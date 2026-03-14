Nikiforos Arvanitou triunfa en la segunda etapa del Tour de Rodas 2026; Miguel Ángel Marín sigue en el Top 20

La segunda etapa del Tour de Rodas quedó en manos del local Nikiforos Arvanitou (Team United Shipping). El griego fue el más rápido en el final y logró su primera victoria en la carrera europea, luego de recorrer 158,6 kilómetros con final en la población de Kalithies, en en el Dodecaneso.

Nikiforos, que alcanzó su segundo triunfo de la temporada, superó al italiano Lorenzo Conforti (Bardiani CSF 7 SaberUz) y al australiano Cameron Rogers (INEOS Grenadiers Racing Academy), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

Con relación a los tres colombianos en competencia, Juan Felipe Rodriguez (EF Education – Aevolo) entró en el puesto 20°, Juan Manuel Barboza (China Anta – Mentech Cycling Team) ocupó la casilla 66° y Miguel Ángel Marín (EF Education – Aevolo) se clasificó 68°, los tres con el mismo tiempo del ganador.

En cuanto a la clasificación general, el oceánico Cameron Rogers (INEOS Grenadiers Racing Academy) le arrebató el liderato de la carrera al italiano Alexander Konychev (China Anta – Mentech Cycling Team).

La última etapa de la carrera griega se correrá este domingo con un recorrido de 156,5 kilómetros en un circuito en la ciudad costera de Kremasti, donde conoceremos al sucesor del francés Pierre-Henry Basset, campeón del año pasado.

Tour of Rhodes Powered by Rodos Palace (2.2)

Resultados Etapa 2 | Rhodes – Kalithies (158,6 km)

1 Nikiforos Arvanitou Team United Shipping 3:50:00 2 Lorenzo Conforti Bardiani CSF 7 Saber m.t. 3 Cameron Rogers INEOS Grenadiers Racing Academy m.t. 4 Luca Colnaghi Bardiani CSF 7 Saber m.t. 5 Alexander Konychev China Anta – Mentech Cycling Team m.t. 6 Matteo Scalco XDS Astana Development Team m.t. 7 Manuel Oioli Swatt Club m.t. 8 Daniel Moreira Hagens Berman Jayco m.t. 9 Arno Wallenborn Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur m.t. 20 Juan Felipe Rodríguez EF Education – Aevolo m.t. 66 Juan Manuel Barboza China Anta – Mentech Cycling Team m.t. 68 Miguel Ángel Marín EF Education – Aevolo m.t.

Clasificación General Individual