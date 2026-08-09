Nicolás Milesi gana la quincuagésima edición del Gran Premio Sportivi di Poggiana con Juan Diego Quintero 13°

Demi Vollering (FDJ United-Suez) se proclamó este domingo campeona del Tour de Francia Femenino 2026 tras ganar en solitario la novena y última etapa, un circuito de 99,2 kilómetros en Niza con cuatro ascensos al Col d’Èze. Es su segundo título en la carrera, tras el conseguido en 2023, lo que la convierte en la primera bicampeona en la historia de la prueba.

La jornada arrancó con Vollering defendiendo apenas 8 segundos sobre Kasia Niewiadoma-Phinney, el margen más ajustado con el que se ha llegado a una última etapa en la historia del Tour de France Femmes desde su reinstauración en 2022. En las primeras subidas al Col d’Èze no hubo grandes movimientos, aunque el ritmo fue reduciendo el pelotón de favoritas poco a poco.

El golpe más duro de la jornada llegó antes de lo previsto: La suiza Marlen Reusser (Movistar Team) fue descolgada en la segunda ascensión y, minutos después, se cayó en el descenso, quedando fuera de la pelea por el podio que había ocupado toda la semana y del que llegó a ser líder tras una incontestable victoria en la CRI.

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El momento clave se dio en la última subida al Col d’Èze, por su vertiente más exigente. Niewiadoma atacó primero, a 19 kilómetros de meta, pero Vollering respondió sin mostrar los apuros del Mont Ventoux. A falta de 800 metros para la cima, la neerlandesa lanzó el contragolpe definitivo y esta vez la polaca no pudo seguirle el ritmo.

Vollering coronó con 20 segundos de ventaja que fue administrando en el descenso hacia Niza, donde cruzó la meta en solitario para llevarse su tercera victoria de etapa en esta edición. Niewiadoma terminó rezagada junto al grupo perseguidor, y la general quedó sellada con 1:18 minutos de ventaja para Vollering sobre la polaca, y 4:29 sobre la italiana Elisa Longo Borghini (UAE Team L’IMAD), tercera en el podio final tras la caída de Reusser.

Por Colombia, la antioqueña Paula Patiño no tomó la salida en la etapa final tras presentar problemas de salud en la noche del sábado, según informó su equipo, Laboral Kutxa, en sus cuentas de redes sociales oficiales, luego de la exigente octava etapa que igualmente arribó a Niza.

Con este resultado, Vollering cierra una edición marcada por los cambios de liderato —hasta cuatro corredoras distintas vistieron el amarillo— y por la polémica de Niza en la etapa 8, que dejó heridas abiertas con Niewiadoma. El Tour de Francia Femenino 2026 queda así en manos de una Vollering que, dos años después de perder el título por apenas cuatro segundos ante la propia polaca, se tomó revancha a orillas de la Costa Azul.

Clasificación General Final