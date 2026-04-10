Nikiforos Arvanitou gana la segunda etapa del Tour de Mersín; Juan Manuel Barboza sigue en el top 15 de la general

La segunda etapa del Tour de Mersín 2026 quedó en manos de Nikiforos Arvanitou (Team United Shipping). El pedalista griego fue el más rápido en la definición y logró la victoria, luego de recorrer 124,2 kilómetros entre las localidades turcas de Gülnar y Erdemli.

Arvanitou, que alcanzó su cuarta victoria en la temporada, superó a dos turcos del Konya Büyükşehir Belediye Spor: Ramazan Yilmaz y Mustafa Tarakcı, quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.

El único colombiano en competencia, el cordobés Juan Manuel Barboza (China Anta – Mentech Cycling Team) ingresó en el pelotón, en la casilla 74°, con el mismo tiempo del ganador.

La carrera turca continuará este sábado con la tercera etapa, una jornada montañosa de 100,1 kilómetros entre Tarsus y Ayvagediği, que incluye tres puertos de montaña categorizados, en un final picando hacia arriba.

Tour de Mersí (2.2)

Resultados Etapa 2 | Gülnar – Erdemli (124,2 km)

1 Nikiforos Arvanitou Team United Shipping 2:36:52 2 Ramazan Yilmaz Konya Büyükşehir Belediye Spor m.t. 3 Mustafa Tarakcı Konya Büyükşehir Belediye Spor m.t. 4 Matteo Melotte Color Code – Alu Center m.t. 5 Aliaksei Shnyrko Li Ning Star m.t. 6 Yorben Lauryssen Tarteletto – Isorex m.t. 7 Nathan Cardinal Color Code – Alu Center m.t. 8 Anıl Depe Serdar Spor Toto Cycling Team m.t. 9 Lennert Teugels Tarteletto – Isorex m.t. 10 Yikui Niu Li Ning Star m.t. 74 Juan Manuel Barboza China Anta – Mentech Cycling Team m.t.

Clasificación General Individual