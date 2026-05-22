Nu Colombia compite en dos continentes y deja su huella en Fusagasugá y Portugal

El equipo de ciclismo Nu Colombia volvió a vivir una jornada de doble exigencia internacional y nacional, con competencia simultánea en Portugal y Colombia, donde dejó señales positivas tanto en el arranque del GP Internacional Beiras e Serra da Estrela como en el cierre de la Clásica de Fusagasugá 2026. La escuadra morada volvió así a poner en escena la amplitud de su calendario y la capacidad del grupo para responder en dos frentes al mismo tiempo.

En territorio portugués, el Nu Colombia abrió este viernes su participación en el GP Beiras e Serra da Estrela con una sólida actuación de Sergio Henao, quien terminó en la séptima posición de la primera etapa, disputada entre Mêda y Fornos de Algodres sobre 192,8 kilómetros, dentro del grupo principal que definió la jornada. La victoria quedó en manos del español Iván Cobo (Equipo Kern Pharma), seguido por Santiago Umba y Eduard Prades, en una fracción de gran nivel competitivo dentro del calendario portugués.



El español Iván Cobo fue le ganador de la primera etapa del GP Internacional Beiras e Serra da Estrela 2026. (Foto Equipo Kern Pharma © Sprint Cycling)

También en la ronda lusa, Andrés Camilo Ardila y Javier Jamaica completaron la jornada como los siguientes corredores mejor ubicados del conjunto colombiano, al finalizar en los puestos 48 y 49, respectivamente, ambos a 48 segundos del ganador, en un inicio que mantiene al equipo bien posicionado de cara a las siguientes dos etapas.

Mientras tanto, en Colombia, el Nu Colombia concluyó su participación en la Clásica de Fusagasugá con una nueva actuación competitiva en la carrera cundinamarquesa. Cristian Rico cerró como el mejor corredor del equipo en la clasificación general final, ocupando el sexto lugar a 3:04 del campeón Wilson Peña (Team Sistecrédito), luego de una ronda marcada por la montaña y las diferencias abiertas desde la etapa reina.



Última etapa de la Clásica de Fusagasugá 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

En la jornada definitiva, y de acuerdo con el balance deportivo del equipo, Juan Pablo Ortega fue uno de los corredores más destacados del conjunto morado en el circuito final de Fusagasugá, dentro de una presentación que volvió a mostrar presencia ofensiva del Nu Colombia en las carreteras colombianas. Por su parte, Rico había dejado ya una actuación importante en la etapa reina, donde terminó quinto, confirmando su regularidad a lo largo de la prueba.

“Para nosotros tiene mucho valor poder competir al mismo tiempo en Europa y en Colombia, porque habla del crecimiento del equipo, de la profundidad de nuestra nómina y del compromiso que tienen los corredores en cada frente. En Portugal arrancamos bien una carrera importante y en Fusagasugá cerramos una prueba dura con corredores peleando adelante. Todo esto suma para el desarrollo del grupo y para seguir consolidando al Nu Colombia en distintos escenarios”, señaló el director técnico Raúl Mesa.

El arranque del GP Beiras e Serra da Estrela y el cierre de la Clásica de Fusagasugá dejaron así una nueva postal del momento que vive el Nu Colombia: un equipo capaz de competir en dos continentes al mismo tiempo, sostener protagonismo en distintos terrenos y seguir construyendo su proyecto deportivo con ambición, consistencia y presencia en carreteras de Colombia y el mundo.