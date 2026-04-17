O Gran Camiño: Adam Yates se queda con el penúltimo duelo de escaladores con Jesús David Peña 9°

En un final picando hacia arriba, Adam Yates salió victorioso en la penúltima etapa del O Gran Camiño. El británico del UAE Team Emirates – XRG cruzó la línea de meta en primer lugar tras un montañoso recorrido de 145,7 kilómetros entre Xinzo de Limia y el Alto de Cabeza de Meda.

Al corredor inglés lo escoltaron el noruego Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike) y el italiano Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

Con relación a los colombianos, el zipaquireño Jesús David Peña (Efapel Cycling) fue el mejor de los nuestros en el 9° puesto a más de un minuto del ganador, mientras que el antioqueño Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn) llegó en el ‘grupetto’ de los sprinters.

La quinta edición de la prueba española finalizará este sábado con la quinta y última etapa, otra jornada montañosa que se disputará sobre una distancia de 154,7 kilómetros entre las localidades de As Neves y Monte Trega, donde conoceremos al sucesor del canadiense Derek Gee, campeón del año pasado.

O Gran Camiño – The Historical Route (2.1)

Resultados Etapa 4 | Xinzo de Limia – Alto de Cabeza de Meda (145,7 km)

1 Adam Yates UAE Team Emirates – XRG 3:37:18 2 Jørgen Nordhagen Team Visma | Lease a Bike 0:46 3 Alessandro Pinarello NSN Cycling Team 1:04 4 José Félix Parra Caja Rural – Seguros RGA 1:13 5 Abel Balderstone Caja Rural – Seguros RGA 1:16 6 Jesús Herrada Burgos Burpellet BH 1:39 7 Jan Castellón Caja Rural – Seguros RGA 1:40 8 Iván Romeo Movistar Team 1:47 9 Jesús David Peña Efapel Cycling 1:54 93 Santiago Mesa Anicolor / Campicarn 27:53



Adam Yates, nuevo líder del O Gran Camiño 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)

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