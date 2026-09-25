Ruta
Oficial: Germán Darío Gómez se reintegra a las filas del Team Polti Visit Malta y correrá la París-Chauny
Hoy se hizo oficial la primicia que dio RMC con el reintegro de Germán Darío Gómez Becerra a las filas del Team Polti VisitMalta. El pedalista santandereano fue habilitado para regresar a la competencia profesional.
El conjunto italiano comunicó la reincorporación inmediata del ciclista colombiano a la actividad del equipo, luego de que las investigaciones de la International Testing Agency (ITA) confirmaran de manera oficial que su resultado analítico adverso se debió a una contaminación alimentaria.
El escarabajo, bicampeón de la Vuelta a la Juventud, se encontraba suspendido provisionalmente tras detectarse una anomalía en un control. Sin embargo, tras un riguroso análisis del caso, las autoridades de la ITA determinaron que el hallazgo fue provocado por el consumo de carne contaminada.
La escuadra italiana de categoría UCI ProTeam acogió con beneplácito la conclusión del procedimiento y la plena reincorporación de Germán, a quien respaldo desde el primer momento y durante todo el proceso. El director del equipo celebró la resolución del caso y confirmó que el pedalista de 25 años se reintegra inmediatamente a la plantilla.
El regreso oficial de Gómez a los grandes escenarios del ciclismo internacional se producirá este mismo fin de semana. El colombiano tomará la salida este domingo 27 de septiembre en la clásica francesa París-Chauny, marcando el reinicio de su temporada en el viejo continente.
Ruta
Daniel Felipe Martínez gana de forma espectacular la cuarta etapa de la CRO Race
El ciclista colombiano del Red Bull – BORA – hansgrohe, Daniel Felipe Martínez, se impuso de forma escpectacular en la cuarta etapa de la CRO Race, una de las jornadas más exigentes de la carrera croata. El escarabajo mostro un gran nivel en un trazado catalogado como un auténtico «rompe-piernas» y firmando un gran triunfo que lo acerca en la clasificación general.
La exigente jornada, que conectó las ciudades de Pula y Rijeka a lo largo de 160 kilómetros, supuso un desafío extremo para el pelotón debido a sus 2,470 metros de desnivel positivo. El recorrido estuvo marcado por constantes repechos y dos exigentes puertos montañosos categorizados que seleccionaron con dureza el grupo principal, sirviendo como el escenario ideal para los mejores escaladores.
En el tramo decisivo de la fracción, Martínez exhibió su potencia al consolidarse como el más fuerte dentro de una fuga integrada por cuatro corredores. En un emocionante cierre de alta velocidad, el escarabajo colombiano superó en la línea de meta al belga Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) y al esloveno Domen Novak (UAE Team Emirates – XRG), quienes debieron conformarse con la segunda y tercera posición respectivamente tras no poder con la velocidad del sudamericano.
El pelotón principal, que no logró dar caza a la escapada del día, cruzó la línea de meta con un retraso de 15 segundos, encabezado por el belga Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step). Gracias a la diferencia obtenida en esta dura jornada y a las bonificaciones cosechadas, Daniel Felipe Martínez logró escalar varias posiciones en la clasificación general, quedando a tres segundos de entrar al top 10.
La prestigiosa carrera croata continuará este sábado con la cuarta etapa, una jornada ondulada de 164,5 kilómetros entre las ciudades de Karlovac y Sveta Nedelja, que incluye varios repechos y dos puertos de montaña de segunda categoría.
CRO Race (2.Pro)
Resultados Etapa 4 | Pula – Rijeka (160 km)
|1
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:43:19
|2
|Louis Vervaeke
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|3
|Domen Novak
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|4
|Aimé De Gendt
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|5
|Sam Maisonobe
|Cofidis
|m.t.
|6
|Ilan Van Wilder
|Soudal Quick-Step
|0:15
|7
|Edoardo Zambanini
|Bahrain Victorious
|0:15
|8
|Thomas Pesenti
|Team Polti VisitMalta
|0:15
|9
|Dario Giuliano
|Team Polti VisitMalta
|0:15
|10
|Joe Pidcock
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:15
Clasificación General Individual
|1
|Tobias Svarre
|Uno-X Mobility
|14:34:32
|2
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|0:04
|3
|Tim Wellens
|UAE Team Emirates-XRG
|0:08
|4
|Sam Maisonobe
|Cofidis
|0:19
|5
|Adrien Boichis
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:39
|6
|Dylan Teuns
|Cofidis
|0:41
|7
|Johannes Kulset
|Uno-X Mobility
|0:41
|8
|Emil Herzog
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:41
|9
|Steff Cras
|Soudal Quick-Step
|0:47
|10
|Aimé De Gendt
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:58
|11
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:01
Ruta
Ashlin Barry se corona campeón mundial de ruta Sub-23 en Montreal con dos suramericanos en el top 20
El ciclista estadounidense Ashlin Barry se consagró campeón del mundo de ruta en la categoría Sub-23 tras una gran exhibición por las calles de Montreal. Justo en el día de su decimonoveno cumpleaños, el norteamericano firmó una gesta memorable al lanzar un audaz ataque en solitario a más de 30 kilómetros de la meta, coronándose con un tiempo oficial de 4 horas, 17 minutos y 35 segundos.
