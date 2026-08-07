Ruta
Kasia Niewiadoma conquista el Mont Ventoux y se viste de amarillo en el Tour Femenino
La polaca Kasia Niewiadoma (Canyon-SRAM) firmó una de las actuaciones más contundentes de su carrera para llevarse la séptima etapa del Tour de Francia Femenino 2026, 146,8 kilómetros entre La Voulte-sur-Rhône y la cima del Mont Ventoux, con sus 15.6 crueles kilómetros. El paisaje marciano que desde hace más de medio siglo ha definido la general del Tour masculino, hoy hacía lo propio con el de las mujeres.
La jornada arrancó con una larga pelea por formar la escapada. Los primeros puertos, el Col de la Grande Limite y el Col du Colombier, no lograron romper el pelotón. Recién a unos 75 kilómetros de meta se consolidó un grupo de cabeza con Idoia Eraso, Marit Raaijmakers, Ruby Roseman-Gannon, Mia Griffin y la antioqueña Paula Patiño (Laboral Kutxa). El grupo fue creciendo hasta sacarle varios minutos al pelotón.
En el paso por el Col de Suzette, Roseman-Gannon se llevó los puntos de montaña en juego. Pero la fuga era solo el aperitivo: los equipos de las favoritas apretaron antes de la ascensión definitiva y absorbieron a las últimas escapadas. El momento clave llegó a falta de 9,1 kilómetros. El ritmo de EF Education-EasyPost en las primeras rampas del gigante de la Provenza ya había dejado en el camino a Pauline Ferrand-Prévot y Marion Bunel. Vollering fue la primera en probar suerte, pero su ataque no resultó definitivo.
Entonces contraatacó Niewiadoma y esa sí fue la estocada real. Reusser y Vollering se miraron, ninguna quiso asumir la persecución. Ese instante de duda les costaría el amarillo. La polaca no volvió a mirar atrás. A 8 kilómetros ya sacaba varios segundos; a 5,5 superaba el minuto.
Niewiadoma cruzó la meta en solitario, su primera victoria de etapa en un Tour de Francia a pesar de su idílica relación con el Tour de France Femmes: tercera en 2022, 2023, 2025 y gran campeona en 2024. Vollering entró segunda a 1:16 tras descolgar a Reusser en el tramo final. La campeona mundial de CRI terminó cuarta, superada también por una resucitada Elisa Longo Borghini.
Por Colombia, la antioqueña Paula Patiño fue protagonista al integrar la escapada del día. Terminó siendo absorbida antes del Mont Ventoux y cruzó la meta en la casilla 100, a 31:13 de la ganadora. El resultado le dio un vuelco al Tour. Niewiadoma toma el amarillo con 15 segundos sobre Vollering y 39 sobre una Reusser que hasta ayer dominaba con mano de hierro la general.
El Tour Femenino, que parecía cuestión de dos, tiene ahora una tercera contendiente, una que desde la CRI ya había mostrado sus intenciones. Ni la neerlandesa ni la suiza parecían contar con ella y ahora solo les quedan dos asaltos para dirimir a la inquilina del primer lugar del podio el próximo domingo en Niza.
