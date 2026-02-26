“Nos deja un balance positivo, pero tenemos que trabajar mucho más”: John Jaime González tras la actuación en el Panamericano de Pista

Luego de dirigir a la Selección Colombia de pista en el Campeonato Panamericano de Pista Santiago 2026, el seleccionador nacional, John Jaime González habló con la Revista Mundo Ciclístico sobre la actuación de sus pupilos en el certamen continental y destacó el desempeño del equipo y la proyección del proceso deportivo.

“Nos deja un balance positivo: tres de oro, seis de plata y dos de bronce, buenos tiempos y un par de récords nacionales. Esto da mucho de qué hablar porque se hizo una buena representación y estamos en ese punto de relevo generacional, buscando estar siempre a la altura de los mejores países del mundo con nuestro ciclismo de pista”, empezó diciendo González.

El certamen, celebrado del 18 al 22 de febrero en el Velódromo Parque Peñalolén de Santiago de Chile, reunió a 168 ciclistas de 21 países, consolidándose como uno de los eventos más competitivos del calendario continental en la continuidad del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

“Felices porque fue un Campeonato Panamericano de altísimo nivel. Como ya empieza a olerse clasificación a Juegos Olímpicos, entonces imagínate el nivel que esta aportando Estados Unidos, Canadá y el mismo México, que terminó ganado el evento”, agregó el entrenador antioqueño.



Stefany Cuadrado, figura del combinado nacional en el Campeonato Panamericano de Pista Santiago 2026. (Foto © COC)

El combinado nacional tuvo figuras determinantes a lo largo del certamen y respecto a eso dijo los siguiente: “Colombia fue protagonista. Feliz con la actuación de una niña que sigue siendo muy joven con 19 años como Stefany Cuadrado, en todas las pruebas que participó obtuvo medalla. Lo que hizo Cristián Ortega en el kilómetro fue bastante bueno y lo de Kevin Quintero con la plata en el keirin”, añadió el estratega paisa.

A ellos se sumaron importantes actuaciones que consolidaron un muy buen rendimiento. “Nuestra área de velocidad esta dando de que hablar, sigue poniendo en alto el nombre de Colombia y que más decir del área de medio fondo con una medalla de oro de Jordan Parra que desde el 2021 no ganaba esa prueba. Teniendo unas mujeres como Elizabeth Castaño y Luciana Osorio, recién pasada de la categoría juvenil y ya ganado medallas a nivel panamericano a este nivel, pienso que nos deja muy contentos”, expresó el seleccionador nacional.

Y por último, se refirió a lo que hay que mejorar para seguir siendo un potencia en esta modalidad, que tantos éxitos le a dado al país. “El equipo de persecución hombres hace récord nacional dos veces, eso nos va mostrando de que tenemos todo para hacerlo, pero también nos lleva a la reflexión que tenemos que trabajar mucho más, con más sincronización en el tema federativo, Comité Olímpico, Ministerio, las mismas ligas y los entes regionales para poder hacer de este ciclismo algo muchísimo más grande. Aquí seguimos trabajando apretando tuercas como siempre he dicho yo, mirando que las cosas nos salgan muy bien y poder aportarle a Colombia ese gran ciclismo de pista que siempre nos ha tenido entre los mejores del continente”, concluyó González.