Nil Gimeno logra su primera victoria como profesional en la penúltima etapa del Tour de Langkawi

Hay victorias que llegan al final de una larga espera y Nil Gimeno encontró la suya en la séptima etapa del Tour de Langkawi 2026, tras ser el más fuerte de la escapada y batir al resto de fugados en el sprint, luego de recorrer 158,9 kilómetros entre la ciudad de Melaka y la localidad de Batu Pahat.



La penúltima jornada de la carrera asiática tuvo un arranque muy nervioso donde el Equipo Kern Pharma se mostró muy activo. La recompensa llegó con Gimeno, quien logró filtrarse en un corte de siete pedalistas que logró una ventaja cercana a los cuatro minutos sobre el pelotón.



Con el paso de los kilómetros, los escapados lograron mantener el pulso con el grupo principal, llegando al último tercio de la jornada con una ajustada ventaja para soñar con la victoria. La fuga se fue seleccionando progresivamente, con Nil Gimeno resistiendo en cabeza junto a otros tres corredores.



A partir de ese momento, el cuarteto puntero exprimió sus fuerzas para llegar a la definición con la renta suficiente para jugarse el triunfo. Nil, midiendo la distancia a la perfección, hizo gala de su buena punta de velocidad para lograr la victoria y estrenar su casillero como ciclista profesional.



Definición de la séptima etapa del Tour de Langkawi 2026. (Foto Kern Pharma © Sprint Cycling)

“Sabía que sería muy complicado pelear por la victoria desde la escapada en un terreno tan rápido, pero no he querido dejar escapar la oportunidad. Nos hemos entendido bien durante todo el día y a falta de 20 kilómetros he empezado a creerme que podíamos disputar el triunfo. Desde ese momento no me he dejado nada en los relevos, he dejado la mente en blanco hasta llegar al sprint”, explicó Gimeno.

En cuanto a los cuatro colombianos en competencia, todos se reportaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador: Edward Cruz (Bardiani CSF Faizanè) 59°, Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) 73°, Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) 76° y Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF Faizanè) 85°.

Con relación a la clasificación general individual todo siguió igual, con el alemán Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling) en la primera posición. El podio parcial lo completan dos españoles del Caja Rural-Seguros RGA: Abel Balderstone y Jan Castellón.

La prestigiosa carrera asiática concluirá este domingo con la octava y última etapa, una jornada ondulada de 158,9 kilómetros entre la localidad de Muar y la ciudad de Putrajaya, en el centro oeste de la Malasia peninsular, donde conoceremos al sucesor del francés Joris Delbove, campeón el año pasado.



Nil Gimeno, ganador de la séptima etapa del Tour de Langkawi 2026. (Foto Kern Pharma © Sprint Cycling)

Le Tour de Langkawi (2.Pro)

Resultados Etapa 7 | Melaka – Batu Pahat (158,9 km)

1 Gimeno Nil Equipo Kern Pharma 3:12:33 2 Aparicio Mario Burgos Burpellet BH m.t. 3 Stepanov Andrei Wheeltop Rotor Chengdu Team m.t. 4 van Engelen Adne Terengganu Cycling Team m.t. 5 Pickrell Riley Modern Adventure Pro Cycling 0:33 6 Malucelli Matteo XDS Astana Team 0:33 7 van Rees Christiaan Team Picnic PostNL 0:33 8 Cettolin Filippo Bardiani-CSF 7 Saber 0:33 9 Van Den Boer Seppe Tudor Pro Cycling Team 0:33 59 Edward Cruz Bardiani CSF Faizanè 0:33 73 Fernando Gaviria Caja Rural-Seguros RGA 0:33 76 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL 0:33 85 Martín Santiago Herreño Bardiani CSF Faizanè 0:33



Lennart Jasch, líder del Tour de Langkawi 2026. (Foto © Le Tour de Langkawi)

Clasificación General Individual