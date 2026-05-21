Ruta
Niels Driesen gana la segunda etapa de la Ronde de l’Isard con Cristian Vélez en el top 15
La segunda etapa de la Ronde de l’Isard, disputada entre Bagnères-de-Luchon y Saverdun con 153,2 kilómetros de recorrido, quedó en manos del belga Niels Driesen (Lotto-Groupe Wanty), qué de paso le arrebató el liderato al italiano Ludovico Mellano (XDS Astana Development Team).
Driesen se alejó del grupo de favoritos en los últimos kilómetros y entró 3 segundos por delante del francés Johan Blanc (Groupama-FDJ United), quien finalizó en el segundo lugar. En el tercer puesto entró el español Kepa Ormazabal (Euskadi Fundazioa).
En cuanto a los colombianos del Sistecrédito, todos ingresaron en el pelotón a 10 segundos del ganador, siendo Cristian Vélez de nuevo el mejor en el puesto 13°, mientras que Kevin Estupiñán y Juan Miguel Díaz, ambos del UC Mónaco, cedieron más de 20 segundos.
La ronda francesa para corredores Sub-23 continuará este viernes con la disputa de la tercera etapa, la considerada reina, de 169,9 kilómetros, que llevará a los pedalistas de Sorèze hasta Col de Pailhères, en un final montañoso de categoría especial.
Ronde de l’Isard (2.2U)
Resutados Etapa 2 | Cap Découverte – Circuit Automobile Albi (118,8 km)
|1
|Niels Driesen
|Lotto-Groupe Wanty
|2:42:47
|2
|Johan Blanc
|Groupama-FDJ United Conti
|0:03
|3
|Kepa Ormazabal
|Euskadi Fundazioa
|0:03
|4
|Vaugrenard Jules
|Mayenne-Monbana-Rapido
|0:03
|5
|Layrac Gabriel
|AVC Aix-en-Provence Dole
|0:03
|6
|Ruesche Soan
|Groupama-FDJ United Conti
|0:06
|7
|Menghini Alessio
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|0:10
|8
|Boulet Eliott
|Groupama-FDJ United Conti
|0:10
|9
|Anastasia Tommaso
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|0:10
|10
|Tadeo Aimar
|Equipo Cortizo
|0:10
|13
|Cristian Vélez
|Team Sistecrédito
|0:10
|48
|Jerónimo Calderón
|Team Sistecrédito
|0:10
|49
|Juan David Urián
|Team Sistecrédito
|0:10
|50
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|0:10
|61
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|0:10
|65
|Esteban Mejía
|Team Sistecrédito
|0:10
|93
|Kevin Estupiñán
|UC Mónaco
|0:23
|111
|Juan Miguel Díaz
|UC Mónaco
|0:26
Clasificación General Individual
|1
|Niels Driesen
|Lotto – Groupe Wanty
|6:29:19
|2
|Ludovico Mellano
|XDS Astana Development Team
|0:14
|3
|Mattia Negrente
|XDS Astana Development Team
|0:18
|4
|Johan Blanc
|Groupama-FDJ United CT
|0:20
|5
|Soan Ruesche
|Groupama-FDJ United CT
|0:23
|6
|Jules Vaugrenard
|Mayenne-Monbana-Rapido
|0:23
|7
|Marco Martín
|BBK – Euskadi
|0:26
|8
|Gabriel Layrac
|AVC Aix Provence Dole
|0:26
|9
|Artëm Fofonov
|XDS Astana Development Team
|0:28
|10
|Timothée Coudière
|Vendée U Primeo Energie
|0:28
|11
|Mattia Ballerini
|Team Technipes #inEmiliaRomagna
|0:28
|18
|Cristian Vélez
|Team Sistecrédito
|0:33
|36
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|0:33
|40
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|0:33
|45
|Juan David Urián
|Team Sistecrédito
|0:33
|60
|Jerónimo Calderón
|Team Sistecrédito
|0:33
|70
|Esteban Mejía
|Team Sistecrédito
|0:33
|78
|Juan Miguel Díaz
|UC Mónaco
|0:45
|121
|Kevin Estupiñán
|UC Mónaco
|12:29
Ruta
Wilson Peña impone su ley en la montaña y sentencia la Clásica de Fusagasugá 2026
En su terreno favorito, la montaña, Wilson Peña (Team Sistecrédito) se impuso en la segunda etapa de la Clásica de Fusagasugá 2026, tras ser el más fuerte en la llegada a la ‘Ciudad Jardín’.
