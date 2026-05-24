Ruta
Niels Driesen se consagra campeón de la Ronde de l’Isard con Sebastián Castro y Estiven García en el top 15
La Ronde de l’Isard 2026 quedó en manos de Niels Driesen (Lotto – Groupe Wanty). El belga, de 20 años, que ganó la etapa reina, recuperó el liderato en la última etapa, disputada en la región de Occitania al sur de Francia.
El podio de la prueba francesa para corredores Sub-23 lo completaron dos británicos del equipo Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme: Huw Buck Jones y Adam Howell, quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente. El mejor latinoamericano de la carrera fue el costarricense Sebastián Castro (Movistar Team Academy) en el puesto 12°.
En cuanto a los colombianos, Estiven García (Team Sistecrédito) fue el más destacado de los jóvenes escarabajos, finalizando en la casilla 13° a 3:21 del ganador.
La última etapa la ganó el francés Rémi Daumas (Groupama-FDJ United), logrando su segunda victoria en la temporada, luego de recorrer 162 kilómetros entre Lavelanet y Saint-Girons.
Ronde de l’Isard (2.2U)
Resultados Etapa 5 | Lavelanet – Saint-Girons (162,4 km)
|1
|Rémi Daumas
|Groupama-FDJ United Conti
|4:19:03
|2
|Niels Driesen
|Lotto-Groupe Wanty
|0:05
|3
|Mykhailo Basaraba
|U.C.Monaco
|0:05
|4
|Huw Buck Jones
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
|0:05
|5
|Rafael Barbas
|Portugal
|0:05
|6
|Max Hinds
|INEOS Grenadiers Racing Academy
|0:05
|7
|Mattia Proietti
|Movistar Team Academy
|0:05
|8
|Alessandro Cattani
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|0:05
|9
|Liam O’Brien
|Lidl-Trek Future Racing
|0:05
|10
|Ibai Villate
|Movistar Team Academy
|0:05
|11
|Sebastián Castro
|Movistar Team Academy
|0:05
|14
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|0:05
|23
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|3:38
|30
|Juan David Urián
|Team Sistecrédito
|8:05
|44
|Juan Miguel Díaz
|UC Mónaco
|17:32
|65
|Kevin Andrés Estupiñán
|UC Mónaco
|25:53
|68
|Esteban Mejía
|Team Sistecrédito
|27:27
Clasificación General Final
|1
|Niels Driesen
|Lotto-Groupe Wanty
|18:00:05
|2
|Huw Buck Jones
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
|0:05
|3
|Adam Howell
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
|0:31
|4
|Liam O’Brien
|Lidl-Trek Future Racing
|0:38
|5
|Rémi Daumas
|Groupama-FDJ United Conti
|0:45
|6
|Rafael Barbas
|Selección de Portugal
|1:17
|7
|Edgar Jorge
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
|1:27
|8
|Alessandro Cattani
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|1:31
|9
|Ibai Villate
|Movistar Team Academy
|1:49
|10
|Max Hinds
|INEOS Grenadiers Racing Academy
|1:59
|11
|Mykhailo Basaraba
|U.C. Mónaco
|2:22
|12
|Sebastián Castro
|Movistar Team Academy
|2:28
|13
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|3:21
|18
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|6:50
|26
|Juan David Urián
|Team Sistecrédito
|13:28
|65
|Juan Miguel Díaz
|UC Mónaco
|46:35
|81
|Esteban Mejía
|Team Sistecrédito
|58:31
|85
|Kevin Andrés Estupiñán
|UC Mónaco
|1:10:07
Ruta
Jesús David Peña triunfa en el cierre del GP Beiras e Serra da Estrela y termina subiendo al podio como campeón
Con victoria colombiana terminó el GP Beiras e Serra da Estrela 2026. Jesús David Peña se coronó este domingo como gran campeón de la carrera portuguesa, tras ganar la etapa final, sumando un importante título a su palmarés deportivo. Otro de los destacados del día fue el bogotano Javier Jamaica (Nu Colombia) en la 5° posición.
