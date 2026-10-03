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Nil Gimeno logra su primera victoria como profesional en la penúltima etapa del Tour de Langkawi
Hay victorias que llegan al final de una larga espera y Nil Gimeno encontró la suya en la séptima etapa del Tour de Langkawi 2026, tras ser el más fuerte de la escapada y batir al resto de fugados en el sprint, luego de recorrer 158,9 kilómetros entre la ciudad de Melaka y la localidad de Batu Pahat.
La penúltima jornada de la carrera asiática tuvo un arranque muy nervioso donde el Equipo Kern Pharma se mostró muy activo. La recompensa llegó con Gimeno, quien logró filtrarse en un corte de siete pedalistas que logró una ventaja cercana a los cuatro minutos sobre el pelotón.
Con el paso de los kilómetros, los escapados lograron mantener el pulso con el grupo principal, llegando al último tercio de la jornada con una ajustada ventaja para soñar con la victoria. La fuga se fue seleccionando progresivamente, con Nil Gimeno resistiendo en cabeza junto a otros tres corredores.
A partir de ese momento, el cuarteto puntero exprimió sus fuerzas para llegar a la definición con la renta suficiente para jugarse el triunfo. Nil, midiendo la distancia a la perfección, hizo gala de su buena punta de velocidad para lograr la victoria y estrenar su casillero como ciclista profesional.
“Sabía que sería muy complicado pelear por la victoria desde la escapada en un terreno tan rápido, pero no he querido dejar escapar la oportunidad. Nos hemos entendido bien durante todo el día y a falta de 20 kilómetros he empezado a creerme que podíamos disputar el triunfo. Desde ese momento no me he dejado nada en los relevos, he dejado la mente en blanco hasta llegar al sprint”, explicó Gimeno.
En cuanto a los cuatro colombianos en competencia, todos se reportaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador: Edward Cruz (Bardiani CSF Faizanè) 59°, Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) 73°, Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) 76° y Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF Faizanè) 85°.
Con relación a la clasificación general individual todo siguió igual, con el alemán Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling) en la primera posición. El podio parcial lo completan dos españoles del Caja Rural-Seguros RGA: Abel Balderstone y Jan Castellón.
La prestigiosa carrera asiática concluirá este domingo con la octava y última etapa, una jornada ondulada de 158,9 kilómetros entre la localidad de Muar y la ciudad de Putrajaya, en el centro oeste de la Malasia peninsular, donde conoceremos al sucesor del francés Joris Delbove, campeón el año pasado.
Le Tour de Langkawi (2.Pro)
Resultados Etapa 7 | Melaka – Batu Pahat (158,9 km)
|1
|Gimeno Nil
|Equipo Kern Pharma
|3:12:33
|2
|Aparicio Mario
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|3
|Stepanov Andrei
|Wheeltop Rotor Chengdu Team
|m.t.
|4
|van Engelen Adne
|Terengganu Cycling Team
|m.t.
|5
|Pickrell Riley
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:33
|6
|Malucelli Matteo
|XDS Astana Team
|0:33
|7
|van Rees Christiaan
|Team Picnic PostNL
|0:33
|8
|Cettolin Filippo
|Bardiani-CSF 7 Saber
|0:33
|9
|Van Den Boer Seppe
|Tudor Pro Cycling Team
|0:33
|59
|Edward Cruz
|Bardiani CSF Faizanè
|0:33
|73
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:33
|76
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|0:33
|85
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF Faizanè
|0:33
Clasificación General Individual
|1
|Lennart Jasch
|Tudor Pro Cycling Team
|24:51:45
|2
|Abel Balderstone
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:26
|3
|Jan Castellón
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:42
|4
|José Manuel Díaz
|Burgos Burpellet BH
|1:20
|5
|Eivind Fougner
|Unibet Rose Rockets
|1:37
|6
|Jorge Gutiérrez
|Equipo Kern Pharma
|1:55
|7
|Josh Burnett
|Burgos Burpellet BH
|2:56
|8
|Mathias Bregnhøj
|Terengganu Cycling Team
|2:58
|9
|Mathis Le Berre
|Team TotalEnergies
|3:25
|10
|Cedrik Christophersen
|Unibet Rose Rockets
|3:30
|27
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|11:44
|28
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF Faizanè
|11:49
|34
|Edward Cruz
|Bardiani CSF Faizanè
|13:45
|95
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|1:02:01
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El adiós de ‘Nairoman’: gran homenaje al escarabajo boyacense en su última carrera
El ciclismo mundial vivió un momento histórico y profundamente conmovedor antes del inicio del Giro dell’Emilia, escenario elegido para la última carrera profesional de Nairo Quintana. Antes de que se diera el pedalazo inicial de la clásica italiana, el pelotón internacional se unió para rendirle un merecido homenaje al boyacense, formando un emotivo camino de honor con sus bicicletas en alto. El corredor colombiano, visiblemente emocionado, cruzó este pasillo bajo los aplausos de sus compañeros y rivales, quienes reconocieron de pie la grandeza de una leyenda que marcó una época dorada en las carreteras de todo el mundo.
