico y diferenciador, donde no buscamos estar en todos lados, sino estar en los lugares correctos, con la experiencia correcta.

En términos de cobertura, seguimos identificando ciudades y regiones con alto potencial donde aún podemos fortalecer presencia, siempre de la mano de distribuidores que compartan nuestra visión de marca y servicio y que quieran tener un modelo de negocios sano y rentable… lejos de la guerra de precios que a día de hoy muchas otras marcas sufren.

Pero más allá de abrir nuevos puntos, nuestro foco principal es profundizar la calidad de la red actual. Queremos distribuidores más rentables, más profesionales y más conectados con el ciclista.

Hay tres líneas clave en nuestro plan de expansión:

Expansión geográfica inteligente

Llegar a nuevas ciudades intermedias y mercados emergentes del ciclismo en Colombia, donde el crecimiento del deporte es evidente. Este 2026 comenzamos a tener nuestras primeras tiendas insignia en las principales ciudades del país con gran éxito, reforzando que el camino que tomamos es el correcto y nos diferencia de la competencia

Desarrollo de categorías clave

Vemos un crecimiento muy fuerte en segmentos como, E-bikes, Gravel, MTB de alto desempeño y carretera de alta gama. Vamos a seguir invirtiendo en educación del mercado para acelerar la adopción, especialmente en e-bikes.

Construcción de marca y comunidad

Hoy más que nunca, las marcas que crecen son las que conectan emocionalmente. Vamos a apostar por activaciones con la comunidad, test rides y experiencias de producto, presencia en eventos y carreras, además de contenido y storytelling local.

Finalmente, algo muy importante es que Orbea tiene un ADN muy claro: innovación, personalización y cercanía. Nuestro reto es traducir ese ADN global al contexto colombiano, de manera auténtica.

Si lo logramos, no solo vamos a crecer en volumen, sino en valor de marca, que es lo que realmente sostiene el negocio a largo plazo.

No queremos hacer las cosas como se venían haciendo en la industria, queremos proponer algo diferente y que el ciclista sienta que la marca está alineada con sus propios valores.

¿Cómo va la expansión de Orbea en el mercado colombiano desde su llegada en 2023?

Desde nuestra llegada en 2023, la expansión de Orbea en Colombia ha sido muy positiva y, sobre todo, estructurada. Hemos priorizado construir bases sólidas en lugar de crecer de manera acelerada sin control, y eso hoy nos permite hablar de un desarrollo sostenible de la marca.

En esta primera etapa, nos enfocamos en establecer una red de distribuidores fuerte y bien alineada, seleccionando socios estratégicos en las principales ciudades del país. Más que cantidad, hemos buscado calidad: puntos de venta que realmente representen la marca, que entiendan al cliente y que ofrezcan una experiencia acorde al posicionamiento premium de Orbea.

Hoy ya tenemos presencia en las principales regiones del mercado, y lo más importante es que hemos logrado fortalecer la relación con nuestros distribuidores, trabajar de manera más cercana con ellos y acompañarlos en el crecimiento del negocio. Eso ha sido clave para acelerar la adopción de la marca.

Otro avance importante ha sido el incremento progresivo en la visibilidad de Orbea. Cada vez más ciclistas en Colombia reconocen la marca, no solo por su diseño y tecnología, sino también por su propuesta de valor: personalización, innovación y una conexión muy fuerte con el usuario final.

En 2025, hemos vendido mas de 1100 unidades de gama media y media alta y desde que comenzamos con la distribución de Orbea, ya hay mas de 2500 bicis rodando en suelo Colombiano, lo cual nos llena de orgullo.

Más allá de los resultados comerciales, lo más valioso es que ya se empieza a construir algo más importante: reputación de marca. Orbea está pasando de ser una marca aspiracional a una marca considerada dentro de las decisiones reales de compra del ciclista colombiano.

En resumen, la expansión va por muy buen camino: con bases sólidas, con una red comprometida y con un objetivo claro de seguir creciendo de manera inteligente, consistente y cercana al ciclista.