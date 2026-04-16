O Gran Camiño: Iván Romeo sale victorioso en el tercer capítulo con Jesús David Peña 16°

El equipo de ciclismo Nu Colombia emprenderá desde este 17 de abril uno de los desafíos más importantes de su temporada 2026 con una nueva gira por Europa, donde afrontará un bloque de ocho competencias en Francia, España y Portugal, en una apuesta deportiva que ratifica la proyección internacional del conjunto morado. La formación colombiana competirá en carreras de un día y pruebas por etapas entre abril y mayo, en escenarios de alta exigencia y tradición dentro del calendario continental.

La escuadra abrirá su recorrido internacional en territorio francés con la disputa de la Classic Grand Besançon Doubs, prevista para el 17 de abril, antes de afrontar también en suelo galo el Tour de Jura Cycliste (18) y el Tour de Doubs (19). Posteriormente, el equipo se desplazará a España para disputar del 23 al 26 de abril la Vuelta a Asturias, una de las carreras por etapas más reconocidas del calendario ibérico.



El triple campeón de la Vuelta a Colombia, Rodrigo Contreras, encabezará a los morados en su gira de carreras por Europa. (Foto © Gilberto Chocce / Revista Mundo Ciclístico)

En mayo, el Nu Colombia continuará su periplo trasladándose a Portugal para correr del 1 al 3 de mayo el Gran Premio Anicolor; regresará después a Francia para afrontar el Tour du Finistère Pays de Quimper el 16 de mayo y la Boucles de l’Aulne – Châteaulin el 17 de mayo, y cerrará su bloque competitivo de nuevo en territorio portugués con el GP Internacional Beiras e Serra da Estrela, previsto del 22 al 24 de mayo.

“Para nosotros esta gira representa una oportunidad muy importante como equipo. Vamos a enfrentarnos a carreras exigentes, con rivales de gran nivel y en escenarios que demandan concentración, fondo y mucha inteligencia táctica. Este tipo de experiencias son fundamentales para el crecimiento del grupo, para seguir consolidando nuestro proyecto y para continuar mostrando el valor del ciclismo colombiano en el exterior”, señaló el director técnico Gabriel Jaime Mesa.



Raúl Mesa y Sebastián Henao, en territorio francés. (Foto © Gilberto Chocce / Revista Mundo Ciclístico)

La primera cita del calendario europeo será la Classic Grand Besançon Doubs que celebrará su sexta edición este viernes 17 de abril con un recorrido de 175,6 kilómetros, con salida en Besançon y final en alto en Montfaucon.

Para la apertura de este primer bloque de la gira, el Nu Colombia presentará una nómina encabezada por el triple campeón de la Vuelta a Colombia, Rodrigo Contreras, y por Sergio Henao, recordado por su histórico triunfo en la París-Niza de 2017, dos corredores de amplio recorrido internacional que aportarán experiencia y jerarquía al conjunto morado en su estreno europeo. La formación del equipo para la cita francesa la completan Cristian Muñoz, Javier Jamaica, Carlos Alberto Gutiérrez y Juan Diego Alba, grupo con el que la escuadra colombiana buscará ser protagonista en el arranque de su gira por el Viejo Continente.

Calendario de Competiciones

Abril

17 abril — Classic Grand Besançon Doubs, Francia (1.1)

18 abril — Tour de Jura Cycliste, Francia (1.1)

19 abril — Tour de Doubs, Francia (1.1)

23-26 abril — Vuelta a Asturias, España (2.1)

Mayo

1-3 mayo — Gran Premio Anicolor, Portugal (2.1)

16 mayo — Tour du Finistère Pays de Quimper, Francia (1.1)

17 mayo — Boucles de l’Aulne – Châteaulin, Francia (1.1)

22-24 mayo — GP Internacional Beiras e Serra da Estrela, Portugal (2.1)

Con Prensa Nu Colombia