El desenlace de la exigente prueba de 174,2 kilómetros se definió en favor del estadounidense, quien demostró su categoría como una de las grandes promesas emergentes del ciclismo mundial. El podio lo completaron el español Héctor Álvarez, al cruzar la meta a 53 segundos del ganador, y el noruego Jesper Stiansen, quien quedó tercero tras vencer en el embalaje del grupo perseguidor.
Por los lados de Suramérica, el corredor más destacado de la exigente prueba en territorio canadiense fue el ecuatoriano Mateo Ramírez, quien completó una sólida actuación que le permitió finalizar en la posición 18°, arribando a la línea de meta a solo 1:19 del nuevo portador del maillot arcoíris. Otro de los destacados de la región fue el brasilero Henrique Bravo en la posición 19°.
Por su parte, la delegación colombiana tuvo una jornada de alta exigencia en Montreal, donde el vallecaucano Juan Diego Quintero emergió como el mejor representante de nuestro país. Quintero dio la pelea en el exigente trazado urbano, pero las diferencias se ampliaron en los giros de cierre, y terminó en la casilla 43° a 3:44 del vencedor. Los tros dos nacionales que concluyeron la prueba fueron Migue Ángel Marín en el puesto 91° , escoltado por Robert Plazas, ambos a 16 minutos de Barry.
Resultados Mundial de Ruta 2026 – Categoría Sub-23 Masculina
*Prueba de de Fondo | Montreal – Montreal (174,2 km)
|1
|Ashlin Barry
|Estados uNidos
|4:17:35
|2
|Héctor Álvarez
|España
|0:53
|3
|Jesper Stiansen
|Noruega
|0:53
|4
|Aubin Sparfel
|Francia
|0:53
|5
|Niels Driesen
|Bélgica
|0:55
|6
|Matteo Scalco
|Italia
|0:55
|7
|Mattia Negrente
|Italia
|1:19
|8
|Richard Riška
|Eslovaquia
|,,
|9
|Erazem Valjavec
|Eslovenia
|1:19
|10
|Jack Ward
|Australia
|1:19
|18
|Mateo Ramírez
|Ecuador
|1:19
|19
|Henrique Bravo
|Brasil
|1:19
|43
|Juan Diego Quintero
|Colombia
|3:44
|91
|Miguel Ángel Marín
|Colombia
|16:00
|92
|Robert Plazas
|Colombia
|16:00
|DNF
|Jaider Muñoz
|Colombia
|No finalizó
|DNF
|William Colorado
|Colombia
|No finalizó
Ruta
Hernán Aguirre comanda la montaña en el arranque del Tour de Mentougou con Alejandro Callejas 7° en la etapa
Los ciclistas colombianos dejaron su sello en el inicio del Tour de Mentougou, la novel carrera por etapas del UCI Asia Tour que comenzó su disputa en territorio chino. En una jornada marcada por la alta exigencia del terreno montañoso, los escarabajos demostraron su característico talento para los ascensos, donde Hernán Aguirre (Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team) fue protagonista, convirtiéndose en el primer líder de la clasificación de la montaña tras un esfuerzo sobresaliente en los puertos del día.
El experimentado pedalista nariñense, recordado por su paso por el extinto equipo Manzana Postobón y reconocido por su gran capacidad de escalada, atacó con solvencia para coronar en punta las principales dificultades de la jornada inaugural y vestir la camiseta de pepas rojas. Asimismo, el bogotano Alejandro Callejas (Roojai Insurance Winspace) firmó una notable actuación al cruzar la meta en la séptima posición, ratificando sus buenas sensaciones en el arranque de la competencia.
La victoria de la fracción inaugural, disputada en la histórica localidad de Zhaitang sobre un exigente trazado de 115,2 kilómetros, quedó en manos del corredor rumano Cristian Raileanu (Li Ning Star), quien le ganó en un cerrado duelo al italiano Samuele Zoccarato (MBH Bank Ballan Telecom), con quien sostuvo un vibrante mano a mano en los metros finales. Tercero ingresó el mongol Tegshbayar Batsaikhan (Roojai Insurance Winspace) a 17 segundos del dúo puntero.
La carrera china continuará este sábado con el desarrollo de su segundo capítulo, que promete seleccionar aún más la clasificación general. Los ciclistas se enfrentarán a una etapa rompe-piernas de 117,4 kilómetros entre el distrito de Mentougou y la localidad de Baipu, un sector ubicado en la escarpada zona montañosa del oeste de Pekín, donde se espera que los «escarabajos» colombianos vuelvan a hacer de las suyas en las rampas más inclinadas del circuito.
Tour de Mentougou (2.2)
Resultados Etapa 1 | Zhaitangzhen – Zhaitangzhen (114,5 km)
|1
|Cristian Raileanu
|Li Ning Star
|2:41:36
|2
|Samuele Zoccarato
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|m.t.
|3
|Tegshbayar Batsaikhan
|Roojai Insurance Winspace
|0:17
|4
|Cesare Chesini
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:17
|5
|Willie Smit
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:17
|6
|Eduardo Sepulveda
|Li Ning Star
|0:17
|7
|Alejandro Callejas
|Roojai Insurance Winspace
|0:17
|8
|Joris Delbove
|Team TotalEnergies
|0:17
|9
|Filip Gruszczynski
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:17
|10
|Diego Bracalente
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|2:18
|45
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|6:11