Niels Driesen se consagra campeón de la Ronde de l’Isard con Sebastián Castro y Estiven García en el top 15

La Ronde de l’Isard 2026 quedó en manos de Niels Driesen (Lotto – Groupe Wanty). El belga, de 20 años, que ganó la etapa reina, recuperó el liderato en la última etapa, disputada en la región de Occitania al sur de Francia.

El podio de la prueba francesa para corredores Sub-23 lo completaron dos británicos del equipo Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme: Huw Buck Jones y Adam Howell, quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente. El mejor latinoamericano de la carrera fue el costarricense Sebastián Castro (Movistar Team Academy) en el puesto 12°.

En cuanto a los colombianos, Estiven García (Team Sistecrédito) fue el más destacado de los jóvenes escarabajos, finalizando en la casilla 13° a 3:21 del ganador.

La última etapa la ganó el francés Rémi Daumas (Groupama-FDJ United), logrando su segunda victoria en la temporada, luego de recorrer 162 kilómetros entre Lavelanet y Saint-Girons.



Rémi Daumas ganó la quinta etapa de la Ronde de l’Isard 2026. (Foto © Ronde de l’Isard)

Ronde de l’Isard (2.2U)

Resultados Etapa 5 | Lavelanet – Saint-Girons (162,4 km)

1 Rémi Daumas Groupama-FDJ United Conti 4:19:03 2 Niels Driesen Lotto-Groupe Wanty 0:05 3 Mykhailo Basaraba U.C.Monaco 0:05 4 Huw Buck Jones Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme 0:05 5 Rafael Barbas Portugal 0:05 6 Max Hinds INEOS Grenadiers Racing Academy 0:05 7 Mattia Proietti Movistar Team Academy 0:05 8 Alessandro Cattani Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone 0:05 9 Liam O’Brien Lidl-Trek Future Racing 0:05 10 Ibai Villate Movistar Team Academy 0:05 11 Sebastián Castro Movistar Team Academy 0:05 14 Estiven García Team Sistecrédito 0:05

23 Jaider Muñoz Team Sistecrédito 3:38 30 Juan David Urián Team Sistecrédito 8:05 44 Juan Miguel Díaz UC Mónaco 17:32 65 Kevin Andrés Estupiñán UC Mónaco 25:53 68 Esteban Mejía Team Sistecrédito 27:27

Clasificación General Final

1 Niels Driesen Lotto-Groupe Wanty 18:00:05 2 Huw Buck Jones Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme 0:05 3 Adam Howell Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme 0:31 4 Liam O’Brien Lidl-Trek Future Racing 0:38 5 Rémi Daumas Groupama-FDJ United Conti 0:45 6 Rafael Barbas Selección de Portugal 1:17 7 Edgar Jorge Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme 1:27 8 Alessandro Cattani Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone 1:31 9 Ibai Villate Movistar Team Academy 1:49 10 Max Hinds INEOS Grenadiers Racing Academy 1:59 11 Mykhailo Basaraba U.C. Mónaco 2:22 12 Sebastián Castro Movistar Team Academy 2:28 13 Estiven García Team Sistecrédito 3:21