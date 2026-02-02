Nu Colombia presentó en Bogotá su nómina para la temporada 2026.

El equipo de ciclismo Nu Colombia presentó este lunes en Bogotá su nómina oficial para la temporada 2026, un año en el que la escuadra morada buscará consolidar su protagonismo en el calendario nacional y ampliar su presencia en competencias internacionales.

Luego de dos temporadas con resultados destacados, el conjunto dirigido por Raúl Mesa y Gabriel Jaime Mesa anunció la llegada de dos nuevos corredores a la categoría Élite y tres refuerzos en la categoría Sub-23, fortaleciendo un proyecto que combina experiencia y proyección deportiva.

Balance deportivo y objetivos para 2026

En la temporada 2025, Nu Colombia fue protagonista en el ciclismo nacional tras conquistar la Vuelta a Colombia, la Vuelta a Antioquia y la Clásica de Anapoima, con triunfos de Rodrigo Contreras, además de las Vueltas al Tolima y al Valle, logradas por Javier Jamaica. A nivel internacional, el equipo también celebró la victoria de Sergio Luis Henao en la Clásica Internacional de Jamaica.

De cara a 2026, el objetivo principal será mantener el protagonismo en las principales vueltas del país, con especial énfasis en la Vuelta a Colombia, y continuar el proceso de internacionalización del equipo. “Se han incorporado nuevos talentos y recursos que fortalecerán el rendimiento del equipo. El objetivo es seguir siendo protagonistas a nivel nacional y dar pasos firmes en competencias internacionales”, señalaron los directores técnicos Raúl Mesa y Gabriel Jaime Mesa.

Hyundai se suma como nuevo patrocinador del equipo Nu

Una de las principales novedades para la temporada 2026 es la incorporación de Hyundai como nuevo patrocinador y aliado estratégico del Nu Colombia. La marca automotriz acompañará al conjunto en sus desplazamientos por las carreteras del país, reforzando el enfoque en seguridad vial y logística.

“Esta alianza representa un respaldo al deporte, al talento joven y al crecimiento del ciclismo colombiano en escenarios de alto nivel”, afirmó Adriana Casadiego, Directora de Marca de Hyundai. La fabricante surcoreana de automotores se une a Smartfit, Enjoy, Vélez y Scott como socios estratégicos del equipo.

Refuerzos en la categoría Élite

Para la temporada 2026, el equipo Nu Colombia incorporó dos corredores con experiencia en el ciclismo nacional e internacional:

Carlos Gutiérrez (29 años, San Gil, Santander)

Llega procedente del Movistar – Best PC de Ecuador. En 2025 fue subcampeón de la Vuelta a Guatemala y ganador del Desafío Valle Hermoso . En 2022 terminó segundo en la Vuelta a Costa Rica con el Team Banco Guayaquil. Cuenta con varias victorias de etapa en competencias nacionales e internacionales.

Óscar Fernández (25 años, Villapinzón, Cundinamarca)

Proviene del Team Medellín – EPM. En 2025 ganó la Clásica de Cota y el Criterium Medellín, además de ubicarse en el top 10 de tres etapas del Clásico RCN. En 2023 fue campeón de la Clásica de Marinilla y de la etapa reina de la Vuelta a Antioquia.

Nuevos talentos en la categoría Sub-23

El equipo Sub-23 se refuerza con tres corredores jóvenes que apuntan a consolidar el proceso formativo de la escuadra:

Emerson Gordillo (Casanare)

Regresa al equipo Nu tras su paso por el GW Erco Shimano. En 2025 fue campeón de la Clásica Nacional Ciudad de Paipa Sub-23 .

Alejandro Peña (Paipa, Boyacá)

Destacado embalador. En 2025 fue convocado por la Selección Colombia para el Campeonato Panamericano de Ruta en Uruguay.

William Colorado (Santuario, Risaralda)

Llega procedente del GW Erco Shimano. En 2025 fue subcampeón nacional de ruta Sub-23 y obtuvo medalla de plata en los Campeonatos Nacionales de Ruta.

Nómina oficial Nu Colombia 2026

Categoría Élite

Rodrigo Contreras, Sergio Luis Henao, Sebastián Henao, Cristian Muñoz, Javier Jamaica, Óscar Quiroz, Juan Diego Alba, Jhonatan Cháves, Cristián Rico, Víctor Contreras, Carlos Gutiérrez y Óscar Fernández.

Categoría Sub-23

Esteban Hoyos, Juan Pablo Ortega, Emerson Gordillo, Alexander Agudelo, Johan Rubio, Alejandro Peña y William Colorado.

Calendario de competencias 2026

Competencias nacionales

Campeonatos Nacionales (5–8 febrero)

Vuelta al Tolima (25 feb – 1 mar)

Clásica de Rionegro (12–14 marzo)

Vuelta al Valle (25–29 marzo)

Clásica de Anapoima (7–10 abril)

Clásica de Fusagasugá (22–24 abril)

Vuelta de la Juventud (4–10 mayo)

Clásica Rubén Darío Gómez (27–29 junio)

Vuelta a Antioquia (15–19 julio)

Vuelta a Colombia (7–16 agosto)

Clásica Carmen de Viboral (19–22 agosto)

Clásica Marinilla (1–4 septiembre)

Vuelta a Boyacá (9–13 septiembre)

Clásico RCN (19–27 septiembre)

Competencias internacionales

Tour de Jamaica (27–29 marzo)

Gira por Francia (13 abril – 26 mayo)

Vuelta a Bantrab (30 abril – 4 mayo)

Gran Fondo de Nueva York (17 mayo)

Vuelta a Guatemala (24 octubre – 2 noviembre)

Con esta estructura deportiva, Nu Colombia afronta la temporada 2026 con una nómina equilibrada y un calendario exigente, reafirmando su objetivo de consolidarse como uno de los equipos de referencia del ciclismo colombiano.