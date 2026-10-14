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Nu Colombia con tres campeones y un equipo de ensueño para el Clásico RCN 2026
El equipo de ciclismo Nu Colombia tomará este sábado la partida del Clásico RCN 2026 con una nómina encabezada por Rodrigo Contreras, Javier Jamaica y Camilo Ardila, tres campeones que llegan a la segunda gran cita del calendario nacional después de conquistar la Vuelta a Nariño, la Clásica del Carmen de Viboral y la Clásica de Marinilla, respectivamente.
Durante nueve días, el Duelo de Titanes llevará al pelotón por carreteras de Cundinamarca, Tolima, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Antioquia, sobre un recorrido que combina jornadas de media y alta montaña, largos descensos, planicies y una cronoescalada final que llevará la definición hasta el Alto de Las Palmas en inmediaciones de la capital paisa.
Junto a Contreras, Jamaica y Ardila estarán Sergio Luis Henao, Sebastián Henao, Juan Diego Alba, Carlos Gutiérrez, Óscar Quiroz, Esteban Hoyos y Emerson Gordillo, en una formación de diez corredores que reúne juventud y experiencia en las principales vueltas nacionales e internacionales, como la de los primos Henao, con más de 10 temporadas en el World Tour.
La carrera comenzará este sábado 17 de octubre con 182,9 kilómetros entre Mosquera y Zipaquirá, pasando por Madrid, Facatativá, El Rosal, Subachoque, Tabio, Cajicá y Ubaté. El domingo aparecerá el Alto de La Tribuna camino a Honda, antes de que el recorrido empiece a ganar mayor dificultad con la tercera jornada entre Honda y Villa Restrepo.
El martes, el pelotón afrontará 133 kilómetros entre Ibagué y Sevilla, atravesando el mítico Alto de La Línea en un día clave para los aspirantes a la victoria. Un día después llegará la etapa entre Caicedonia y Cali, sobre 171,7 kilómetros, antes de la jornada más larga de esta edición: 225,2 kilómetros entre Palmira y Anserma, el jueves 22 de octubre.
El tramo definitivo del Duelo de Titanes llegará en Antioquia. El viernes se disputarán 121,6 kilómetros entre Supía y La Estrella, mientras que el sábado la octava etapa llevará al pelotón desde Bello hasta Santo Domingo, con el paso por Cisneros y el Alto de La Quiebra dentro de sus 136 kilómetros.
El campeón se conocerá el domingo 25 de octubre con una cronoescalada individual de 17,2 kilómetros entre el Edificio Inteligente de EPM, en Medellín, y el Alto de Las Palmas, una jornada que obligará a los aspirantes a la clasificación general a reservar fuerzas hasta el último día.
El Nu Colombia llega a esta cita después de un bloque de grandes resultados que ha marcado su segunda mitad de temporada. Rodrigo Contreras viene de conquistar la Vuelta a Nariño, Javier Jamaica se coronó campeón en la Clásica del Carmen de Viboral después de haber ganado también la Volta a Santa Catarina en Brasil, y Camilo Ardila llega respaldado por su título en la Clásica de Marinilla.
“Llegamos al Clásico con corredores que vienen de competir y ganar, pero sabemos que esta es una carrera completamente diferente. Son nueve días, con etapas largas, montaña, descensos y una cronoescalada definitiva. Tenemos varias cartas y será la propia carrera la que nos vaya marcando cómo administrarlas. El objetivo es llegar a Antioquia con opciones reales de disputar la clasificación general”, señaló el director técnico del equipo morado, Raúl Mesa.
El Clásico RCN 2026, el gran Duelo de Titanes del ciclismo colombiano, iniciará este viernes 16 de manera oficial con la ceremonia de Presentación de Equipos, en donde el Nu Colombia iniciará el camino a su objetivo de alzar el Micrófono de Oro, único trofeo a nivel nacional que le falta a la vitrina del poderoso equipo morado.
