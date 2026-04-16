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Nu Colombia listo en Europa para su gira por Francia, España y Portugal

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Hace 21 mins

el

Los morados disputarán un bloque de ocho carreras del calendario UCI Europa. (Foto © Gilberto Chocce / Revista Mundo Ciclístico)
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“Mientras las cosas estén bien organizadas los resultados en el Ciclismo Senior Master de Colombia salen a flote”: Henry Díaz

Con buen balance deportivo cerró su temporada la Asociación de Ciclismo Senior Master de Colombia y sus dirigentes ya piensan en lo que será el 2019.

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Hace 7 años

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7 enero, 2019

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El ciclismo Senior Master nacional con grandes objetivos para 2019.
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Ciclismo Senior Master ratificó Junta Directiva

El ciclismo Senior Master con grandes objetivos trazados está listo para arrancar temporada a nivel nacional e internacional y lo hará prácticamente con la misma Junta Directiva que viene trabajando desde hace varios años.

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Hace 8 años

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21 febrero, 2018

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El Cilclismo Senior Master con buenas sensaciones para esta temporada
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Especial Movistar: Vuelta a Colombia 2016

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Hace 10 años

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1 junio, 2016

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Especial Movistar Vuelta a Colombia 2016
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