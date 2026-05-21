Oficial: la UCI homologó el récord mundial junior de Manuela Loaiza en la prueba del kilómetro

La corredora colombiana quedó inscrita oficialmente en los registros históricos de la Unión Ciclística Internacional (UCI) tras su actuación en el Campeonato Panamericano Junior de Pista de Xalapa.

La UCI homologó oficialmente el récord mundial junior impuesto por la colombiana Manuela Loaiza en la prueba del kilómetro durante el Panamericano, disputado en territorio mexicano.

La nueva marca quedó registrada oficialmente en los listados históricos de récords de la UCI con un tiempo de 1:07.659, conseguido el pasado 8 de mayo en el velódromo internacional de Xalapa, convirtiéndose en la nueva plusmarca mundial junior de la especialidad.

Con esta homologación, Loaiza inscribe oficialmente su nombre en la historia del ciclismo mundial, superando el anterior récord que pertenecía a la británica Erin Boothman, quien había establecido un tiempo de 1:08.092 en el Campeonato Europeo Juvenil de Anadia, Portugal, en 2025.



Manuela Loaiza, la campeona panamericana del kilómetro. (Foto © FCC)

La actuación de la velocista colombiana en territorio mexicano representó uno de los momentos más destacados del certamen continental, gracias a una ejecución sobresaliente desde el punto de vista técnico, físico y estratégico, consolidando además el gran presente de Colombia en las pruebas de velocidad.

El récord mundial junior de Manuela Loaiza ratifica el crecimiento y fortalecimiento de los procesos de formación y alto rendimiento de la Federación Colombiana de Ciclismo, especialmente en las modalidades de pista, donde el país continúa posicionándose entre las principales potencias del continente y del mundo.

Además del histórico registro, Loaiza cumplió una destacada actuación en el Campeonato Panamericano Junior de Pista, sumando títulos continentales en el kilómetro, la velocidad individual y por equipos, y consolidándose como una de las grandes figuras emergentes del ciclismo internacional.



Stefany Cuadrado, la gran referente de la pista colombiana. (Foto © FCC)

Cabe destacar que, Colombia cuenta con dos récords mundiales en la rama femenina de la categoría junior. Además del conseguido por Manuela Loaiza, la también antioqueña Stefany Cuadrado ostenta el mejor registro en los 200 metros lanzados con 10.508, en marca conseguida durante su participación en los Juegos Olímpicos París 2024.

La Federación Colombiana de Ciclismo celebra este reconocimiento oficial por parte de la UCI, que representa un motivo de orgullo para el deporte nacional y una muestra del talento, disciplina y proyección de las nuevas generaciones del ciclismo colombiano.

*Con Información de Fedeciclismo