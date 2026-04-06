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Nu Colombia le da continuidad a su calendario en Anapoima antes de poner rumbo a Europa
El equipo de ciclismo Nu Colombia afrontará desde este martes 7 de abril una nueva cita del calendario nacional con su participación en la XXXVI Clásica Nacional Ciudad de Anapoima 2026, competencia que se disputará hasta el próximo viernes 10 y que representará la última escala del conjunto morado en territorio colombiano antes de emprender su viaje a Europa.
La escuadra morada llegará a territorio cundinamarqués con una nómina de 10 corredores integrada por Camilo Ardila, Jhonatan Chaves, Cristian Rico, Alejandro Peña, Esteban Hoyos, Johan Rubio, Óscar Quiroz, Óscar Fernández, Víctor Contreras y Emerson Gordillo, grupo con el que buscará ser protagonista en una de las pruebas más tradicionales del calendario colombiano.
La carrera se abrirá este martes con un prólogo de 4,5 kilómetros entre San Antonio y Anapoima y continuará el miércoles con una primera etapa de 118 kilómetros entre Anapoima, Apulo, Tocaima, Viotá, El Colegio, La Mesa y Anapoima. El jueves se disputará la etapa reina de 125 kilómetros entre Anapoima, La Mesa, La Gran Vía y el Alto de la Cabra, y concluirá el viernes con una contrarreloj individual de 25 kilómetros entre Tocaima, Apulo y Anapoima.
Javier Jamaica. Jonathan Chaves, Rodrigo Contreras y Cristián Muñoz, se destacaron en la Vuelta al Valle 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Luego de su sobresaliente actuación en la Vuelta al Valle, donde Javier Jamaica se consagró campeón y Rodrigo Contreras completó el podio final, Nu Colombia buscará mantener su dominio del concierto ciclístico nacional y seguir sumando ritmo de competencia de cara a los próximos retos de la temporada.
La participación en Anapoima marcará además el cierre del bloque competitivo del equipo en territorio colombiano antes de emprender su siguiente desafío internacional. Tras esta carrera, el conjunto dirigido por Raúl y Gabriel Jaime Mesa pondrá la mira en su gira por Europa, que comenzará el 17 de abril con la disputa de la Classic Grand Besançon Doubs, en Francia.
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“Este 4º puesto me motiva mucho para lo que viene”: Juan Diego Quintero tras lograr su mejor resultado con el Petrolike
El joven vallecaucano, Juan Diego Quintero, que se formó en el Team Sistecrédito, se lució en la edición 87 del Giro del Belvedere, finalizando en el 4° puesto a más de un minuto del ganador, el italiano Lorenzo Finn (Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies).
“Muy contento con este resultado. Ha sido una carrera muy exigente, pero el equipo hizo un trabajo increíble desde el inicio”, dijo el pedalista bugueño, que cumple su primera temporada con el Petrolike.
El corredor vallecaucano de 19 años, que consiguió su mejor resultado en lo que va de la temporada europea, estuvo cerca de lograr su primer podio del año.
“Me sentí bien, con buenas piernas, y luché hasta el final por estar con los mejores. Este cuarto puesto me motiva mucho para lo que viene. Gracias al equipo por la confianza y seguiremos trabajando por mejorar”, concluyó Quintero.
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Paul Seixas gana la crono inicial de la Vuelta al País Vasco con Isaac del Toro y Harold Tejada en el top 20
La jornada al cronómetro que abrió la Vuelta al País Vasco 2026 la ganó Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team). El francés fue el mejor de la contrarreloj de 13,8 kilómetros que se disputó en Bilbao, la capital de la provincia y territorio histórico de Vizcaya.
La crono individual la ganó sobradamente el joven corredor galo, quien se mostró intratable en la lucha contra el reloj, imponiéndose con un tiempo de 17:09, a una velocidad media de 48,28 Km/hora.
Seixas estuvo escoltado en la jornada al cronómetro por su compatriota Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers) y por el austriaco Felix Großschartner (UAE Team Emirates – XRG), mientras que el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) entró en el puesto 13°, siendo el latinoamericano más destacado del día.
En cuanto a los colombianos, Harold Tejada (XDS Astana Team) fue el mejor de los nuestros, realizando un buen ejercicio en la CRI para terminar en la casilla 17° a 55 segundos del ganador, lo que le sirvió para superar a varios de los mejores escaladores.
La ronda vasca (Itzulia) continuará este martes con la segunda etapa, una jornada rompe-piernas de 164,9 kilómetros entre Pamplona-Iruña y Lekunberri. El punto clave llegará con la ascensión al Santuario de San Miguel de Aralar (casi 10 km al 8 %), antes del descenso hacia Lekunberri y el tramo final con la subida a las Cuevas de Mendukilo (1,2 km al 7%).
Itzulia Basque Country (2.UWT)
Resultados Etapa 1 (CRI) | Bilbao – Bilbao (13,8 km)
|1
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|17:09
|2
|Kévin Vauquelin
|INEOS Grenadiers
|0:23
|3
|Felix Großschartner
|UAE Team Emirates-XRG
|0:27
|4
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:28
|5
|Ilan Van Wilder
|Soudal Quick-Step
|0:29
|6
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:33
|7
|AJ August
|INEOS Grenadiers
|0:40
|8
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates-XRG
|0:43
|9
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|0:45
|10
|Michael Leonard
|EF Education-EasyPost
|0:46
|13
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|0:51
|17
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|0:55
|79
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|1:50
|86
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|1:56
|140
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|2:57
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Lorenzo Finn vuelve a ganar el Giro del Belvedere; Juan Diego Quintero termina 4°
¡Lo hizo de nuevo! Lorenzo Finn (Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies) volvió a ganar el Giro del Belvedere, competencia disputada en territorio italiano con la presencia de un pedalista colombiano.
La nueva joya del ciclismo italiano, de tan solo 19 años, revalidó el triunfo obtenido el año pasado, tras recorrer 168,5 kilómetros por los alrededores de Villa di Villa.
El podio de la carrera italiana lo completaron el británico William Smith (Team Visma | Lease a Bike Development) 2° y el local Tommaso Bambagioni (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone) 3°.
En cuanto a lo que se refiere a los latinoamericanos, el mejor fue el colombiano Juan Diego Quintero (Petrolike), quien tuvo una destacada actuación, reportándose en un meritorio 4° puesto.
Resultados Giro del Belvedere (1.2U)
Villa di Villa – Villa di Villa (168,5 km)
|1
|Lorenzo Finn
|Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies
|3:54:04
|2
|William Smith
|Team Visma | Lease a Bike Development
|1:20
|3
|Tommaso Bambagioni
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|1:20
|4
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|,1:20
|5
|Samuel Novák
|Tirol KTM Cycling Team
|1:27
|6
|Mattia Negrente
|XDS Astana Development Team
|1:27
|7
|Aubin Sparfel
|Decathlon CMA CGM Development Team
|1:27
|8
|Ludovico Mellano
|XDS Astana Development Team
|1:27
|9
|Kasper Borremans
|Bahrain Victorious Development Team
|1:27
|10
|Leonardo Vesco
|Biesse – Carrera – Premac
|1:27