Oficial: Juan Diego Quintero ya hace parte del equipo de desarrollo del Ineos y debutará en Italia

El equipo de desarrollo del Ineos hizo oficial la incorporación de Juan Diego Quintero. El joven ciclista colombiano, considerado como una de las grandes promesas del país, llega al Racing Academy para continuar con su crecimiento deportivo y demostrar todo su talento en el ámbito internacional.

“Es un sueño”, dijo Quintero, quien formará parte de este nuevo proyecto de talentos que lanzó este año la escuadra británica para potenciar a nuevas figuras. Su debut esta confirmado para este domingo en territorio italiano, en el Gran Premio Sportivi di Poggiana.



Juan Diego Quintero, llega al equipo de desarrollo del Ineos, el Racing Academy. (Foto © Netcompany Ineos)

Quintero llega procedente del Petrolike tras consolidarse como uno de los corredores más prometedores del ciclismo colombiano. Su versatilidad en todos los terrenos y sus buenas presentaciones en las categorías menores le han permitido destacar tanto a nivel nacional como internacional.

Con 19 años, el corredor vallecaucano, que se formó en el Team Sistecrédito, ya fue 2° en la contrarreloj del Panamericano de Ruta disputado el año pasado en Punta del Este, Uruguay, detrás del argentino Mateo Kalejmann y además terminó 4° en la Vuelta de la Juventud 2025.