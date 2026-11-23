El pedalista cundinamarqués William Quintero iniciará una nueva etapa en su carrera deportiva tras confirmarse oficialmente su fichaje por el equipo español Caja Rural-Alea, estructura filial de la escuadra Caja Rural-Seguros RGA. Tras disputar dos campañas en la categoría sub-23, el joven talento originario del municipio de Cogua se convierte en la decimosexta incorporación de la formación navarra, que reafirma su apuesta por el talento joven de proyección internacional para afrontar la próxima temporada.

Quintero aterriza en el pelotón europeo avalado por su regularidad y protagonismo en el calendario nacional e internacional durante 2026. El año competitivo del corredor colombiano arrancó con un meritorio noveno puesto en la prueba contrarreloj sub-23 de los Campeonatos Nacionales, resultado que sirvió de antesala para destacadas presentaciones en competencias sudamericanas, entre las que sobresale su actuación en la Vuelta a Venezuela, carrera en la que se consagró como el mejor ciclista sub-23 durante la contrarreloj individual de la séptima etapa.

Por sus condiciones sobre la bicicleta, el cundinamarqués se perfila como un corredor completo y versátil, con capacidad para responder tanto en los exigentes ascensos de montaña como en los esfuerzos individuales frente al cronómetro. Estas características encajan con el perfil de formación que busca el conjunto español para pulir a sus futuras figuras en el exigente calendario amateur europeo.

Con este movimiento, el ciclista cierra un exitoso ciclo de aprendizaje en el equipo colombiano GW Erco Sportfitness, estructura en la que desarrolló toda su base competitiva hasta la fecha. Su llegada a España representa una oportunidad clave para continuar su evolución en todos los terrenos y adaptarse a una nueva dinámica en la élite del ciclismo formativo mundial, donde correrá con su compatriota Santiago Delgado.

*Con Información Prensa Caja Rural-Alea