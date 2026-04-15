Ruta
O Gran Camiño: Carlos Canal es profeta en su tierra con Eric Fagúndez y Jesús David Peña en el top 10
En un final para velocistas, el español Carlos Canal (Movistar Team) ganó la primera etapa en línea del O Gran Camiño, luego de recorrer 148,6 kilómetros entre las localidades gallegas de Vilalba y Barreiros.
El pedalista local, quien fue profeta en su tierra, cruzó la línea de meta de primero con un tiempo de 3:13:25″. El podio del día lo completaron el luxemburgués Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma) y el uruguayo Eric Antonio Fagúndez (Burgos Burpellet BH).
En cuanto a los colombianos, Jesús David Peña (Efapel Cycling) se reportó en el 10° puesto con el mismo tiempo del ganador, mientras que Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn) finalizó en la casilla 60° a más de un minuto de Canal.
En lo referente a la clasificación general invidual, el danés Julius Johansen (UAE Team Emirates-XRG) perdió el liderato a manos del portugués Rafael Reis (Anicolor / Campicarn).
La novel carrera española continuará este jueves con la disputa de la segunda etapa en línea, otra jornada ondulada de 169 kilómetros con salida en Carballo y llegada a Padrón, que incluye un puerto de montaña categorizada y varios repechos.
O Gran Camiño – The Historical Route (2.1)
Resultados Etapa 2 | Vilalba – Barreiros (148,6 km)
|1
|Carlos Canal
|Movistar Team
|3:13:25
|2
|Mats Wenzel
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|3
|Eric Antonio Fagúndez
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|4
|Patryk Goszczurny
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|5
|Anton Schiffer
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|6
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|m.t.
|7
|Aleksander Mernik
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|8
|Abel Balderstone
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|9
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates – XRG
|m.t.
|10
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|m.t.
|60
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|1:30
|DNF
|Iván Ramiro Sosa
|Kern Pharma
|Se retiró
Clasificación General Individual
|1
|Rafael Reis
|Anicolor / Campicarn
|3:31:24
|2
|Nelson Oliveira
|Movistar Team
|0:01
|3
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|0:12
|4
|Jakub Otruba
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:23
|5
|Adam Yates
|UAE Team Emirates – XRG
|0:25
|6
|Patryk Goszczurny
|Team Visma | Lease a Bike
|0:29
|7
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|0:30
|8
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates – XRG
|0:40
|9
|Abel Balderstone
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:42
|10
|Julius Johansen
|UAE Team Emirates – XRG
|0:42
|32
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|1:54
|69
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|4:05
Ruta
Ronda de Limburgo: gran actuación de Fernando Gaviria sólo superado por Tim Merlier
Estupenda actuación del colombiano Fernando Gaviria en la Ronda de Limburgo 2026, sólo superado por el belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step).
El velocista antioqueño terminó 2° en el sprint, demostrando una muy buena colocación en todo el tramo final de la carrera belga, luego de recorrer 178,4 kilómetros entre Hasselt y Tongeren.
El podio de la carrera flamenca de un día lo completó el también belga Floris Van Tricht (NSN Cycling Team) en una durísima prueba que incluyó varios tramos adoquinados. El top cinco lo cerraron el local Gerben Thijssen (Alpecin-Premier Tech) y el alemán Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious).
El otro latinoamericano en competencia, el sprinter mexicano César Macías (Burgos Burpellet BH) se reportó en el pelotón en la casilla 23° con el mismo tiempo del ganador.
Para Merlier significó su segunda victoria de la temporada, su último triunfo se remonta a la semana pasada cuando ganó la clásica belga Scheldeprijs, superando al checo Pavel Bittner.
Resultados Ronde van Limburg (1.1)
Hasselt – Tongeren (178,4 km)
|1
|Tim Merlier
|Soudal Quick-Step
|4:05:17
|2
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|3
|Floris Van Tricht
|NSN Development Team
|m.t.
|4
|Gerben Thijssen
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|5
|Phil Bauhaus
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|6
|Stanisław Aniołkowski
|Cofidis
|m.t.
|7
|Tom Crabbe
|Team Flanders – Baloise
|m.t.
|8
|Søren Kragh Andersen
|Lidl – Trek
|m.t.
|9
|Milan Menten
|Lotto Intermarché
|m.t.
|10
|Fernando Barceló
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|21
|César Macias
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
Ruta
Dusan Rajovic gana al sprint la jornada inaugural del Tour de Hainan 2026; Thomas Silva el mejor suramericano
En un final a pura velocidad, Dusan Rajovic se impuso al sprint en la primera etapa Tour de Hainan 2026, desarrollada entre las localidades chinas de Haikou y Danzhou con un recorrido de 177 kilómetros.
