Noah Hobbs conquista la clásica belga Heistse Pijl 2026; Fernando Gaviria se libra de una caída en el sprint

El joven sprinter británico Noah Hobbs (EF Education – EasyPost) ganó de la clásica belga Heistse Pijl, competencia de categoría 1.1 que se realizó en Bélgica. La prueba se desarrolló sobre 187,5 kilómetros entre las localidades de Vosselaar y Heist-op-den-Berg, en la provincia de Amberes.

El podio de la carrera europea del calendario UCI lo completaron el noruego Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) y el belga Milan Fretin (Cofidis), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.

En cuanto al único colombiano en competencia, el velocista antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) terminó cerca del top-10, en un sprint en el que puso librar una caída cuando aceleraba buscando la meta.

La clásica belga, que cuenta con un gran historial desde su primera edición en 1929, fue ganada en 2019 por el colombiano Álvaro Hodeg, mientras que en la edición del año pasado el vencedor fue el francés Paul Magnier, quien se destacó en la reciente edición del Giro de Italia.

🇧🇪 #HeistsePijl Cerca del top-10 @FndoGaviria en un sprint en el que puso librar una caída cuando aceleraba buscando la meta.#Súmatealverde 💚 pic.twitter.com/iYsxDqVhD3 — Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) June 6, 2026

Resultados Heylen Vastgoed Heistse Pijl (1.1)

Vosselaar – Heist-op-den-Berg (187,5 km)