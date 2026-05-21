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Pista

Oficial: la UCI homologó el récord mundial junior de Manuela Loaiza en la prueba del kilómetro

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Hace 3 horas

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La velocista antioqueña Manuela Loaiza se consagró campeona panamericana del kilómetro con nuevo récord mundial. (Foto © FCC)
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