Este homenaje resalta el enorme impacto del pedalista de Cómbita, considerado unánimemente como el ciclista más importante de las últimas décadas en Colombia y un referente absoluto a nivel mundial. Su trayectoria no solo transformó el deporte nacional, sino que inspiró a toda una generación de escarabajos que se atrevieron a soñar con conquistar Europa. Con su característico estilo escalador y combativo, Quintana se ganó el respeto en el pelotón internacional y de la afición, consolidando un legado de constancia y pundonor difícil de igualar.
La carrera sirvió además como el marco perfecto para que el escarabajo vistiera por última vez los colores del Movistar Team, la escuadra telefónica con la que alcanzó la cúspide de su rendimiento deportivo y con la que regresó para cerrar con broche de oro su ciclo profesional. Fue vistiendo estos mismos colores que construyó sus gestas más memorables, incluyendo el histórico título del Giro de Italia en 2014 y la memorable victoria en la Vuelta a España en 2016, además de sus múltiples podios en el Tour de Francia que hicieron vibrar a todo el país.
Con este último adiós en territorio italiano, el mismo país donde consiguió su primer gran triunfo europeo en 2012, Nairo puso fin a 17 temporadas en la élite mundial del ciclismo. Aunque cuelga la bicicleta de manera oficial, su vínculo con el deporte continuará vigente a través de sus proyectos personales, como su próximo Gran Fondo en Cartagena y su rol impulsando nuevos talentos. El pelotón avanza, pero las carreteras del mundo jamás olvidarán las gloriosas páginas escritas por las piernas del indomable ‘Nairoman’.
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Davide Piganzoli rompe la sequía italiana en el Giro dell’Emilia 2026
¡Fin de la sequia! Davide Piganzoli se consagró campeón del Giro dell’Emilia 2026 tras firmar una actuación memorable en las rampas de la Basílica de San Luca, en Bolonia. El corredor italiano del Team Visma | Lease a Bike demostró ser el más fuerte de la competencia al lanzar un fulminante ataque en la fase final de la prueba, descolgando a sus rivales directos en los últimos kilómetros para asegurar una victoria de prestigio que cierra su temporada europea en lo más alto.
Este triunfo posee un valor histórico para el ciclismo local, ya que hace 8 años un corredor italiano no conquistaba esta clásica de otoño. La última victoria local se remontaba a la edición de 2018, cuando Alessandro De Marchi logró coronarse en el mismo escenario. Piganzoli rompió este prolongado ayuno con personalidad, devolviendo la bandera ‘azurra’ al escalón más alto del podio ante la mirada de miles de aficionados.
El exigente trayecto de 197 kilómetros seleccionó a un selecto grupo de escaladores, pero la estrategia del Visma funcionó a la perfección. Tras un ritmo demoledor impuesto por el pelotón y múltiples aceleraciones en el circuito de San Luca, el pedalista de 24 años esperó el momento exacto para cambiar de ritmo. Su ataque fulminante no encontró respuesta inmediata en el grupo de punta, permitiéndole cruzar la meta en solitario.
El podio de honor de esta edición, que significó la despedida de Nairo Quintana como ciclista profesional, lo completaron por los británicos Tom Pidcock, del Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, quien se quedó con la segunda posición, y Oscar Onley, representante del Netcompany INEOS, quien ocupó el tercer lugar. Ambos corredores intentaron organizar la persecución en los últimos repechos de la carrera, pero sus esfuerzos resultaron insuficientes ante la solidez mostrada por el nuevo monarca de Emilia.
Resultados Giro dell’Emilia (1.Pro)
Ferrara – Bologna (San Luca) (197,9 km)
|1
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|4:33:19
|2
|Tom Pidcock
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:03
|3
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:03
|4
|Ben Tulett
|Team Visma | Lease a Bike
|0:05
|5
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|0:13
|6
|Ben Healy
|EF Education-EasyPost
|0:23
|7
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|0:30
|8
|Adam Yates
|UAE Team Emirates-XRG
|0:38
|9
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|0:45
|10
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates-XRG
|0:45
Ruta
Tour de Langkawi 2026: así quedaron los cuatro colombianos en la general a un día del final
El Tour de Langkawi 2026, en el que compiten 4 pedalistas colombianos, vivió su séptima etapa, que se disputó entre la ciudad de Melaka y la localidad de Batu Pahat, con un recorrido de 158,9 kilómetros, que tuvo como ganador al español Nil Gimeno (Equipo Kern Pharma).
Transcurridas siete jornadas de la prestigiosa ronda malaya, el boyacense Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) se mantuvo como el mejor colombiano, pero ahora en el puesto 27° de la general, que es liderada por el alemán Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling).
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico, les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la carrera asiática, luego de siete días de competencia y a falta de un día para el final.
Los Colombianos en la Clasificación General
|27
|26
|▼1
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|11:44
|28
|28
|–
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|11:48
|34
|34
|–
|Edward Cruz
|Bardiani CSF 7 Saber
|13:45
|95
|96
|▲1
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:02:01