Tour de France Femmes (2.WWT)
Resultados Etapa 7 | La Voulte-sur-Rhône – Mont Ventoux (146,8 km)
|1
|Katarzyna Niewiadoma
|CANYON//SRAM
|4:22:53
|2
|Demi Vollering
|FDJ United-SUEZ
|1:16
|3
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team L’IMAD
|1:42
|4
|Marlen Reusser
|Movistar Team
|1:46
|5
|Paula Blasi
|UAE Team L’IMAD
|1:48
|6
|Antonia Niedermaier
|CANYON//SRAM
|1:48
|7
|Cédrine Kerbaol
|EF Education-Oatly
|2:01
|8
|Dominika Wlodarczyk
|UAE Team L’IMAD
|3:26
|9
|Kim Le Court
|AG Insurance-Soudal Team
|3:58
|10
|Isabella Holmgren
|Lidl-Trek
|4:11
|100
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|31:13
Clasificación General Individual
|1
|Kasia Niewiadoma
|CANYON//SRAM
|24:07:34
|2
|Demi Vollering
|FDJ United – SUEZ
|0:15
|3
|Marlen Reusser
|Movistar Team
|0:39
|4
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team L’IMAD
|2:59
|5
|Antonia Niedermaier
|CANYON//SRAM
|3:21
|6
|Cédrine Kerbaol
|EF Education-Oatly
|4:01
|7
|Paula Blasi
|UAE Team L’IMAD
|4:32
|8
|Isabella Holmgren
|UAE Team L’IMAD
|5:13
|9
|Dominika Włodarczyk
|Lidl – Trek
|6:09
|10
|Kim Le Court-Pienaar
|AG Insurance – Soudal Team
|6:17
|58
|Patiño Paula
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|1:15:06
Ruta
Santiago Mesa le gana a Daniel Cavia la segunda etapa de la Vuelta a Portugal en un final de ‘Foto Finish’
En un final a pura velocidad, Santiago Mesa se alzó con la victoria en la segunda etapa en línea de la Vuelta a Portugal 2026. El velocista paisa del equipo Anicolor/Campicarn ganó el sprint en la línea de meta en Albufeira, resistiendo la presión del español Daniel Cavia (Burgos Burpellet BH), que tuvo que conformarse con el 2° puesto por segundo día consecutivo.
El sprinter antioqueño, de 28 años, consiguió su quinta victoria en la presente temporada tras un espectacular sprint, en el que el argentino Tomas Contte (Aviludo – Louletano – Loulé) entró 3°, con e mismo tiempo del colombiano.
En cuanto a los otros dos escarabajos en competencia, Adrián Bustamente (GI Group Holding – Simoldes – UDO) ingresó en el puesto 28° y Jesus David Peña (Efapel Cycling) en la casilla 44°, los dos con el mismo tiempo con su compatriota.
La prestigiosa carrera portuguesa continuará este sábado con la tercera etapa en línea, una jornada ondulada de 182,2 kilómetros entre las ciudades de Beja y Elvas, en el Distrito de Portalegre, que incluye varios repechos y un puerto de tercera categoría.
Volta a Portugal em Bicicleta (2.1)
Resultados Etapa 2 | Sines – Albufeira (180,4 km)
|1
|Mesa Santiago
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|3:59:08
|2
|Cavia Daniel
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|3
|Contte Tomas
|Aviludo – Louletano – Loulé
|m.t.
|4
|Isasa Xabier
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|5
|Campos Francisco
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|m.t.
|6
|Oliveira Rui
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|7
|Lopez Jordi
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|8
|Salgueiro Miguel
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|m.t.
|9
|Silva Pedro
|Feira dos Sofás – Boavista
|m.t.
|10
|Martins João
|Credibom – LA Alumínios – Marcos Car
|m.t.
|28
|Adrián Bustamante
|Gi Group Holding – Simoldes – UDO
|m.t.
|44
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Rui Oliveira
|UAE Team Emirates – XRG
|7:45:32
|2
|Rafael Reis
|Anicolor / Campicarn
|0:03
|3
|Carlos Miguel Salgueiro
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|0:09
|4
|Artem Nych
|Anicolor / Campicarn
|0:10
|5
|Axel van der Tuuk
|Euskaltel – Euskadi
|0:11
|6
|Txomin Juaristi
|Euskaltel – Euskadi
|0:11
|7
|Adrià Pericas
|UAE Team Emirates – XRG
|0:17
|8
|Fábio Costa
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:21
|9
|Rúben Rodrigues
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:22
|10
|Daniel Cavia
|Burgos Burpellet BH
|0:22
Ruta
Santiago Umba subcampeón del Tour de Kahramanmaraş; su equipo ganó las cuatro etapas en disputa
El boyacense Santiago Umba mostró un muy buen nivel a lo largo del Tour de Kahramanmaraş y luego de cuatro días de competencia, terminó subcampeón a solo 2 segundos del ganador de la carrera turca del calendario UCI, que cumplió su segunda edición.