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Nicolás Gómez liderará la Selección Colombia que participará en el Gran Prix de Chiriquí
El GW Erco Sportfitness definió la nómina de seis corredores que representará a Colombia en el Gran Prix de Chiriquí, competencia internacional que se disputará este jueves 15 de octubre en Panamá. Jefferson Ruiz, Nicolás Gómez, William Quintero, Nelson Jiménez, Daniel Arroyave y Camilo Gómez serán los encargados de vestir los colores nacionales en esta prueba de un día, en la que el equipo buscará luchar por la victoria y sumar puntos para el escalafón de la Unión Ciclista Internacional (UCI). La delegación también afrontará la Clásica de Chiriquí, programada para los días 17 y 18 de octubre, con una nómina que combina corredores con diferentes características para responder a las exigencias de ambas competencias.
El Gran Prix de Chiriquí está clasificado como una prueba UCI 1.2 y tendrá un recorrido de 170,5 kilómetros, con salida en David y llegada en Las Lomas. La carrera representa una oportunidad para sumar puntos UCI, que hacen parte del proceso de clasificación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El equipo colombiano llega a este compromiso con la motivación de sus recientes resultados en la Vuelta a Venezuela, donde Nicolás Gómez consiguió dos victorias de etapa y Brandon Rojas se quedó con el título de la clasificación general.
El director deportivo Cristian Carmona destacó la importancia de estos compromisos internacionales y la responsabilidad de representar al país en territorio panameño. “Se viene un evento importante para el equipo y estamos muy contentos porque vamos a representar la bandera de Colombia en estos dos eventos. Tenemos el Gran Prix de Chiriquí el 15 de octubre, con una etapa de 170 kilómetros, ideal para Nico. Traemos un equipo fuerte para buscar esa victoria para nuestro país”, expresó el técnico.
Carmona también se refirió a la Clásica de Chiriquí, que se disputará el 17 y 18 de octubre, y a los retos que tendrá el equipo durante las dos jornadas. “Contamos con corredores muy fuertes para afrontar estos dos días de competencia. Ya viene la montaña, así que seguramente vamos a hacer un bonito espectáculo. Agradecer, obviamente, a la Federación Colombiana de Ciclismo, a nuestro equipo GW Erco Sportfitness y a todas las personas que nos acompañan en este proceso”, agregó el director deportivo.
Por su parte, Nicolás Gómez afrontará el Gran Prix con la motivación de sus dos victorias en la Vuelta a Venezuela, resultados que fortalecen su confianza de cara a este nuevo reto internacional. El corredor destacó el trabajo de sus compañeros y la importancia de mantener el nivel competitivo en las pruebas que disputará el equipo en Panamá. “Estamos muy felices por estas dos victorias en la Vuelta a Venezuela. La verdad, fue un trabajo muy bien hecho de todo el equipo. Estoy muy feliz en lo personal, muy motivado; estas dos victorias me dan mucha motivación”, manifestó.
Con esta nómina, la Selección Colombia conformada por corredores del GW Erco Sportfitness se prepara para afrontar dos compromisos importantes del calendario panameño, con el objetivo de buscar resultados destacados en el Gran Prix de Chiriquí y continuar la competencia en la Clásica de Chiriquí.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
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Alessandro Covi conquista el Giro del Véneto; Santiago Umba el suramericano más destacado
El ciclista italiano Alessandro Covi (Jayco AlUla) conquistó la octogésima novena edición del Giro del Véneto tras imponerse en un reñido y emocionante sprint final. El corredor local encontró las fuerzas necesarias en los últimos metros de la competencia para batir a los grandes favoritos al título. Con un golpe de riñón decisivo, Covi alzó los brazos en señal de victoria en una jornada inolvidable para su escuadra.
La prestigiosa clásica italiana contó con un exigente recorrido de 165 kilómetros que puso a prueba la resistencia del pelotón desde los primeros compases. El trazado estuvo marcado por la alta velocidad y la constante batalla entre los equipos por controlar la carrera de cara a la definición. Al final, la dureza del trayecto seleccionó a los ciclistas con mejor fondo para disputar el triunfo.
Detrás del pedalista de casa, el podio de la competencia lo completaron el danés Anthon Charmig, quien cruzó la meta en la segunda posición, y el francés Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates-XRG), encargado de ocupar el tercer escalón. Ambos corredores mantuvieron un duelo rueda a rueda con el ganador hasta el último aliento, pero tuvieron que conformarse con los puestos de honor ante la impecable aceleración de Covi.
