Nu Colombia le da continuidad a su calendario en Anapoima antes de poner rumbo a Europa

El equipo de ciclismo Nu Colombia afrontará desde este martes 7 de abril una nueva cita del calendario nacional con su participación en la XXXVI Clásica Nacional Ciudad de Anapoima 2026, competencia que se disputará hasta el próximo viernes 10 y que representará la última escala del conjunto morado en territorio colombiano antes de emprender su viaje a Europa.

La escuadra morada llegará a territorio cundinamarqués con una nómina de 10 corredores integrada por Camilo Ardila, Jhonatan Chaves, Cristian Rico, Alejandro Peña, Esteban Hoyos, Johan Rubio, Óscar Quiroz, Óscar Fernández, Víctor Contreras y Emerson Gordillo, grupo con el que buscará ser protagonista en una de las pruebas más tradicionales del calendario colombiano.

La carrera se abrirá este martes con un prólogo de 4,5 kilómetros entre San Antonio y Anapoima y continuará el miércoles con una primera etapa de 118 kilómetros entre Anapoima, Apulo, Tocaima, Viotá, El Colegio, La Mesa y Anapoima. El jueves se disputará la etapa reina de 125 kilómetros entre Anapoima, La Mesa, La Gran Vía y el Alto de la Cabra, y concluirá el viernes con una contrarreloj individual de 25 kilómetros entre Tocaima, Apulo y Anapoima.

Javier Jamaica. Jonathan Chaves, Rodrigo Contreras y Cristián Muñoz, se destacaron en la Vuelta al Valle 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Luego de su sobresaliente actuación en la Vuelta al Valle, donde Javier Jamaica se consagró campeón y Rodrigo Contreras completó el podio final, Nu Colombia buscará mantener su dominio del concierto ciclístico nacional y seguir sumando ritmo de competencia de cara a los próximos retos de la temporada.

La participación en Anapoima marcará además el cierre del bloque competitivo del equipo en territorio colombiano antes de emprender su siguiente desafío internacional. Tras esta carrera, el conjunto dirigido por Raúl y Gabriel Jaime Mesa pondrá la mira en su gira por Europa, que comenzará el 17 de abril con la disputa de la Classic Grand Besançon Doubs, en Francia.