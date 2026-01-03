Niels Vandeputte gana el Superprestigio de Gullegem ante la ausencia de su compañero Mathieu van der Poel

En ausencia de su compañero Mathieu van der Poel, que correrá este domingo en la Copa del Mundo de Zonhoven, Niels Vandeputte se quedó con la victoria del Superprestigio de Gullegem, prestigiosa cita del ciclocross.

El ciclista belga del Alpecin batió a su compatriota Michael Vanthourenhout tras un duelo vibrante sobre la nieve, lo que le permite incrementar su ventaja como líder de la general. El podio lo completó el neerlandés Joris Nieuwenhuis.



El podio quedó integrado por Michael Vanthourenhout, Niels Vandeputte y Joris Nieuwenhuis. (Foto © Alpecin-Premier Tech)

En la tercera prueba del año de ciclocross, el Alpecin-Premier Tech mantuvo su dominio con las dos victorias del neerlandés Mathieu van der Poel en Mol y en el GP Sven Nys Baal, sumadas a la del belga Niels Vandeputte.

El calendario de ciclocross continuará este domingo en territorio belga con la Copa del Mundo de Zonhoven, que tendrá la presencia de Van der Poel, quien ha ganado todas las carreras que ha disputado en la presente temporada.

Last season 🇧🇪 Niels Vandeputte won the #Superprestige without winning a round.



This season he won #SPGullegem and heads to Middelkerke as leader again! 🚀 pic.twitter.com/LtJqThOobA — SuperprestigeCX (@SuperprestigeCX) January 3, 2026



Resultados Telenet Superprestige Gullegem 2026