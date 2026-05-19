Ruta
Nu Colombia reanuda su temporada nacional con la Clásica de Fusagasugá
El equipo de ciclismo Nu Colombia volverá a competir en territorio colombiano esta semana con las disputa de la Clásica de Fusagasugá, prueba del calendario nacional de ruta que se disputará del 20 al 22 de mayo. La competencia contará con tres jornadas, incluida una cronoescalada inaugural a Camino Real, una etapa reina con paso por el Salto del Tequendama y el tradicional circuito de cierre en Fusagasugá, dentro de una edición que volverá a reunir a buena parte del pelotón nacional.
La competencia iniciará este miércoles 20 de mayo con la cronoescalada a Camino Real desde Fusagasugá, jornada llamada a empezar a marcar diferencias desde el primer día. El jueves 21 se disputará la fracción reina entre Tocaima, Mesitas del Colegio, Rosas, Silvania y Fusagasugá, con el ascenso al puerto de fuera de categoría en el Salto del Tequendama como el gran juez de la carrera. El cierre será el viernes 22 de mayo con el tradicional circuito en la ciudad jardín del centro del país.
Para esta nueva cita, el Nu Colombia presentará una nómina integrada por Jhonatan Chaves, Cristian Rico, William Colorado, Emerson Gordillo, Víctor Manuel Contreras, Esteban Hoyos, Álex Agudelo, Juan Pablo Ortega y Johan Rubio, grupo con el que buscará protagonismo en una carrera que combina fondo y alta exigencia montañosa.
La ronda fusagasugueña aparece como una nueva oportunidad para que el Nu Colombia siga fortaleciendo su presencia en el calendario colombiano, luego de un primer tramo de temporada en el que ha alternado compromisos nacionales e internacionales, con el equipo que afronta la gira europea preparandose para su último compromiso este fin de semana en Portugal (22-24 de mayo) con la disputa del GP Internacional Beiras e Serra da Estrela.
“Volvemos a una carrera importante del calendario nacional, con un recorrido que tiene de todo y que seguramente va a seleccionar la competencia desde el primer día. Llevamos un grupo con corredores que pueden responder bien en este tipo de terreno y la idea es volver a ser protagonistas, correr con inteligencia y pelear la carrera hasta el final”, señaló el director técnico Gabriel Jaime Mesa.
La Clásica de Fusagasugá abrirá así un nuevo capítulo para el Nu Colombia en carreteras nacionales, en lo que será una serie de competencias que servirán como preludio de lo que será una nueva defensa del título de la Vuelta a Colombia por parte del equipo morado en el mes de agosto.
Ruta
Giro de Italia 2026: Filippo Ganna se ratifica como el mejor contrarrelojista y triunfa en la CRI
Ratificando su condición de favorito, Filippo Ganna (Netcompany INEOS) mostró toda su superioridad y se impuso de forma contundente en la décima etapa del Giro de Italia, una contrarreloj individual de 42 kilómetros disputada entre Viareggio y Massa. La otra noticia la dio el portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious), quien salvó el liderato.
El italiano se mostró intratable en la lucha contra el cronómetro, imponiéndose con un guarismo de 45:53, a una media de 54,92 Km/hora por delante del neerlandés Thymen Arensman (Netcompany Ineos) y del francés Rémi Cavagna (Groupama – FDJ United), quienes completaron el podio de la CRI. El mejor colombiano de la crono fue el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos) en la casilla 23° a más de 3 minutos de su compañero de equipo.
El primer corredor en partir fue el neerlandés Frank van den Broek (Team Picnic PostNL), pero con un tiempo nubaldo. Antes de la llegada de los favoritos el alemán Max Walscheid (Lidl – Trek) fue quien estuvo en la silla caliente. Al final, la lucha por el triunfo de la crono se concentró en Ganna, quien se exigió a tope para sumar otra victoria en su especialidad.
Con los resultados de la jornada al cronómetro la clasificación general sufrió cambios importantes en las primeras posiciones. El portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) conservó la ‘Maglia Rosa’ y es escoltado por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), pero ahora a 27 segundos.
La ronda italiana continuará este miércoles con la undécima etapa, una jornada rompe-piernas de 195 kilómetros entre las localidades de Porcari y Chiavari, que incluye tres premios de montaña categorizados y varios repechos.
