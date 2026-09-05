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Ruta

Oficial: confirmada la nómina de la Selección Colombia para el Campeonato Mundial de Ruta Montreal 2026

Publicado

Hace 56 mins

el

El combinado nacional de ruta estará representado por 24 corredores en el Mundial de Ruta Montreal 2026. (Foto © FCC)
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Ruta

Javier Jamaica se lleva la etapa reina y sigue vestido de amarillo en la Vuelta a Santa Catarina

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Hace 26 mins

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5 septiembre, 2026

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El bogotano Javier Jamaica sigue líder de la Vuelta a Santa Catarina 2026 a un día del final. (Foto © Volta Ciclística de Santa Catarina)
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Ruta

Giro della Regione Friuli: Juan Diego Quintero sigue 2° en la general y Tommaso Dati gana la tercera etapa

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5 septiembre, 2026

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El colombiano Juan Diego Quintero mantuvo su segundo puesto en la general en el Giro della Regione Friuli. (Foto © Lo Giro Friuli Venezia Giulia)
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Ruta

¡Podio suramericano! Eduardo Sepúlveda conquista la Dhofar Classic con Nicolás Sessler 2° y Alejandro Callejas 3°

Publicado

Hace 3 horas

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5 septiembre, 2026

Por

El colombianos Alejandro Callejas, el argentino Eduardo Sepúlveda y el brasilero Nicolás Sessler, en el podio de la Dhofar Classic 2026. (Foto © @OmanEPres)
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