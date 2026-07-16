Oficial: el Clásico RCN Sistecrédito 2026 revela su recorrido

La organización del Clásico RCN Sistecrédito 2026 presentó oficialmente el recorrido de la edición número 66 del tradicional “Duelo de Titanes”, que se disputará del 19 al 27 de septiembre y reunirá a los mejores ciclistas del país en un exigente trazado de 1.272 kilómetros.

La competencia partirá desde Mosquera (Cundinamarca) y, tras nueve jornadas de intensa lucha por las carreteras colombianas, concluirá con una decisiva contrarreloj individual entre Medellín y el Alto de Las Palmas, escenario que definirá al nuevo campeón de una de las carreras más emblemáticas del calendario ciclístico nacional.

El recorrido fue diseñado para responder a las exigencias del ciclismo moderno y ofrecer una preparación de alto nivel al talento colombiano que posteriormente afrontará las principales competencias del calendario internacional.

Durante nueve días, el pelotón recorrerá carreteras de los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Antioquia, enfrentando un trazado que combina etapas llanas, recorridos de media montaña, exigentes ascensos, largos descensos y una espectacular cronoescalada como cierre de la competencia.

Las diferentes condiciones geográficas y climáticas del recorrido convertirán esta edición en un auténtico reto para los mejores ruteros del país, manteniendo la esencia competitiva que durante décadas ha caracterizado al Clásico RCN.

Recorrido oficial – Clásico RCN Sistecrédito 2026

1.ª etapa – Sábado 19 de septiembre

Mosquera – Madrid – Facatativá – El Rosal – Subachoque – Tabio – Cajicá – Ubaté – Zipaquirá

Distancia: 182,9 km

Hora de salida: 8:00 a.m.

2.ª etapa – Domingo 20 de septiembre

Funza – Mosquera – Madrid – Facatativá – Alto de La Tribuna – Sasaima – Villeta – Guaduas – Honda

Distancia: 131,3 km

Hora de salida: 9:00 a.m.

3.ª etapa – Lunes 21 de septiembre

Honda – Mariquita – Armero Guayabal – Lérida – Venadillo – Alvarado – Ibagué (Villa Restrepo)

Distancia: 153,1 km

Hora de salida: 8:30 a.m.

4.ª etapa – Martes 22 de septiembre

Ibagué – Cajamarca – Calarcá – Barcelona – Caicedonia – Sevilla

Distancia: 133,0 km

Hora de salida: 8:30 a.m.

5.ª etapa – Miércoles 23 de septiembre

Caicedonia – Sevilla – La Uribe – Bugalagrande – Tuluá – Buga – Amaime – Palmira – Cali (CAM)

Distancia: 171,7 km

Hora de salida: 8:00 a.m.

6.ª etapa – Jueves 24 de septiembre

Palmira – Amaime – Buga – Tuluá – Andalucía – La Uribe – Zarzal – La Victoria – Obando – Cartago – Cerritos – La Virginia – Viterbo – Anserma

Distancia: 225,2 km

Hora de salida: 9:15 a.m.

7.ª etapa – Viernes 25 de septiembre

Supía – La Pintada – Caldas – La Estrella

Distancia: 121,6 km

Hora de salida: 8:45 a.m.

8.ª etapa – Sábado 26 de septiembre

Bello – Copacabana – Girardota – Hatillo – Barbosa – Cisneros – Alto de La Quiebra – Barbosa – Santo Domingo

Distancia: 136,0 km

Hora de salida: 8:30 a.m.

9.ª etapa – Domingo 27 de septiembre

Contrarreloj individual

Medellín (Edificio Inteligente EPM) – Alto de Las Palmas

Distancia: 17,2 km

Hora de salida: 9:00 a.m.

*Con Información Prensa Clásico RCN