En cuanto a la representación sudamericana, el colombiano Santiago Umba firmó la actuación más destacada al concluir en el puesto 28°, cediendo apenas 17 segundos con respecto al vencedor en el grupo de persecución. Por su parte, el otro escarabajo en competencia, Germán Darío Gómez (Team Polti VisitMalta), finalizó su participación en la casilla 66° a más de dos minutos del tiempo marcado por el nuevo campeón.
Giro del Véneto (1.Pro)
Verona – Vicenza (167 km)
|1
|Alessandro Covi
|Team Jayco-AlUla
|3:35:52
|2
|Anthon Charmig
|Uno-X Mobility
|m.t.
|3
|Benoît Cosnefroy
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|4
|Fabio Christen
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|5
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|m.t.
|6
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|m.t.
|7
|Roger Adrià
|Movistar Team
|m.t.
|8
|Clement Izquierdo
|Cofidis
|m.t.
|9
|Ludovico Crescioli
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|10
|Simone Velasco
|XDS Astana Team
|m.t.
|28
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:17
|66
|Germán Darío Gómez
|Team Polti VisitMalta
|2:14
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Eneco Tour 2026: victoria de Tim Merlier en la primera etapa en línea y Jakob Soderqvist sigue líder
En un final para velocistas, Tim Merlier salió victorioso en la primera etapa en línea del Eneco Tour 2026. La jornada, diseñada especialmente para los hombres rápidos, se disputó a lo largo de un trazado de 120 kilómetros, teniendo como escenario principal los alrededores de la ciudad de Ede, en la provincia neerlandesa de Güeldres.
Con esta brillante demostración de potencia en el embalaje final, Merlier alcanzó su decimotercera victoria de la temporada, consolidando un año fantástico en su registro personal. El potente corredor del Soudal Quick-Step impuso sus condiciones en la llegada masiva, dejando sin opciones al neerlandés Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), quien tuvo que conformarse con la segunda posición. El podio del día lo completó el también belga Gerben Thijssen (Alpecin-Premier Tech).
En lo que respecta a la clasificación general, las posiciones principales no sufrieron mayores alteraciones tras el arribo del pelotón principal con el mismo tiempo. De esta manera, el sueco Jakob Söderqvist, ficha fundamental del Lidl-Trek, se mantuvo firmemente al comando de la carrera y retuvo la camiseta de líder.
La carrera neerlandesa, que en esta edición no cuenta con participación de ciclistas colombianos, continuará su curso este jueves con la disputa de la segunda etapa, una contrarreloj individual de 13,6 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Tilburgo, al sur de los Países Bajos.
Eneco Tour (2.1)
Resultados Etapa 1 | Ede – Ede (120 km)
|1
|Tim Merlier
|Soudal Quick-Step
|2:32:59
|2
|Dylan Groenewegen
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|3
|Gerben Thijssen
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|4
|Christophe Laporte
|Team Visma | Lease a Bike
|+ 00
|5
|David Dekker
|BEAT CC p/b Saxo
|m.t.
|6
|Pavel Bittner
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|7
|Nils Eekhoff
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|8
|Steffen De Schuyteneer
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|9
|Florian Dauphin
|Team TotalEnergies
|m.t.
|10
|Jakob Söderqvist
|Lidl-Trek
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Jakob Söderqvist
|Lidl-Trek
|2:36:31
|2
|Wessel Mouris
|Unibet Rose Rockets
|0:01
|3
|Christophe Laporte
|Team Visma | Lease a Bike
|0:01
|4
|Ethan Hayter
|Soudal Quick-Step
|0:02
|5
|Tim Merlier
|Soudal Quick-Step
|0:02
|6
|Michiel Mouris
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:03
|7
|Finn Fisher-Black
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:04
|8
|Tomas Kopecky
|Unibet Rose Rockets
|0:05
|9
|Pepijn Reinderink
|Soudal Quick-Step
|0:06
|10
|Edoardo Affini
|Team Visma | Lease a Bike
|0:06