Oficial: Germán Darío Gómez se reintegra a las filas del Team Polti Visit Malta y correrá la París-Chauny

Hoy se hizo oficial la primicia que dio RMC con el reintegro de Germán Darío Gómez Becerra a las filas del Team Polti VisitMalta. El pedalista santandereano fue habilitado para regresar a la competencia profesional.

El conjunto italiano comunicó la reincorporación inmediata del ciclista colombiano a la actividad del equipo, luego de que las investigaciones de la International Testing Agency (ITA) confirmaran de manera oficial que su resultado analítico adverso se debió a una contaminación alimentaria.

El escarabajo, bicampeón de la Vuelta a la Juventud, se encontraba suspendido provisionalmente tras detectarse una anomalía en un control. Sin embargo, tras un riguroso análisis del caso, las autoridades de la ITA determinaron que el hallazgo fue provocado por el consumo de carne contaminada.

La escuadra italiana de categoría UCI ProTeam acogió con beneplácito la conclusión del procedimiento y la plena reincorporación de Germán, a quien respaldo desde el primer momento y durante todo el proceso. El director del equipo celebró la resolución del caso y confirmó que el pedalista de 25 años se reintegra inmediatamente a la plantilla.

El regreso oficial de Gómez a los grandes escenarios del ciclismo internacional se producirá este mismo fin de semana. El colombiano tomará la salida este domingo 27 de septiembre en la clásica francesa París-Chauny, marcando el reinicio de su temporada en el viejo continente.