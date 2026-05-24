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Niels Driesen se consagra campeón de la Ronde de l’Isard con Sebastián Castro y Estiven García en el top 15

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Hace 3 horas

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El belga Niels Driesen, campeón de la Ronde de l’Isard 2026. (Foto © Lotto – Groupe Wanty)
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Jesús David Peña triunfa en el cierre del GP Beiras e Serra da Estrela y termina subiendo al podio como campeón

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24 mayo, 2026

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El zipaquireño Jesús David Peña ganó la última etapa del GP Beiras e Serra da Estrela 2026 y se consagró campeón. (Foto © Efapel Cycling)
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Giro de Italia 2026: Fredrik Dversnes le daña la fiesta a los velocistas y gana la decimoquinta etapa

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24 mayo, 2026

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El noruego Fredrik Dversnes ganó la decimoquinta etapa del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d'Italia © LaPresse)
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Yara Kastelijn marca la diferencia en Lagunas de Neila y se queda con el título de la Vuelta a Burgos Femenina

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24 mayo, 2026

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La neerlandesa Yara Kastelijn ganó la última etapa de la Vuelta a Burgos Femenina 2026 y se consagró campeona. (Foto © UCI WWT)
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