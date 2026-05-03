Noemi Rüegg gana en el inicio de la Vuelta a España Femenina; Paula Patiño la suramericana más destacada

En un final lleno de emociones, Noemi Rüegg (EF Education-Oatly) ganó la primera etapa de la Vuelta España Femenina 2026, luego de recorrer 113,9 kilómetros entre Marín y Salvaterra de Miño.

La pedalista suiza fue la más fuerte en la definición, por delante de la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) y de la alemana Franziska Koch (FDJ United – SUEZ), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a las dos colombianas en competencia, Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) ingresó en el puesto 38° con el mismo tiempo de la ganadora, mientras que Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) se reportó en la casilla 110° a más de 15 minutos de Rüegg.

La ronda española para mujeres continuará este lunes con la disputa de la segunda etapa, una jornada ondulada de 109,8 kilómetros, que conectará a los municipios de Lobios con San Cibrao das Viñas, en Galicia.

Vuelta España Femenina by Carrefour.es (2.WWT)

Resultados Etapa 1 | Marín – Salvaterra de Miño (113,9 km)