Tal y como se esperaba, la tercera y última etapa de la carrera lusa acabó resolviendo la clasificación general. El escarabajo corroboró su gran estado de forma a lo largo de la prueba del calendario UCI y sobre todo en la jornada final que presentó un gran desnivel.
Peña demostró ser el pedalista más regular a lo largo de las tres etapas que se vivieron en territorio luso. El jefe de filas del Efapel Cycling se subió a lo más alto del podio acompañado del francés Alexis Guerin (Anicolor / Campicarn), ganador el año pasado, y del experimentado italiano Domenico Pozzovivo (Solution Tech NIPPO Rali).
En la general final, dos colombianos más terminaron en el top 10 con el boyacense Santiago Umba (Solution Tech-NIPPO-Rali) en el 6° puesto y el antioqueño Sergio Luis Henao (NU Colombia) en la 7° posición.
Grande Prémio Internacional Beiras e Serra da Estrela (2.1)
Resultados Etapa 3 | Gouveia – Guarda (186,2 km)
|1
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|5:15:35
|2
|Alexis Guerin
|Anicolor / Campicarn
|m.t.
|3
|Domenico Pozzovivo
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:02
|4
|Pedro Silva
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:02
|5
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:02
|6
|Sergio Chumil
|Burgos Burpellet BH
|0:05
|7
|Jon Agirre
|Euskaltel – Euskadi
|0:27
|8
|Diogo Gonçalves
|Efapel Cycling
|0:29
|9
|Sergio Henao
|Nu Colombia
|0:29
|10
|Hugo de la Calle
|Burgos Burpellet BH
|0:31
Clasificaicón General Final
|1
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|14:13:07
|2
|Alexis Guerin
|Anicolor / Campicarn
|0:03
|3
|Domenico Pozzovivo
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:06
|4
|Pedro Silva
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:09
|5
|Sergio Chumil
|Burgos Burpellet BH
|0:24
|6
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:35
|7
|Sergio Henao
|Nu Colombia
|0:39
|8
|Fábio Costa
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:41
|9
|Eric Antonio Fagúndez
|Burgos Burpellet BH
|,,
|10
|Louis Sutton
|Euskaltel – Euskadi
|,,
Ruta
Giro de Italia 2026: Fredrik Dversnes le daña la fiesta a los velocistas y gana la decimoquinta etapa
En un final espectacular, el noruego Fredrik Dversnes ganó la decimoquinta etapa del Giro de Italia 2026, una jornada totalmente llana de 157 kilómetros, disputada entre la localidad de Voghera y la metrópoli de Milán, en la región norte de Lombardía.
El pedalista escandinavo, de 29 años, que terminó siendo el más fuerte de la fuga de cuatro corredores, se quedó con el triunfo por delante de los italianos Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) y Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
El gran favorito, el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step), se tuvo que conformar con el 5° puesto, tras liderar el embalaje en el pelotón, que entró a 5 segundos del cuarteto puntero. Los colombianos Einer Rubio (Movistar Team) y Egan Bernal (Netcompany Ineos) llegaron sin contratiempos en el lote.
La clasificación general no sufrió cambios y sigue comandada por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike). El podio parcial lo completan el portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) y el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team).
Protagonizaron la escapada del día el vikingo Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility), con los italianos Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Mattia Bais (Team Polti VisitMalta) y Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta).
La ronda italiana, que tendrá su última jornada de descanso este lunes, continuará el martes con la etapa 16, una jornada rompe-piernas de 113 kilómetros entre Bellinzona y Carì, con un final montañoso.
