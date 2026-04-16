Nu Colombia listo en Europa para su gira por Francia, España y Portugal

Con buen balance deportivo cerró su temporada la Asociación de Ciclismo Senior Master de Colombia y sus dirigentes ya piensan en lo que será el 2019

Henry Díaz, secretario de la agremiación ha sido vital en la organización de las diferentes carreras del calendario nacional y en las salidas internacionales. Considera que el 2018 fue altamente positivo. “Mientras las cosas estén bien organizadas los resultados salen a flote”, expresó a www.revistamundociclistico.com.

“En 2018 diría que en un 85 por ciento logramos los objetivos que nos planteamos en la Asamblea de Febrero que es el punto de partida del Ciclismo Master en Colombia. Más que todo el calendario de actividades y competencias, creo que se cumplieron en 85 por ciento y de los eventos principales tradicionales de cada año como el Campeonato Nacional, la Vuelta a Colombia y el Campeonato Panamericano, los tres eventos se hicieron de buena manera con gran participación”, señaló Henry Díaz.

Además añadió: “El campeonato nacional fue en Barranquilla con alrededor de 600 participantes en las cinco categorías más las damas, tuvimos un gran éxito participativo y competitivo. La Vuelta a Colombia que salió de Neiva tradicionalmente tuvo buena participación internacional y la asistencia gracias a las junta directiva, porque este año de nuevo Coldeportes no apoyo económicamente en nada a las Asociación, pero no fue impedimento para las entidades poder apoyar y llevar un grupo de 16 corredores a Ciudad de México en el mes de noviembre donde participamos en pista y ruta. Igualmente hubo dos ciclistas que participaron en el Campeonato Mundial de pista realizados en los Ángeles, California en octubre. Además tuvimos acción en los diferentes Grandes Fondos que están muy de moda y participativos y hemos estado también apoyando ese tipo de eventos, de tal manera que los resultados son muy buenos”.

En cuanto a lo que viene para el 2019 manifestó: “Ahora nos estamos proyectando a lo que será este año con el nuevo director de Coldeportes, quien ya nos respondió muy amablemente la cita que tenemos para tratar de buscar apoyo, teniendo en cuenta por un lado nuestros eventos y por otro lado solicitamos a la Federación de Ciclismo y en México estuvimos promocionando invitación para realizar el Panamericano de 2019 Master de pista y ruta en Colombia en el mes de noviembre. Se han establecido ya unos objetivos para el 2019. Así mismo entraron tres entidades nuevas que se integran al ciclismo Master en Colombia, lo cual dice que nos estamos fortaleciendo también en nuestros afiliados”.

“Existen grandes proyectos de integrar los Grandes Fondos. Tenemos una reunión prevista para tratar de unificar criterios en este aspecto teniendo en cuenta que estos eventos han estado muy buenos, muy organizados, ya como vemos los grandes ídolos de nuestro ciclismo están organizando también los Grandes Fondos, cosa que para nosotros es muy bueno seguirlos apoyando en lo que respecta al ciclismo recreativo. El balance de 2018 es positivo y también la perspectiva para este año. Existe mucho positivismo de que podamos desarrollar todas esas actividades”, expresó Henry Díaz.

Destacó que el ciclismo Master mantendrá las salidas internacionales: “Vamos al Giro de Italia, al Tour de Francia y a una competencia que hay en Palma de Mallorca en España, más las invitaciones que tradicionalmente recibimos todo el año. En la categoría master al igual que en la élite muchos eventos quieren tener grupos de ciclistas colombianos y le da mucho realce y prestigio a esos eventos, lo que es en Centroamérica nos invitan bastante y hay buena participación de nuestros ciclistas en Panamá, Costa Rica, Guatemala y México entre otros y nosotros los invitamos el otro año a nuestra vuelta”.

“Ya tenemos en Colombia registrados que tienen licencia muchos corredores. Este año pasamos los 11 mil y tenemos una gran cantidad que se están integrando, así mismo este año tenemos más asociaciones, ya tenemos 34 en todo el país y quedan varios departamentos por integrarse. En la Vuelta a Colombia ya tuvimos gente de Putumayo, Caquetá y regiones que estaban un poco aisladas, pero que ya se han ido integrando. Todo eso ha sido muy positivo”, terminó diciendo Henry Díaz.