Con su victoria, el zipaquireño afianzó su liderato y se encamina a revalidar el título obtenido el año pasado. Peña impuso su ley en el terreno picando hacía arriba, sacándole más de un minuto a su más inmediato perseguidor, su compañero de equipo Robert Plazas.
En cuanto a la clasificación general individual, el Sistecrédito acapará los tres primeros puestos con Wilson Peña, Edgar Andrés Pinzón y José Misael Urián.
La ronda fusagasugueña finalizará este viernes con la disputa de la tercera y última etapa, un circuito por las calles de la capital de la provincia de Sumapaz en el departamento de Cundinamarca.
Clásica de Fusagasugá
Resultados Segunda Etapa | Tocaima – Fusagasugá (115 km)
|1
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|3:15:40
|2
|Robert Plazas
|Team Sistecrédito
|1:52
|3
|Edgar Andrés Pinzón
|Team Sistecrédito
|1:56
|4
|Sebastián Pinilla
|GW Erco Sportfitness
|1:56
|5
|Cristian Rico
|Nu Colombia
|1:56
|6
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|1:56
|7
|David Riaño
|Team Boyacá es para Vivirla
|2:01
|8
|Brayan Obando
|GW Erco Sportfitness
|2:03
|9
|Mauricio Zapata
|Team Sistecrédito
|2:08
|10
|Daniel Carvajal
|GW Erco Sportfitness
|2:11
Clasificación General Individual
|1
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|3:28:39
|2
|Edgar Andrés Pinzón
|Team Sistecrédito
|2:20
|3
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|2:46
|4
|Sebastián Pinilla
|GW Erco Sportfitness
|2:47
|5
|Robert Plazas
|Team Sistecrédito
|2:53
|6
|Cristian Rico
|Nu Colombia
|3:04
|7
|David Riaño
|Team Boyacá es para Vivirla
|3:21
|8
|Daniel Carvajal
|GW Erco Sportfitness
|3:28
|9
|Brayan Obando
|GW Erco Sportfitness
|3:29
|10
|Mauricio Zapata
|Team Sistecrédito
|3:40
Ruta
Nu Colombia enfrenta en Portugal el cierre de su gira europea 2026 con el GP Beiras e Serra da Estrela
El equipo de ciclismo Nu Colombia volverá a escena este viernes en territorio portugués para disputar el GP Beiras e Serra da Estrela 2026, última competencia de su actual gira por Europa. La prueba contará con tres etapas y un recorrido total de 553,7 kilómetros, con salida en Mêda y llegada final en Guarda, en una cita que reúne a 126 corredores y 19 equipos.
La carrera comenzará con una primera jornada entre Mêda y Fornos de Algodres, continuará con la segunda etapa entre Sabugal y Fundão, para completar dos días de media montaña y concluirá con la etapa reina del domingo entre Gouveia y Guarda con paso por puerto de fuera de categoría en Alto da Torre y un final muy explosivo.
Para esta última cita de la gira europea, el Nu Colombia presentará una nómina integrada por Rodrigo Contreras, Sergio Henao, Andrés Camilo Ardila, Javier Jamaica, Sebastián Henao, Carlos Alberto Gutiérrez y Juan Diego Alba, bajo la dirección de Raúl Mesa. Se trata de un grupo con experiencia y recorrido internacional, con el que la escuadra morada buscará cerrar de la mejor manera su paso por el calendario europeo.
La presencia del conjunto colombiano en esta ronda portuguesa marcará además el cierre de una gira que ha dejado actuaciones importantes en diferentes escenarios del continente, con resultados destacados en Francia, España y Portugal. En ese contexto, el GP Beiras e Serra da Estrela aparece como la última oportunidad para refrendar el crecimiento competitivo del equipo lejos de casa y sostener la buena imagen mostrada en el mes y medio de periplo por el viejo continente.