El corredor serbio del Solution Tech-NIPPO-Rali cosechó su quinta victoria de la temporada, en una jornada de 4 horas, 3 minutos y 41 segundos.
El podio del día lo completaron el italiano Matteo Malucelli (XDS Astana Team) y el español Daniel Cavia (Burgos Burpellet BH), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los suramericanos, todos llegaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador. El mejor ubicado fue el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team) en la casilla 28°, mientras que el colombiano Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) se clasificó en el puesto 30°.
La segunda etapa de la carrera asiática se correrá este jueves con un recorrido ondulado de 214,1 kilómetros entre Danzhou y Wuzhishan, que incluye cuatro premios de montaña categorizados.
Tour of Hainan (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Haikou – Danzhou (177 km)
|1
|Dušan Rajović
|Solution Tech NIPPO Rali
|4:03:04
|2
|Matteo Malucelli
|XDS Astana Team
|m.t.
|3
|Daniel Cavia
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|4
|Steffen De Schuyteneer
|Lotto Intermarché
|m.t.
|5
|Javier Serrano
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|6
|Xabier Berasategi
|Euskaltel – Euskadi
|m.t.
|7
|Enrico Zanoncello
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|8
|Iúri Leitão
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|9
|Tilen Finkšt
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
|10
|Paul Hennequin
|Euskaltel – Euskadi
|m.t.
|28
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|m.t.
|30
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
Ruta
Ciclo-Retro: los suramericanos que han terminado la París-Roubaix; dos colombianos en la lista
Como un homenaje a todos los pedalistas suramericanos que han logrado finalizar uno de los monumentos más difíciles en la historia del ciclismo, conocido como el ‘Infierno del Norte‘, le presentamos a todos nuestros lectores el listado con los corredores de la región que han entrado en la historia de las París-Roubaix, como los únicos ciclistas de Suramérica en terminar la ‘Clásica de Clásicas‘. Hasta el momento es una carrera que jamás ha tenido un podio de un latinoamericano.
2024 *JUAN SEBASTIÁN MOLANO (COLOMBIA) – UAE / PUESTO 76° (Foto © UAE)
2022 *JUAN SEBASTIÁN MOLANO (COLOMBIA) – UAE / PUESTO 106° (Foto © UAE)
2014 *MURILO ANTONIO FISCHER (BRASIL) – FDJ / PUESTO 111° (Foto © FDJ)
2013 *LUCAS HAEDO (ARGENTINA)- CANNODALE/PUESTO 104° (Foto © Cannodale)
2012 *LEONARDO DUQUE (COLOMBIA) – COFIDIS / PUESTO 67° (Foto Archivo © RMC)
2012 *LUCAS HAEDO (ARGENTINA) – SAXO BANK/PUESTO 72° (Foto © Saxo Bank)
2011 *LEONARDO DUQUE (COLOMBIA) – COFIDIS / PUESTO 54° (Foto Archivo © RMC)
2008 *MURILO ANTONIO FISCHER (BRASIL) – LIQUIGAS / PUESTO 22° (Foto © Liquigas)
2008 *LUCIANO PAGLIARINI (BRASIL) – SAUNIER DUVAL /PUESTO 64° (Foto © Saunier Duval)
2006 *LUCIANO PAGLIARINI (BRASIL) – SAUNIER DUVAL / PUESTO 76° (Foto © Saunier Duval)
2004 *MURILO FISCHER (BRASIL) – DOMINA VACANZE / PUESTO 40° (Foto © Garmin)
1992 *MAURO RIBEIRO (BRASIL) – RMO / PUESTO 25° (Foto © Mauro Ribeiro)
1991 *MAURO RIBEIRO (BRASIL) – RMO / PUESTO 45° (Foto © Mauro Ribeiro)