Giro d’Italia (2.UWT)
Resultados Etapa 15 | Voghera – Milán (157 km)
|1
|Fredrik Dversnes
|Uno-X Mobility
|3:03:18
|2
|Mirco Maestri
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|3
|Martin Marcellusi
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|4
|Mattia Bais
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|5
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|0:05
|6
|Dylan Groenewegen
|Unibet Rose Rockets
|0:05
|7
|Tobias Lund Andresen
|Decathlon CMA CGM Team
|0:05
|8
|Ethan Vernon
|NSN Cycling Team
|0:05
|9
|Paul Penhoët
|Groupama – FDJ United
|0:05
|10
|Luca Mozzato
|Tudor Pro Cycling Team
|,,
|83
|Einer Rubio
|Movistar Team
|0:05
|84
|Egan Bernal
|Team Polti VisitMalta
|0:05
Clasificación General Individual
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|59:12:56
|2
|Afonso Eulalio
|Bahrain Victorious
|2:26
|3
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|2:50
|4
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS Cycling Team
|3:03
|5
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:43
|6
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|4:22
|7
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|4:46
|8
|Ben O’Connor
|Team Jayco-AlUla
|5:22
|9
|Derek Gee
|Lidl-Trek
|5:41
|10
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|6:13
|11
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|6:58
|12
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS Cycling Team
|7:30
|31
|Einer Rubio
|Movistar Team
|49:12
Ruta
Yara Kastelijn marca la diferencia en Lagunas de Neila y se queda con el título de la Vuelta a Burgos Femenina
La neerlandesa Yara Kastelijn se consagró campeona de la Vuelta a Burgos Femenina 2026 tras ganar la jornada montañosa final de 120 kilómetros, que se llevó entre las localidad española de Gumiel de Mercado y Lagunas de Neila.
La jefe de filas del Fenix-Premier Tech, que alcanzó su primera victoria de la temporada, mostró sus dotes de escaladora que le sirvieron para apoderase del liderato en la última etapa y subirse a lo más alto del podio de la carrera burgalesa.
Los puestos de honor de la prueba española los completaron la francesa Évita Muzic (FDJ United – SUEZ) y la española Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi), quienes concluyeron 2° y 3°, respectivamente.
Tras siete ediciones de la ronda burgalesa femenina, las neerlandesas dominan el palmarés de la carrera con cuatro victorias, con dos de Demi Vollering, una de Anna van der Breggen, además de la conseguida hoy por Kastelijn.
Vuelta a Burgos Feminas (2.WWT)
Resultados Etapa 4 | Gumiel de Mercado – Lagunas de Neila (120 km)
|1
|Yara Kastelijn
|Fenix-Premier Tech
|3:36:47
|2
|Évita Muzic
|FDJ United – SUEZ
|0:16
|3
|Usoa Ostolaza
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:25
|4
|Mireia Benito
|AG Insurance – Soudal Team
|0:52
|5
|Mischa Bredewold
|Team SD Worx – Protime
|1:01
|6
|Maeva Squiban
|UAE Team ADQ
|1:03
|7
|Amanda Spratt
|Lidl – Trek
|,,
|8
|Shirin van Anrooij
|Lidl – Trek
|,,
|9
|Alice Towers
|EF Education-Oatly
|1:14
|10
|Cédrine Kerbaol
|EF Education-Oatly
|,,
Clasificación General Individual
|1
|Yara Kastelijn
|Fenix-Premier Tech
|13:20:14
|2
|Évita Muzic
|FDJ United – SUEZ
|0:16
|3
|Usoa Ostolaza
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:24
|4
|Mireia Benito
|AG Insurance – Soudal Team
|0:34
|5
|Mischa Bredewold
|Team SD Worx – Protime
|0:39
|6
|Shirin van Anrooij
|Lidl – Trek
|1:03
|7
|Amanda Spratt
|Lidl – Trek
|,,
|8
|Cédrine Kerbaol
|EF Education-Oatly
|1:14
|9
|Nadia Gontova
|Liv AlUla Jayco
|,,
|10
|Maud Oudeman
|Team Visma | Lease a Bike
|1:31