“Llegamos a esta última carrera de la gira con la motivación de cerrar bien un bloque muy importante para el equipo. Han sido semanas intensas, de aprendizaje y también de momentos muy duros, pero el grupo ha sabido mantenerse unido y competir con carácter. Queremos terminar esta gira honrando todo el esfuerzo que se ha hecho y hacerlo también en la memoria de Cristian Camilo (Muñoz)”, señaló el director técnico Raúl Mesa antes del inicio de la prueba.
El Nu Colombia asumirá así el cierre de su gira europea con el deseo de transformar una vez más la competencia en homenaje. Más allá del resultado deportivo, el cierre en Portugal tendrá un significado especial para la escuadra morada, que buscará terminar este recorrido internacional con entereza, ambición y un recuerdo permanente para Cristian Camilo Muñoz.
Ruta
Giro de Italia 2026: Alec Segaert se llevó la decimosegunda etapa con Thomas Silva 3° y Orluis Aular 6°
Día redondo para los Bahrain – Victorious, consiguieron la victoria en la decimosegunda etapa del Giro de Italia 2026 con el belga Alec Segaert, y reforzaron el liderato de la carrera con el portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) tras bonificar tiempo en el kilómetro Red Bull, aumentando en 6 segundos la ventaja con todos sus rivales.
Segaert, que alcanzó su segunda victoria de la temporada, cruzó la línea de meta de primero con un tiempo de 3 horas y 53 minutos, tres segundos por delante de su compatriota Toon Aerts (Lotto Intermarché) que ganó el embalaje en el pelotón, superando al uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team), quien entró en el 3° puesto.
Para destacar la ubicación de otros dos suramericanos: el venezolano Orluis Aular (Movistar Team) ingresó en la 6° posición y el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) terminó 8°, sumando puntos importantes para la ‘Maglia Ciclamino’, la camiseta morada, que se le otorga al ciclista más regular de la competencia.
En cuantos a los dos escarabajos, el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany INEOS) ingresó en el lote en la casilla 45°, mientras que Einer Rubio (Movistar Team) se clasificó 68°, a más de un minuto del ganador.
La ronda italiana, la primera grande de la temporada, vivirá este viernes la decimotercera etapa, de las veintiún pactadas, una jornada ondulada de 189 kilómetros entre las localidades de Alessandria y Verbania, que incluye dos puertos categorizados.
Giro d’Italia (2.UWT)
Resultados Etapa 12 | Imperia – Novi Ligure (175 km)
|1
|Alec Segaert
|Bahrain – Victorious
|3:53:00
|2
|Toon Aerts
|Lotto Intermarché
|0:03
|3
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|0:03
|4
|Ethan Vernon
|NSN Cycling Team
|0:03
|5
|Jasper Stuyven
|Soudal Quick-Step
|0:03
|6
|Orluis Aular
|Movistar Team
|,,
|7
|Madis Mihkels
|EF Education – EasyPost
|0:03
|8
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates – XRG
|0:03
|9
|Edoardo Zambanini
|Bahrain – Victorious
|0:03
|10
|Koller Løland
|Uno-X Mobility
|0:03
|45
|Egan Bernal
|Netcompany Ineos
|0:03
|68
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:48
Clasificación General Individual
|1
|Eulálio Afonso
|Bahrain – Victorious
|48:10:38
|2
|Vingegaard Jonas
|Team Visma | Lease a Bike
|0:33
|3
|Arensman Thymen
|Netcompany INEOS
|2:03
|4
|Gall Felix
|Decathlon CMA CGM Team
|2:30
|5
|O’Connor Ben
|Team Jayco AlUla
|2:50
|6
|Hindley Jai
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:12
|7
|Storer Michael
|Tudor Pro Cycling Team
|3:34
|8
|Gee-West Derek
|Lidl – Trek
|3:40
|9
|Pellizzari Giulio
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:42
|10
|Harper Chris
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|4:15
|15
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|5:45
|38
|Einer Rubio
|Movistar Team
|41:52