Giro d’Italia (2.UWT)
Resultados Etapa 10 (CRI) | Viareggio – Massa (42 km)
|1
|Filippo Ganna
|Netcompany INEOS
|45:53
|2
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS
|1:54
|3
|Rémi Cavagna
|Groupama – FDJ United
|1:59
|4
|Sjoerd Bax
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|2:04
|5
|Derek Gee
|Lidl – Trek
|2:16
|6
|Max Walscheid
|Lidl – Trek
|2:17
|7
|Johan Price-Pejtersen
|Alpecin – Premier Tech
|2:29
|8
|Mikkel Bjerg
|UAE Team Emirates – XRG
|2:33
|9
|Lorenzo Milesi
|Movistar Team
|2:40
|10
|Niklas Larsen
|Unibet Rose Rockets
|2:42
|11
|Ben O’Connor
|Team Jayco AlUla
|,2:42
|12
|David de la Cruz
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|2:52
|13
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|3:00
|23
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|3:47
|117
|Einer Rubio
|Movistar Team
|7:36
Clasificación General Individual
|1
|Afonso Eulálio
|Bahrain – Victorious
|39:40:34
|2
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|0:27
|3
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS
|1:57
|4
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|2:24
|5
|Ben O’Connor
|Team Jayco AlUla
|2:48
|6
|Jai Hindley
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:06
|7
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|3:28
|8
|Derek Gee
|Lidl – Trek
|3:34
|9
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:36
|10
|Markel Beloki
|EF Education – EasyPost
|4:16
|11
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|4:45
|12
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|5:27
|13
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|5:39
|37
|Einer Rubio
|Movistar Team
|28:25
Ruta
Paula Blasi gana la Clásica Internacional de Durango con Paula Patiño en el top 10
¡Intratable! La joven pedalista española Paula Blasi (UAE Team ADQ) continuó con su racha victoriosa y conquistó este martes la Clásica Internacional de Durango, que contó con 113 kilómetros de recorrido.
Los puestos de honor de prueba vasca los completaron la francesa Evita Muzic (FDJ-SUEZ) y la británica Alice Towers (EF Education-Oatly), quienes se subieron al segundo y tercer cajón del podio, respectivamente.
Para resaltar la actuación de la antioqueña Paula Patiño (Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi), quien fue la suramericana más destacada de la carrera española de un día, cerrando el top 10 a 1:25 de la ganadora.
A la colombiana le siguieron la paraguaya Agua Marina Espínola (Team Abadie Magnan), quien se clasificó en la casilla 22° y la argentina Julieta Benedetti Venturella (Toyota Valencia | SAV Women’s Cycling Team) en el puesto 25°, ambas a más de dos minutos de Blasi.
En cuanto a las nacionales del equipo Ciclismo Capital, la más destacada fue Valentina Torres en la posición 64°, mientras que Valentina Ovalle, Gabriela Bocanegra y Paula Rueda no consigueron finalizar la carrera.
Resultados Durango Durango Emakumeen Saria (1.1)
Durango – Durango (113 km)
|1
|Paula Blasi
|UAE Team ADQ
|2:56:13
|2
|Evita Muzic
|FDJ United-SUEZ
|0:16
|3
|Alice Towers
|EF Education-Oatly
|0:16
|4
|Lauren Dickson
|FDJ United-SUEZ
|0:44
|5
|Riejanne Markus
|Lidl-Trek
|0:44
|6
|Ema Comte
|Cofidis Women Team
|0:44
|7
|Nikola Noskova
|Cofidis Women Team
|1:01
|8
|Magdeleine Vallieres
|EF Education-Oatly
|1:01
|9
|Frankie Hall
|Mayenne-Monbana-Mypie
|1:23
|10
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|1:25
|64
|Valentina Torres
|Ciclismo Capital
|10:52
|67
|Karol Mariana Herrera
|Ciclismo Capital
|11:44
|DNF
|Valentina Ovalle
|Ciclismo Capital
|No Finalizó
|DNF
|Gabriela Bocanegra
|Ciclismo Capital
|No Finalizó
|DNF
|Paula Rueda
|Ciclismo Capital
|No Finalizó
Ruta
Los Sub-23 del Team Sistecrédito inician su gira europea con la Ronde de l’Isard
Los jóvenes escarabajos del Team Sistecrédito ya se encuentran en carreteras francesas, preparando lo que será su participación en la Ronde de l’Isard, carrera del calendario UCI en la que el año pasado se destacaron.
Bajo las ordenes de Pablo Vélez estarán en la gira europea con Jaider Muñoz, Jerónimo Calderón, Esteban Mejía, Cristian Vélez, Juan David Urián, José Manuel Ortiz y Estiven García.
Francia, Italia y Andorra fueron los destinos escogidos para que los Sub-23 del Sistecrédito se fogueen en el viejo continente. Este grupo de corredores llegan con una maleta llena de ilusiones, piernas afiladas de tanto entrenar y el corazón latiendo más duro que nunca para mostrar todas sus condiciones.
El equipo colombiano competirá también en el Tour de Côte d’Or (29 al 31 de mayo), Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimos (3 de junio), Coppa della Pace – Trofeo Fratelli Anelli (7 de junio), Route d’Occitanie (18 al 20 de junio) y la Andorra Morabanc Classic (21 de junio).
CALENDARIO DE CARRERAS