Los puestos de honor los completaron su compañero de equipo, el ucraniano Kyrylo Tsarenko, quien terminó en los más alto del podio y el estonio Rein Taaramäe (Kinan Racing Team), en el tercer cajón.
Tal y como se esperaba, la cuarta y última etapa acabó en un sprint que dejó como ganador al serbio Dušan Rajović, quien terminó ganando dos etapas al sprint. La jornada final contó con un recorrido de 110,8 kilómetros en terreno en su mayoró llano.
La carrera turca terminó siendo un monólogo del equipo italiano Solution Tech NIPPO Rali, que ganó las cuatro etapas en disputa, una con el ucraniano Kyrylo Tsarenko, otra con el colombiano Santiago Umba y dos más con el serbio Dušan Rajović.
Clasificación General Final
|1
|Kyrylo Tsarenko
|Solution Tech NIPPO Rali
|10:58:51
|2
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:02
|3
|Rein Taaramäe
|Kinan Racing Team
|0:31
|4
|Adne van Engelen
|Terengganu Cycling Team
|0:37
|5
|Awet Aman
|Istanbul Team
|0:41
|6
|Mathias Bregnhøj
|VC Fukuoka
|0:57
|7
|Benjamín Prades
|Terengganu Cycling Team
|1:43
|8
|Fergus Browning
|Terengganu Cycling Team
|2:33
|9
|Jo Hashikawa
|Kinan Racing Team
|2:36
|10
|Gerard Ledesma
|VC Fukuoka
|2:52
Ruta
Vuelta a Burgos: Matthew Brennan consigue su segunda victoria y Felix Gall sigue líder a un día del final
En un final para los hombres rápidos, Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) ganó al sprint la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos 2026, luego de recorrer 178 kilómetros entre la localidad de Palazuelos de Muñó y el municipio de Briviesca. El austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) mantuvo el liderato sin complicaciones.
El velocista británico, que alcanzó su segunda victoria en la carrera, se quedó con el triunfo, derrotando holgadamente al neozelandés Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe) y al español David González (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los cinco colombianos todos llegaros en el pelotón de la siguiente forma: Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) 58°, Brandon Rivera (Netcompany Ineos) 65°, Nairo Quintana (Movistar) 69°, Diego Pescador (Movistar) 76°, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – Bora – hansgrohe) 99°.
La ronda burgalesa finalizará este sábado con la quinta y última etapa, la catalogada reina de 137 kilómetros entre Caleruega y Lagunas de Neila, donde conoceremos al sucesor del mexicano Isaac del Toro, campeón del año pasado.
Vuelta a Burgos (2.Pro)
Resultados Etapa 4 | Palazuelos de Muñó – Briviesca (178 km)
|1
|Matthew Brennan
|Team Visma | Lease a Bike
|4:01:12
|2
|Laurence Pithie
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|3
|David González
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|4
|Iúri Leitão
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|5
|Marius Mayrhofer
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|6
|Marc Brustenga
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|7
|Alexis Renard
|Cofidis
|m.t.
|8
|Victor Loulergue
|Groupama-FDJ United
|m.t.
|9
|Zak Erzen
|Bahrain Victorious
|m.t.
|10
|Hodei Munoz
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|58
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|65
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS
|m.t.
|69
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|m.t.
|76
|Diego Pescador
|Movistar Team
|m.t.
|99
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|16:19:30
|2
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|0:06
|3
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:07
|4
|Enric Mas
|Movistar Team
|0:27
|5
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|0:29
|6
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:43
|7
|Ben Tulett
|Team Visma | Lease a Bike
|0:49
|8
|Léo Bisiaux
|Decathlon CMA CGM Team
|0:55
|9
|Jarno Widar
|Lotto-Intermarché
|0:56
|10
|Clément Berthet
|Groupama-FDJ United
|1:00
|26
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|2:21
|36
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|3:07
|39
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|4:40
|62
|Diego Pescador
|Movistar Team
|8:51
|68
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS
|10:12