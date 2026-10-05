Noa Isidore conquista la Copa Bernocchi 2026 con Orluis Aular en el podio

El joven ciclista francés Noa Isidore (Decathlon CMA CGM Team) se impuso de forma magistral en la centésima séptima edición de la Coppa Bernocchi 2026, una de las clásicas de otoño más prestigiosas del calendario italiano. El corredor galo de 22 años exhibió su gran potencia en los metros finales para coronar el triunfo más importante de su incipiente carrera profesional en el circuito de Legnano. Isidore alzó los brazos con solvencia tras cruzar la línea de meta con un tiempo total de 4 horas, 11 minutos y 42 segundos.

El desenlace de la carrera estuvo marcado por la tensión y el alto ritmo del pelotón en los compases finales. A tan solo dos kilómetros del epílogo, el gran grupo logró neutralizar la peligrosa aventura del español Sergio Samitier y sus compañeros de escapada, quienes acariciaron la hazaña tras sostener un duro pulso frente a las escuadras de los velocistas. Sin embargo, la aproximación al embalaje definitivo se vio ensuciada por una fea caída masiva que fraccionó el pelotón y eliminó a varios de los favoritos que buscaban acomodarse en la vanguardia.



Noa Isidore, ganador de la Copa Bernocchi 2026. (Foto © Getty Sport)

En el sprint reducido, Noa Isidore impuso sus condiciones de velocista y batió con autoridad a sus rivales de turno. El podio de la histórica clásica italiana lo completaron el local Tommaso Dati (Team UKYO), en la segunda posición, y el venezolano Orluis Aular (Movistar Team), en el tercer cajón, después de que el neerlandés Marijn van den Berg (EF Education – EasyPost) fuera relegado a la posición 33°.

Otro de los suramericanos destacados fue el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team), quien cumplió con una notable presentación al finalizar en el puesto 14°, registrando el mismo tiempo del ganador. Por su parte, el mejor colombiano de la competencia fue el antioqueño Sergio Higuita (XDS Astana Team), quien cruzó la meta en la casilla 52° a 21 segundos de Isidore.



El podio de la Copa Bernocchi 2026. (Foto © Movistar Team)

Resultados Coppa Bernocchi – GP Banco BPM (1.Pro)

Legnano – Legnano (178,1 km)