Natnael Tesfatsion gana de forma espectacular el Circuito de Getxo – Memorial Hermanos Otxoa

El Circuito de Getxo – Memorial Hermanos Otxoa, una dura carrera de un día que se celebra al día siguiente de la Clásica San Sebastián, quedó en manos del eritreo Natnael Tesfatsion (Movistar Team), después de una furiosa aceleración en el último kilómetro.

La carrera española, que presentó cuatro premios de montaña y un recorrido exigente de 172,2 kilómetros, fue acorde para las condiciones del corredor africano, quien estuvo muy atento en la definición para llevarse su segunda victoria de la temporada.



Pau Miquel y Natnael Tesfatsion, en la definición del Circuito de Getxo – Memorial Hermanos Otxoa 2026. (Foto Movistar © SprintCycling)

El podio de la clásica lo completaron los españoles Pau Miquel (Bahrain Victorious) y Alex Aranburu (Cofidis), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente. La carrera no contó con participación colombiana.

Con esta victoria el africano Natnael Tesfatsion sucedió en al palmarés de la carrera de más de un siglo de tradición al mexicano Isaac del Toro, campeón el año pasado.

Resultados Circuito de Getxo – Memorial Hermanos Otxoa (1.1)

Bilbao – Getxo (172,2 km)