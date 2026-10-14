Nicolás Gómez liderará la Selección Colombia que participará en el Gran Prix de Chiriquí

El GW Erco Sportfitness definió la nómina de seis corredores que representará a Colombia en el Gran Prix de Chiriquí, competencia internacional que se disputará este jueves 15 de octubre en Panamá. Jefferson Ruiz, Nicolás Gómez, William Quintero, Nelson Jiménez, Daniel Arroyave y Camilo Gómez serán los encargados de vestir los colores nacionales en esta prueba de un día, en la que el equipo buscará luchar por la victoria y sumar puntos para el escalafón de la Unión Ciclista Internacional (UCI). La delegación también afrontará la Clásica de Chiriquí, programada para los días 17 y 18 de octubre, con una nómina que combina corredores con diferentes características para responder a las exigencias de ambas competencias.

El Gran Prix de Chiriquí está clasificado como una prueba UCI 1.2 y tendrá un recorrido de 170,5 kilómetros, con salida en David y llegada en Las Lomas. La carrera representa una oportunidad para sumar puntos UCI, que hacen parte del proceso de clasificación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El equipo colombiano llega a este compromiso con la motivación de sus recientes resultados en la Vuelta a Venezuela, donde Nicolás Gómez consiguió dos victorias de etapa y Brandon Rojas se quedó con el título de la clasificación general.



Nicolás Gómez ganó dos etapas en la Vuelta a Venezuela 2026. (Foto Vuelta a Venezuela © David Peraza)

El director deportivo Cristian Carmona destacó la importancia de estos compromisos internacionales y la responsabilidad de representar al país en territorio panameño. “Se viene un evento importante para el equipo y estamos muy contentos porque vamos a representar la bandera de Colombia en estos dos eventos. Tenemos el Gran Prix de Chiriquí el 15 de octubre, con una etapa de 170 kilómetros, ideal para Nico. Traemos un equipo fuerte para buscar esa victoria para nuestro país”, expresó el técnico.

Carmona también se refirió a la Clásica de Chiriquí, que se disputará el 17 y 18 de octubre, y a los retos que tendrá el equipo durante las dos jornadas. “Contamos con corredores muy fuertes para afrontar estos dos días de competencia. Ya viene la montaña, así que seguramente vamos a hacer un bonito espectáculo. Agradecer, obviamente, a la Federación Colombiana de Ciclismo, a nuestro equipo GW Erco Sportfitness y a todas las personas que nos acompañan en este proceso”, agregó el director deportivo.



Nicolás Gómez hace más de un mes ganó la primera edición del Gran Prix de Panamá. (Foto © GW Erco SportFitness)

Por su parte, Nicolás Gómez afrontará el Gran Prix con la motivación de sus dos victorias en la Vuelta a Venezuela, resultados que fortalecen su confianza de cara a este nuevo reto internacional. El corredor destacó el trabajo de sus compañeros y la importancia de mantener el nivel competitivo en las pruebas que disputará el equipo en Panamá. “Estamos muy felices por estas dos victorias en la Vuelta a Venezuela. La verdad, fue un trabajo muy bien hecho de todo el equipo. Estoy muy feliz en lo personal, muy motivado; estas dos victorias me dan mucha motivación”, manifestó.

Con esta nómina, la Selección Colombia conformada por corredores del GW Erco Sportfitness se prepara para afrontar dos compromisos importantes del calendario panameño, con el objetivo de buscar resultados destacados en el Gran Prix de Chiriquí y continuar la competencia en la Clásica de Chiriquí.

*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness